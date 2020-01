[Info] Vì sao Iraq thẳng thừng trả hàng chục ‘cua thép’ cho Ukraine?

ANTD.VN - Ukraine đã quyết định biên chế 42 xe bọc thép BTR-4E sau khi chúng bị Iraq trả lại. Đâu là lý do khiến Iraq không mặn mà với số "cua thép" này?

Thương vụ cung cấp 420 chiếc BTR-4 giữa Iraq và Ukraine được ký kết ngày 25-09-2009. Sau khi được bàn giao và kiểm tra, Iraq đã phát hiện một số chiếc trong lô xe họ nhận có vấn đề. Cuối cùng, Iraq trả lại Ukraine 42 xe. Hiện số xe bị trả lại này đã được Ukraine sửa chữa và bắt đầu đưa vào trang bị cho quân đội của mình, trong bối cảnh tình hình miền Đông chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt.

BTR-4 là loại xe bọc thép chở quân đầu tiên do Ukraine tự thiết kế và chế tạo, được Viện Thiết kế chế tạo máy Kharkov mang tên A.A. Morozov (KhKBM) phát triển vào đầu những năm 2000, dùng để vận chuyển binh sĩ các đơn vị bộ binh cơ giới và chi viện hoả lực. BTR-4 còn là kiểu xe cơ bản trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh và lính thuỷ đánh bộ, có thể thực hiện nhiệm vụ ban ngày và ban đêm, trong các điều kiện khí hậu khác nhau.

Xe bọc thép BTR-4 của Ukraine

Cùng kế thừa những tinh hoa từ dòng xe bọc thép BTR-80 nhưng Ukraine lại thành công hơn Nga khi cho ra đời biến thể BTR-4. So với đối thủ BTR-82 của Nga, BTR-4 ngang bằng về vũ khí, nhưng lại hiện đại hơn trong thiết kế.

BTR-4M là biến thể hiện đại nhất của dòng xe này, chúng được đánh giá là vượt trội so với đối thủ BTR-82A nâng cấp đến từ Nga. BTR-4M có thân xe lớn hơn giúp cho việc không dễ bị "chết đuối" khi bơi giống BTR-82A của Nga. Mặt khác cửa đổ quân được đưa về sau giúp cho binh sĩ ra vào xe an toàn hơn rất nhiều so với việc đặt cửa bên hông của BTR-82A. Động cơ BTR-4M cũng khỏe hơn giúp cho xe dễ cơ động trên chiến trường. Với kíp lái 3 người, BTR-4M còn chuyên chở thêm một tiểu đội lính ở khoang sau tùy theo nhiệm vụ chiến đấu.

Hiện tại phiên bản xuất khẩu của dòng xe này mang định danh BTR-4E, tuy nhiên dường như chất lượng hoàn thiện của chúng lại không được như phiên bản gốc BTR-4M khiến cho Ukraine liên tục trượt hợp đồng.