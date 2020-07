[Info] Tiêm kích Trung Quốc nhái từ Su-27 Nga xuất hiện trái phép tại quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam

Theo Forbes, ảnh chụp vệ tinh hôm 15-7 của Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp (CNES) cho thấy ít nhất 4 máy bay của Trung Quốc đã xuất hiện tại đảo Phú Lâm, hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

"Dù khó xác định rõ phiên bản của các máy bay bằng ảnh vệ tinh, không nghi ngờ gì đây là những chiếc J-11", chuyên gia H.I. Sutton bình luận, theo Forbes.

Các máy bay ban đầu được phát hiện thông qua phân tích ảnh vệ tinh thương mại với độ phân giải thấp. Hiện tại, hình ảnh với độ phân giải cao do Airbus cung cấp đã xác nhận sự hiện diện của các máy bay Trung Quốc.

Sự xuất hiện của nhóm máy bay tiêm kích Trung Quốc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi tàu khu trục USS Ralph Johnson của Hải quân Mỹ tiến hành hoạt động tuần tra tự do hàng hải tại vùng biển gần quần đảo Trường Sa.

"Cuộc tuần tra tự do hàng hải nhằm duy trì các quyền, sự tự do và việc sử dụng hợp pháp biển cả được luật pháp quốc tế thừa nhận và thách thức các hạn chế qua lại vô hại do Trung Quốc đơn phương đưa ra", Hạm đội 7 tuyên bố về hoạt động của tàu USS Ralph Johnson.

Trước đó, Mỹ cũng đã tiến hành cuộc tập trận lớn chưa từng có tại Biển Đông với sự tham gia của hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan. Hải quân Mỹ hôm 16-7 cũng cho biết hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz sẽ tiếp tục tập trận ở Biển Đông từ ngày 17-7, lần thứ 2 trong vòng hai tuần.

4 tiêm kích có thể là J-11 của Trung Quốc triển khai trái phép trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: CNES .

J-11 hiện là một trong số những chiến đấu cơ chủ lực của không quân Trung Quốc. Tuy nhiên loại máy bay này bị Nga tố là sao chép trái phép từ Su-27 của họ. Theo tờ Nikkei Asian Review, Trung Quốc lâu nay áp dụng “kỹ thuật đảo ngược” đối với vũ khí Nga, tức nghiên cứu thiết kế rồi tái sản xuất. Cụ thể, trong thập niên 1990, Trung Quốc mua máy bay tiêm kích Su-27 và hệ thống phòng không S-300 của Nga. Sau đó, Bắc Kinh dùng chúng làm mẫu để phát triển chiến đấu cơ nội địa J-11 và tên lửa đất đối không HQ-9.