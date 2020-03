[Info] Su-35 ‘gục ngã’ tại Indonesia, lộ diện kẻ thay thế từ Mỹ?

Giới truyền thông Indonesia cho biết, hợp đồng mua sắm 11 tiêm kích đa năng thế hệ 4+ là Su-35 khó xảy ra bởi giới chức quốc phòng cho rằng năng lực của chiến đấu cơ này còn nhiều hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu phòng thủ của đất nước vạn đảo. Trước đó Mỹ cũng bày tỏ quan ngại khi Indonesia định mua Su-35 Nga.



Theo hãng thông tấn Blooberg của Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thông báo cho Indonesia về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra nếu nước này tiếp tục quá trình thực hiện hợp đồng mua Su-35 với Nga. Nếu Indoneisa từ chối, Mỹ có thể áp dụng các biện pháp hạn chế theo Đạo luật CAATSA (đạo luật cho phép áp dụng những hình thức trừng phạt chống lại nước thứ ba tương tác với Nga trong vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự).

Giới phân tích cho rằng gần như số phận thương vụ này đã được quyết định với việc Indonesia sẽ hủy bỏ việc mua Su-35 và thay vào đó là mua chiến đấu cơ từ Mỹ. Loại chiến đấu cơ được nhắm tới có thể chính là F-16 Block 70/72.

F-16 Block 70/72

F-16 Block 70/72 là phiên bản mới nhất và mạnh nhất trong gia đình chiến đấu cơ F-16. Cốt lõi của phiên bản này là radar quét mảng pha quét điện tử chủ động tiên tiến Northrop Grumman AN/APG-80, vốn dựa trên công nghệ lấy từ F-22 và F-35. Ngoài ra, máy bay cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tối tân, buồng lái được gắn màn hình độ phân giải cao, mũ phi công đời mới nhất JHMCS II... Sức mạnh của phiên bản này được cho là đủ sức đối đầu với phiên bản Su-35 nội địa của Nga và vượt trên Su-35S là phiên bản xuất khẩu.

Các nhà phân tích nhận định radar trên F-16 Block 70/72 nhạy và có tầm quét tốt hơn so với Su-35. Về trang bị vũ khí, tuy F-16 Block 70/72 có một động cơ nhưng chúng có thể mang vác tới 7,9 tấn vũ khí trong khi Su-35S dù trang bị hai động cơ, to lớn hơn nhưng cũng chỉ có khả năng mang theo 8 tấn vũ khí. Điểm nội trội nữa là chi phí khai thác của F-16 một động cơ luôn rẻ hơn so với Su-35 hai động cơ.

Hiện F-16 Block 70/72 đang được Mỹ chào bán khoảng trên dưới 70 triệu USD/chiếc, trong khi Su-35S Nga bán cho Trung Quốc lên tới trên 100 triệu USD/chiếc.

Việc mua F-16 Block 70/72 sẽ giúp Indonesia đồng bộ trong công tác hậu cần bởi nước này cũng đang sử dụng các chiến đấu cơ F-16, mặt khác sẽ giúp tiết kiệm ngân sách trong khi không làm Mỹ phật lòng.