Mỹ kêu gọi bắn hạ Su-35 Nga nếu bị quấy rối

Người Mỹ đang kêu gọi bắn hạ máy bay chiến đấu Su-35 của Nga

Được biết, mới đây đã xảy ra một cuộc đánh chặn nguy hiểm giữa chiến đấu cơ Su-35 Nga đối với máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của Mỹ, trong đó chiếc tiêm kích Nga bị cáo buộc có hành động khiêu khích khi bay ngửa và tạt đầu từ khoảng cách chỉ 7 m.

Trước tình hình trên, tại Washington đã bắt đầu xuất hiện ý kiến kêu gọi cho phép bắn hạ tiêm kích Su-35 của Nga nhằm ngăn chặn “những hành động nguy hiểm”.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ra lệnh phá hủy các tàu chiến Iran nếu chúng gây ra mối đe dọa nhỏ nhất đối với hải quân Mỹ ở Vịnh Ba Tư, và do đó, các chuyên gia không loại trừ các cuộc đụng độ quân sự với Nga có thể xảy ra trong tương lai.

Không chỉ vậy, trong các bình luận dưới tin bài phản ánh việc tiêm kích Su-35 của Nga chặn P-8A của Mỹ trên không phận quốc tế, những người sử dụng kênh truyền hình Fox News đã kêu gọi phải hành động một cách triệt để nhằm chống lại không quân Nga:

“Cần bắn hạ một máy bay Nga, và sau đó những hành động như vậy sẽ dừng lại. Động thái trên sẽ không phát triển thành một cuộc chiến toàn cầu. Các chính trị gia sẽ tìm ra cách trung hòa nó”.

“Kim loại phế liệu Nga vẫn bay?! Một số tên lửa Mỹ sẽ đưa phương tiện này trở lại bãi rác ngay lập tức”.

“Những người Nga phải gửi máy bay chiến đấu duy nhất của họ để đánh chặn. Sau đó, phương tiện này sẽ cần được sửa chữa trong vài tuần”.

“Cần phải làm giảm sự hăng hái của người Nga!. Hành động của họ đã đủ để nổ súng và chính người Nga sẽ chạy trốn khỏi máy bay của chúng tôi”.

Ngược lại, các chuyên gia lưu ý rằng, lý do Su-35 của Nga chặn P-8A của Mỹ có thể là do Mỹ đã cố gắng can thiệp vào hoạt động của các hệ thống phòng không Nga tại căn cứ quân sự trên đất Syria.

“Mỹ nên vui mừng vì máy bay trinh sát của họ không bị bắn hạ bởi phòng không Nga, sự can thiệp vào S-400 có thể được coi là một mối đe dọa quân sự”, một chuyên gia quân sự của Avia-pro nói.

“Các ý kiến bình luận nhằm kêu gọi bắt đầu bắn hạ máy bay Nga có thể biến thành một cú đánh tổng lực vào các căn cứ quân sự của Mỹ”, các chuyên gia lưu ý.