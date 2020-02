Mỹ lập căn cứ mới ở Syria ngăn lực lượng Nga tiếp cận các mỏ dầu

ANTD.VN -Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9-2 đưa tin, các lực lượng Mỹ đóng quân tại Syria vừa bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự mới ở tỉnh Al-Hasakah giàu dầu mỏ gần thị trấn Tell Brak.

Quân đội Mỹ thành lập căn cứ mới ở Syria

Theo nguồn tin, việc Mỹ xây dựng căn cứ mới được bắt đầu vào ngày 3-2 với các thiết bị và vật liệu đến từ Iraq thông qua cửa khẩu biên giới al-Waleed.

Nhiều nguồn tin khẳng định, căn cứ này đã được Mỹ dựng lên để ngăn chặn các lực lượng Nga, được triển khai ở Syria theo đề nghị của chính phủ nước này, tiếp cận mỏ dầu Rmelan.

Thị trấn Tell Brak nằm giữa hai tỉnh Al-Hasakah và Quamishli, do Lực lượng Dân chủ Syria, chủ yếu là người Kurd, được Mỹ hỗ trợ, kiểm soát. Mỹ sau đó đã triển khai quân đội của mình đến Cộng hòa Ảrập mà không có sự đồng ý của chính phủ Damascus hoặc ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Washington đã 2 lần tuyên bố rút quân khỏi Syria, nhưng không thực hiện đúng như thông báo. Hiện họ vẫn có mặt ở quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biện minh cho sự tiếp tục ở lại của quân đội nước này với lý do cần phải “bảo vệ nguônd dầu mỏ của Syria để không bị rơi vào tay những kẻ khủng bố”.

Damascus và Matxcơva đã lên án ý định của Mỹ, cáo buộc nước này ăn cắp tài nguyên của Syria và gọi hành động của Washington là bất hợp pháp căn cứ vào luật pháp quốc tế. Nga cho rằng, chủ sở hữu hợp pháp - chính phủ Damascus, phải thực hiện quyền kiểm soát các giếng dầu của Syria.