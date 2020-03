[Info] "Thần sấm" F-105 Mỹ may mắn sống sót sau khi bị MiG-21 Việt Nam bắn nát đuôi

ANTD.VN - F-105 được mệnh danh là "thần sấm" bởi độ cơ động cùng tính năng chiến đấu hàng đầu một thủa. Tuy nhiên trớ trêu là khi tham chiến chúng lại bị mệnh danh là "quan tài bay" với tỷ lệ bị tai nạn rất cao. Trong Chiến tranh Việt Nam, số phận một chiếc F-105 Thunderchief đã may mắn đến kỳ lạ, khi bị MiG-21 Việt Nam bắn nát cửa xả động cơ mà vẫn cố lết được về đến căn cứ.

Cuộc không chiến này xảy ra vào ngày 17-10-1967, một chiếc F-105 Thunderchief trong nhóm không kích của Mỹ bị tên lửa không đối không từ tiêm kích đánh chặn MiG-21 của Việt Nam bắn trúng ống xả động cơ. Sau khi dính tên lửa, chiếc F-105 Thunderchief vẫn có khả năng bay nhưng không thể tăng độ cao do không đốt sau được.

Trên đường về, chiếc F-105 Thunderchief này phải thực hiện tiếp liệu trên không. Do tốc độ của chiếc F-105 Thunderchief lúc này quá thấp nên máy bay tiếp liệu KC-135 phải tìm mọi cách để bay đủ chậm cho chiếc F-105 Thunderchief ghép nối với ống bơm nhiên liệu. Sau khi được tiếp liệu, chiếc F-105 Thunderchief đã may mắn về tới sân bay với phần đuôi gần như nát hoàn toàn, tuy nhiên phi công bình an vô sự.

Máy bay F-105 nát đuôi vì trúng tên lửa của Mig-21

Chiếc Republic F-105 Thunderchief (Thần sấm), thường được các đội bay gọi là "Thud", một kiểu máy bay tiêm kích-ném bom siêu thanh có vai trò chủ đạo trong chiến tranh Việt Nam. Đã có hơn 20.000 nhiệm vụ được Thunderchief thực hiện, với 382 máy bay bị mất (gần phân nửa tổng số 833 chiếc được chế tạo) bao gồm 62 thiệt hại khi vận hành.