[Info] 2 tháng mất 6 chiến đấu cơ, điều gì đang xảy ra với không quân Mỹ

Theo RT đưa tin, một tiêm kích hạng nhẹ F-16 của Không quân Mỹ vừa rơi tại căn cứ không quân Shaw, Nam Carolina. Phi công chiếc F-16 được đưa đến bệnh viện ngay sau đó nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trong tuyên bố chính thức của căn cứ Shaw trên Facebook, chiếc F-16 gặp nạn thuộc Không đoàn Chiến đấu số 20, sở chỉ huy được đặt ngay tại Shaw, máy bay gặp nạn vào lúc 23h30 ngày 30-6 (theo giờ địa phương) khi đang tham gia một nhiệm vụ huấn luyện như thường lệ.Video quay lại hiện trường vụ tai nạn cho thấy, chiếc F-16 bốc cháy dữ dội trên đường băng, còn lính cứu hỏa đang cố gắng khống chế ngọn lửa.

Theo giới quan sát, chỉ trong 2 tháng, Quân đội Mỹ đã để mất 6 chiến đấu cơ trong các vụ tai nạn, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu USD và quan trọng nhất là họ để mất hai phi công trong các sự cố này.

Đầu tiên có thể kể đến vụ tai nạn chiến đấu cơ F-15C của Không quân Mỹ vào ngày 5-5, khi chiếc máy bay này tham gia nhiệm vụ “Noble Eagle” (Đại bàng cao quý) - bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Maryland.

Kế là hai vụ tai nạn tiêm kích tàng hình liên tiếp của F-22A và F-35A cũng của Không quân Mỹ lần lượt rơi vào ngày 15-5 và 19-5 khi bay huấn luyện ở Florida. Đến ngày 16-6, một chiếc F-15C khác rơi ngoài khơi nước Anh khi đang bay huấn luyện, phi công thiệt mạng. Ngày 18-6, dòng tiêm kích trên hạm hiện đại nhất của Hải quân Mỹ là F/A-18F cũng gặp sự cố ở biển Philippines. Và mới nhất là vụ tai nạn F-16CM tại Nam Carolina.

Đây có thể xem là một năm thảm họa đối với lực lượng không quân của Mỹ khi tất cả các dòng chiến đấu cơ của họ đều gặp sự cố từ tiêm kích F-16 cho đến tiêm kích tàng hình F-35. Các vụ tai nạn liên tiếp đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với quy trình bảo dưỡng máy bay chiến đấu của Quân đội Mỹ trong thời gian gần đây.

Hiện trường vụ tai nạn

F-16 Fighting Falcon là dòng tiêm kích hạng nhẹ do hai hãng General Dynamics và Lockheed Martin chế tạo theo các hợp đồng cho Quân đội Mỹ. Hiện Không quân Mỹ đang có trong biên chế hơn 1.200 chiến đấu cơ loại này với nhiều biến thể khác nhau. Ngoài ra đang có khoảng 20 quốc gia cũng đang biên chế loại chiến đấu cơ này, có thể nói F-16 là chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 thành công nhất thế giới với khoảng 5000 chiếc đã được xuất xưởng.

Chiến đấu cơ F-16 Block 70/72

Phiên bản mới nhất của F-16 Block 70/72. Đây là phiên bản mới nhất và mạnh nhất trong gia đình chiến đấu cơ F-16. Cốt lõi của phiên bản này là radar quét mảng pha quét điện tử chủ động tiên tiến Northrop Grumman AN/APG-80, vốn dựa trên công nghệ lấy từ F-22 và F-35. Ngoài ra, máy bay cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tối tân, buồng lái được gắn màn hình độ phân giải cao, mũ phi công đời mới nhất JHMCS II... Sức mạnh của phiên bản này được cho là đủ sức đối đầu với phiên bản Su-35S xuất khẩu của Nga.

Các nhà phân tích nhận định radar trên F-16 Block 70/72 nhạy và có tầm quét tốt hơn so với Su-35. Về trang bị vũ khí, tuy F-16 Block 70/72 có một động cơ nhưng chúng có thể mang vác tới 7,9 tấn vũ khí trong khi Su-35S dù trang bị hai động cơ, to lớn hơn nhưng cũng chỉ có khả năng mang theo 8 tấn vũ khí. Điểm nội trội nữa là chi phí khai thác của F-16 một động cơ luôn rẻ hơn so với Su-35 hai động cơ. Hiện F-16 Block 70/72 đang được Mỹ chào bán khoảng 80 triệu USD/chiếc, trong khi Su-35S Nga bán cho Trung Quốc lên tới trên 100 triệu USD/chiếc.