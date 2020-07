Su-25 Nga "ngoan cường" sau khi bị hai tên lửa phòng không bắn trúng

Chiến đấu cơ tấn công mặt đất Su-25 của Nga

Theo Trung tướng không quân Nga Sergei Kobylash, máy bay cường kích tấn công mặt đất Su-25 của nước này đã có thể trở thành một trong những chiến đấu cơ "ngoan cường" nhất trong toàn bộ lịch sử hàng không thế giới. Theo đó, Su-25 thực sự trở thành "xe tăng bay", khi nó chịu được hai cuộc tấn công mạnh mẽ của kẻ thù cùng một lúc.

"Sau chuyến bay đầu tiên, tôi trở về, nhận nhiệm vụ tiếp theo và một lần nữa tiến bước lên máy bay. Phụ lái phát hiện và thông báo: 'Đồng chí chỉ huy, máy bay đang rất nóng, chính xác 88 lỗ trên máy bay do nhiều loại vũ khí của kẻ thù'. Tôi nhận ra rằng, nó đã bị trúng một tên lửa, mất thăng bằng và lao xuống đất. Tôi vội kéo cần lái lên, có lẽ tôi thực sự muốn sống, nên đã đặt chân lên bàn đạp và kéo cần điều khiển bằng hai tay, và chiếc máy bay bay lên với một động cơ, sau đó nhẹ nhàng hạ cánh. Tuy nhiên, sau đó quả tên lửa thứ hai đã bắn trúng máy bay, dẫn đến hỏng động cơ thứ hai, nhưng chiếc Su-25 vẫn tiếp tục bay, mặc dù nó nhanh chóng hạ độ cao do mất lực đẩy. Do thành phố ở rất gần, phi công phải ở lại điều khiển cho đến khi hạ cánh, và chỉ sau khi nguy hiểm cho dân thường đã qua, tôi mới rời khỏi máy bay", Trung tướng không quân Nga điều khiển chiếc Su-25 kể lại.

Được biết, vụ việc này diễn ra vào ngày 08-8-2008.

Trên thực tế, Su-25 tấn công của Nga đã chứng minh khả năng sống sót đáng kinh ngạc, ngay cả khi nó đã là một phương tiện chiến đấu rất cao tuổi. Cùng với A-10 của Mỹ, Su-25 được đánh giá là những chiến đấu cơ bền bỉ nhất hành tinh.