[Info] Singapore nâng cấp phi đội F-16 đủ để lấn áp cả Su-35 Trung Quốc

Theo thông tin mới nhất vừa được tờ Defense World đăng tải, Singapore là quốc gia tiếp theo nối tiếp Đài Loan (Trung Quốc) quyết định chi tiền để nâng cấp dàn chiến đấu cơ F-16 của mình. Cụ thể hợp đồng được quốc gia này ký với hãng Lockheed Martin của Mỹ bao gồm việc nâng cấp 62 tiêm kích F-16 với tổng giá trị 67,5 triệu USD và được Chính phủ Singapore ký kết trực tiếp với Lockheed Martin.

Theo nhiều nguồn tin, phía Lockheed Martin cam đoan sẽ hoàn thành việc nâng cấp 62 chiến đấu cơ F-16 của Singapore trước ngày 30-6-2023. Singapore đang sở hữu 62 chiến đấu cơ F-16 trong đó có 14 chiếc đang đóng quân tại Mỹ để phục vụ việc huấn luyện phi công, số còn lại được đặt ở Singapore. Các chiến đấu cơ F-16 của Singapore hiện tại phần lớn là phiên bản Block 52 sẽ được nâng cấp lên phiên bản Block 70/72 kèm theo đó là hệ thống radar và kiểu dáng khí động học như F-16V.

Chiến đấu cơ F-16 Block 70/72

F-16 Block 70/72 là phiên bản mới nhất và mạnh nhất trong gia đình chiến đấu cơ F-16. Cốt lõi của phiên bản này là radar quét mảng pha quét điện tử chủ động tiên tiến Northrop Grumman AN/APG-80, vốn dựa trên công nghệ lấy từ F-22 và F-35. Ngoài ra, máy bay cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tối tân, buồng lái được gắn màn hình độ phân giải cao, mũ phi công đời mới nhất JHMCS II... Sức mạnh của phiên bản này được cho là đủ sức đối đầu với phiên bản Su-35S xuất khẩu của Nga.

Các nhà phân tích nhận định radar trên F-16 Block 70/72 nhạy và có tầm quét tốt hơn so với Su-35. Về trang bị vũ khí, tuy F-16 Block 70/72 có một động cơ nhưng chúng có thể mang vác tới 7,9 tấn vũ khí trong khi Su-35S dù trang bị hai động cơ, to lớn hơn nhưng cũng chỉ có khả năng mang theo 8 tấn vũ khí. Điểm nội trội nữa là chi phí khai thác của F-16 một động cơ luôn rẻ hơn so với Su-35 hai động cơ.

Hiện F-16 Block 70/72 đang được Mỹ chào bán khoảng 80 triệu USD/chiếc, trong khi Su-35S Nga bán cho Trung Quốc lên tới trên 100 triệu USD/chiếc.

Cùng tìm hiểu thông số F-16 Block 70/72 qua infographic dưới đây.