Truyền thông Ukraine hôm 19-12 đưa tin rằng Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch nâng cấp phi đội trực thăng tấn công của mình thông qua hợp đồng mua sắm máy bay AH-64 Apache AH-64 Apache là máy bay trực thăng tấn công đa nhiệm vụ 2 động cơ, rotor chính với 4 cánh quạt, được thiết kế như một nền tảng yểm trợ hỏa lực từ trên không với độ ổn định cao Chiếc trực thăng vũ trang này được trang bị pháo tự động M230E1 cỡ 30 mm, rocket hàng không cỡ 70 mm và hệ thống vũ khí tấn công chính xác (tên lửa AGM-114 Hellfire) Trực thăng AH-64 có tính cơ động cao, là phương tiện tác chiến cực kỳ đáng sợ khi có thể phá hủy các mục tiêu gồm thiết giáp, nhân sự và vật chất trong điều kiện chiến trường bị che khuất ở khoảng cách lên tới 8 km Quyết định này được đưa ra như là kết quả của một đánh giá chi tiết vừa kết thúc vào tuần trước, báo cáo đã được chuyển đến bàn làm việc của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Theo báo cáo, trong quá trình kiểm tra sự phù hợp của trực thăng AH-64, các mối đe dọa đối với quân đội Ukraine đã được đánh giá một cách chi tiết, bao gồm cả quy hoạch lực lượng vũ trang trong tương lai Quân đội Ukraine có nhu cầu cấp thiết thay thế các máy bay trực thăng Mi-24 Hind do Liên Xô sản xuất vì hiện tại chúng đang lâm vào tình cảnh thiếu phụ tùng thay thế như cánh quạt và thiết bị trên khoang Theo thông tin từ Defense News, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 1,5 tỷ USD cho Ukraine kể từ năm 2014, khi cuộc xung đột tại miền Đông chống lực lượng ly khai trở nên ác liệt Khoản tài trợ này bao gồm súng bắn tỉa, xe thiết giáp Humvees, máy bay không người lái, tên lửa chống tăng Javelin, radar phản pháo, tổ hợp chiến tranh điện tử và thông tin liên lạc, thiết bị nhìn đêm và vật tư y tế Ngoài ra, Quốc hội Mỹ đã sẵn sàng cho phép bán vũ khí phòng thủ bờ biển và tên lửa chống hạm như một phần của các gói hỗ trợ an ninh trong tương lai cho Ukraine, thông qua dự luật chính sách quốc phòng năm 2020 Nếu chương trình mua sắm vũ khí trên được xúc tiến thành công, Không quân Ukraine sẽ sở hữu một phương tiện tác chiến được đánh giá là "sát thủ diệt tăng" hàng đầu thế giới Các trực thăng AH-64 Apache này sẽ giúp bộ binh Ukraine dễ dàng hơn trong việc đập tan tuyến phòng thủ của ly khai miền Đông trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự Không chỉ có vậy, lực lượng thiết giáp hùng hậu của Nga cũng phải dè chừng quân đội Ukraine thêm bội phần nếu họ sớm đưa trực thăng AH-64 Apache vào đội hình tác chiến Thông qua việc đặt mua trực thăng tấn công AH-64 Apache, Ukraine còn cho thấy chính sách hướng Tây ngày một rõ ràng của mình thông qua các loại vũ khí theo đúng chuẩn NATO

Truyền thông Ukraine hôm 19-12 đưa tin rằng Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch nâng cấp phi đội trực thăng tấn công của mình thông qua hợp đồng mua sắm máy bay AH-64 Apache AH-64 Apache là máy bay trực thăng tấn công đa nhiệm vụ 2 động cơ, rotor chính với 4 cánh quạt, được thiết kế như một nền tảng yểm trợ hỏa lực từ trên không với độ ổn định cao Chiếc trực thăng vũ trang này được trang bị pháo tự động M230E1 cỡ 30 mm, rocket hàng không cỡ 70 mm và hệ thống vũ khí tấn công chính xác (tên lửa AGM-114 Hellfire) Trực thăng AH-64 có tính cơ động cao, là phương tiện tác chiến cực kỳ đáng sợ khi có thể phá hủy các mục tiêu gồm thiết giáp, nhân sự và vật chất trong điều kiện chiến trường bị che khuất ở khoảng cách lên tới 8 km Quyết định này được đưa ra như là kết quả của một đánh giá chi tiết vừa kết thúc vào tuần trước, báo cáo đã được chuyển đến bàn làm việc của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Theo báo cáo, trong quá trình kiểm tra sự phù hợp của trực thăng AH-64, các mối đe dọa đối với quân đội Ukraine đã được đánh giá một cách chi tiết, bao gồm cả quy hoạch lực lượng vũ trang trong tương lai Quân đội Ukraine có nhu cầu cấp thiết thay thế các máy bay trực thăng Mi-24 Hind do Liên Xô sản xuất vì hiện tại chúng đang lâm vào tình cảnh thiếu phụ tùng thay thế như cánh quạt và thiết bị trên khoang Theo thông tin từ Defense News, Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 1,5 tỷ USD cho Ukraine kể từ năm 2014, khi cuộc xung đột tại miền Đông chống lực lượng ly khai trở nên ác liệt Khoản tài trợ này bao gồm súng bắn tỉa, xe thiết giáp Humvees, máy bay không người lái, tên lửa chống tăng Javelin, radar phản pháo, tổ hợp chiến tranh điện tử và thông tin liên lạc, thiết bị nhìn đêm và vật tư y tế Ngoài ra, Quốc hội Mỹ đã sẵn sàng cho phép bán vũ khí phòng thủ bờ biển và tên lửa chống hạm như một phần của các gói hỗ trợ an ninh trong tương lai cho Ukraine, thông qua dự luật chính sách quốc phòng năm 2020 Nếu chương trình mua sắm vũ khí trên được xúc tiến thành công, Không quân Ukraine sẽ sở hữu một phương tiện tác chiến được đánh giá là "sát thủ diệt tăng" hàng đầu thế giới Các trực thăng AH-64 Apache này sẽ giúp bộ binh Ukraine dễ dàng hơn trong việc đập tan tuyến phòng thủ của ly khai miền Đông trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự Không chỉ có vậy, lực lượng thiết giáp hùng hậu của Nga cũng phải dè chừng quân đội Ukraine thêm bội phần nếu họ sớm đưa trực thăng AH-64 Apache vào đội hình tác chiến Thông qua việc đặt mua trực thăng tấn công AH-64 Apache, Ukraine còn cho thấy chính sách hướng Tây ngày một rõ ràng của mình thông qua các loại vũ khí theo đúng chuẩn NATO