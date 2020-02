Hình ảnh tên lửa chống tăng của quân đội Syria bỏ lại khi giao tranh với phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ khiến giới quan sát lo ngại, có thể sắp tới lực lượng tăng thiết giáp Syria sẽ phải gánh chịu nặng nề từ chính những vũ khí bị bỏ lại này. Trên chiến trường Syria, tên lửa 9M113 Konkurs đã nhiều lần tiêu diệt các xe tăng và thiết giáp của cả quân đội Syria lẫn lực lượng thánh chiến. Cùng với tên lửa TOW và Metis-M, đây là ba loại tên lửa chống tăng nguy hiểm nhất trên chiến trường Syria. Trong biên chế quân đội Syria, tên lửa 9M113 Konkurs được cung cấp bởi Nga, trong khi ở phiến quân chúng mua từ thị trường chợ đen hoặc từ các chính phủ khác tài trợ. Được biết sau khi Liên Xô tan rã, đã có hàng ngàn tên lửa 9M113 Konkurs đã được tuần ra thị trường chợ đen, đây chính là nguồn cung cấp tên lửa cho các lực lượng phiến quân trên thế giới. 9M113 Konkurs (Tên định danh NATO: AT-5 Spandrel) là tổ hợp tên lửa chống tăng điều khiển bằng dây bán tự động (SACLOS - Semi Automatic Command to Line Of Sight) do Liên Xô sản xuất (9M113 là tên gọi theo quy định của GRAU). Được thử nghiệm năm 1962 và chính thức được đưa vào biên chế trang bị của Quân đội Liên Xô năm 1974. Ban đầu, các nhà thiết kế tính toán sẽ lắp đặt AT-5 trên các loại xe bọc thép như BMP-2, BRDM-2, tuy nhiên sau đó tên lửa cũng sử dụng những bệ phóng cải tiến kiểu 9P135M của AT-4 để có thể mang vác. Thời điểm mới ra đời, AT-5 được coi là có tính năng tương đương với những loại tên lửa chống tăng khác của Pháp và Ý như HOT hoặc MILAN nhưng gọn nhẹ và đa năng hơn. Sau này khi hệ thống phòng thủ bị động của xe tăng được tăng cường với giáp phản ứng nổ ERA thì AT-5 cũng được cải tiến thành AT-5B Konkurs-M với đầu nổ tandem. Thông số kỹ thuật cơ bản của tên lửa 9M113 Konkurs: Chiều dài: 1,15 m; đường kính: 0,135 m; sải cánh: 0,468 m; trọng lượng: 14,58 kg (26,5 kg cả ống phóng); đầu đạn: 2,7 kg HE. Tầm bắn: tối thiểu 70 m, tối đa 4.000 m trong điều kiện ban ngày và 2.500 m trong đêm; vận tốc 206 m/s; sức xuyên: 750 - 800 mm giáp đồng nhất. Bên cạnh chức năng chính là chống thiết giáp, tên lửa chống tăng trên chiến trường Syria còn có một công dụng khó tin là mang ra bắn... bộ binh nhằm tiêu diệt các ụ súng, lô cốt, công sự vững chắc từ cự ly ngoài tầm súng bộ binh. Phương pháp này mặc dù khá tốn kém nhưng thực sự rất hiệu quả, nhất là khi số lượng tên lửa chống tăng còn tồn kho của quân chính phủ ước tính vẫn còn tới hàng ngàn quả nữa.

