Liên quân Mỹ bất ngờ rời khỏi căn cứ quân sự K1 ở Iraq

ANTD.VN - Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 29-3 đã bất ngờ rút khỏi căn cứ quân sự K1 ở tỉnh Kirkuk, miền Bắc Iraq.

“Quân đội Iraq đã tiếp quản căn cứ K1 từ lực lượng liên minh quốc tế trước sự chứng kiến của đại diện Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq và các chỉ huy quân sự khác trong tỉnh”, một sĩ quan quân đội Iraq giấu tên nói với Tân Hoa Xã.

“Lực lượng liên minh quốc tế đã rời đi và căn cứ K1 hiện đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Iraq”, sĩ quan này nói thêm.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đăng dòng tweet xác nhận, các binh sĩ liên minh đã rời khỏi căn cứ không quân K1, đồng thời khẳng định rằng liên minh sẽ hỗ trợ Iraq từ ít địa điểm hơn với ít binh sĩ hơn.

Đây là căn cứ thứ ba Iraq tiếp nhận từ lực lượng liên minh quốc tế trong tháng 3 sau khi lực lượng này rút khỏi các căn cứ quân sự al-Qaim ở phía Tây Iraq và al-Qayyara ở phía Bắc nước này.

Vào ngày 5-1, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài tại Iraq, chỉ hai ngày sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào một đoàn xe tại sân bay Baghdad, khiến tướng Qassem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Hơn 5.000 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tại Iraq để hỗ trợ quân đội nước này chống IS, với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện và cố vấn. Đây là một phần của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, hiện cũng đang tiến hành những cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của IS ở cả Iraq và Syria.