Lực lượng Iraq tiến hành chiến dịch lớn chống IS dọc biên giới Syria

ANTD.VN -Almasdar News ngày 19-12-2019 đưa tin: Lực lượng vũ trang Iraq vừa phát động một chiến dịch lớn nhằm tiêu diệt tận gốc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) dọc biên giới phía Tây đất nước.

Quân đội Iraq ở phía Tây tỉnh Anbar

Theo lực lượng an ninh Iraq, các binh sĩ của họ đã nhắm vào các nơi ẩn náu của phiến quân IS ở khu vực phía Nam thị trấn Al-Qahim, Wadi Houran và Al- Husseiniyat.

Hoạt động này được quân đội Iraq phối hợp với lực lượng Al-Anbar thuộc Đơn vị Huy động phổ biến (Hashd Al-Sha Wabiabi) - lực lượng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm hang ổ của nhóm khủng bố IS và tiêu diệt chúng.

Lực lượng an ninh Iraq còn cho biết thêm, chiến dịch này cũng đang được tiến hành phối hợp với không quân Iraq, liên minh quân sự chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Được biết, trong những ngày qua đã xảy ra vài cuộc đụng độ ác liệt giữa lực lượng an ninh Iraq và phiến quân IS tại một số khu vực ở Tây Bắc Iraq, trong đó có thành phố Mosul. Cuối cùng, quân đội Iraq cũng đã phá hủy một số nơi ẩn náu của IS, đồng thời bắt giữ một số tay súng thánh chiến của nhóm khủng bố này.