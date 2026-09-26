Quán triệt nghị quyết của Bộ chính trị gắn với nhiệm vụ công tác trọng tâm cuối năm

ANTD.VN - Ngày 25/9, Công an phường Yên Nghĩa (Thành phố Hà Nội) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị kết hợp Hội nghị đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa; đại diện lực lượng Quân sự, trưởng các ban ngành, đoàn thể; các đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường Yên Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Giang Thanh Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường đã trực tiếp truyền đạt nội dung 5 Nghị quyết và 1 Chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề phát huy bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân. Đi sâu phân tích bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội nghị thống nhất nhận thức về yêu cầu chủ động kiến tạo hòa bình và xây dựng lòng tin chiến lược làm nền tảng vững chắc để bảo vệ an ninh quốc gia.

Đối với yêu cầu thực tiễn tại đơn vị, Thượng tá Giang Thanh Tuyên quán triệt cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm đến cùng với công việc; nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn và quản lý không gian mạng để kịp thời ngăn chặn các thông tin sai lệch, xuyên tạc...

Mọi chỉ thị, nghị quyết phải được cụ thể hóa thành công việc hằng ngày, lượng hóa bằng tiến độ, chất lượng rõ ràng, kiên quyết khắc phục tình trạng học tập mang tính hình thức.

Trung tá Phan Hồ Quân, Phó Trưởng Công an phường Yên Nghĩa trình bày báo cáo đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2026

Trong chương trình làm việc, tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh trận tự, báo cáo đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy, Công an phường Yên Nghĩa đang quản lý địa bàn gồm 15 tổ dân phố với hơn 60.000 nhân khẩu, chịu áp lực lớn từ quá trình đô thị hóa và triển khai các dự án trọng điểm.

Lực lượng Công an đã đấu tranh, xử lý 25 vụ việc vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, bắt giữ 44 đối tượng; đồng thời xử phạt hành chính 419 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, thu nộp ngân sách hơn 827 triệu đồng.

Đáng chú ý, phường đã tổ chức kiện toàn và đưa vào hoạt động 15 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 131 thành viên. Lực lượng này đã tham gia 840 lượt tuần tra, hỗ trợ giải quyết trực tiếp các vụ việc tại chỗ, hình thành mạng lưới bảo vệ an ninh ngay từ cụm dân cư.

Bước vào 3 tháng cuối năm 2026, thời điểm tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về tội phạm hình sự, công nghệ cao và nguy cơ cháy nổ, Thượng tá Giang Thanh Tuyên phát lệnh yêu cầu toàn lực lượng tập trung cao độ, mở đợt tấn công trấn áp tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát khu vực được giao nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng nhân khẩu để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm đóng vai trò nòng cốt kiên quyết triệt xóa các điểm ma túy, cờ bạc, tín dụng đen và tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm phòng chống trộm cắp, cướp giật...

Trong công tác quản lý nhà nước, Công an phường Yên Nghĩa sẽ tập trung tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, kiên quyết xử lý, tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh, nhà trọ, chung cư mini không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Cùng với đó, chỉ huy đơn vị yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ đúng lễ tiết, tác phong công vụ; mọi trường hợp vi phạm quy trình công tác hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.