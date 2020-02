Mỹ điều hàng chục xe quân sự từ Iraq đến Syria

Một đoàn xe quân sự dài của Mỹ được nhìn thấy di chuyển đến tỉnh Al-Hasakah của Syria, ngày 16-2-2020

Theo nguồn tin, một đoàn xe quân sự gốm ít nhất 55 chiếc chở hàng hóa chưa xác định của các lực lượng do Mỹ đừng đầu đã tới tỉnh Al-Hasakah ở phía Đông Bắc Syria từ miền Bắc Iraq.

Liên minh do Mỹ đứng đầu đã chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq kể từ năm 2014. Tại Syria, sự hiện diện của liên minh đã không được chính phủ nước này cho phép và cũng không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủy quyền.

Năm 2019, Washington tuyên bố sự sụp đổ của IS, nhưng nói thêm rằng, họ sẽ ở lại Syria để ngăn chặn sự trỗi dậy của mạng lưới khủng bố này và để bảo vệ những mỏ dầu khỏi sự chiếm giữ từ những kẻ khủng bố.

Trong một diễn biến có liên quan, vào đầu tháng 2-2020, các lực lượng Mỹ đóng quân tại Syria được cho là đã bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự mới ở tỉnh Al-Hasakah giàu dầu mỏ. Theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, các thiết bị và vật liệu cho việc xây dựng được vận chuyển đến Syria từ Iraq qua cửa khẩu biên giới al-Waleed. Mục đích của hoạt động này là để không cho lực lượng Nga, được triển khai hợp pháp tại Syria, tiếp cận mỏ dầu Rmelan.