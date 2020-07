Nỗ lực cản trở đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga ở miền Bắc Syria đã kết thúc với hậu quả nặng nề cho quân đội Mỹ, khi một chiếc xe bọc thép của họ bị văng sang bên đường và lật ngửa. Đây là thương vong nghiêm trọng nhất của binh sĩ Mỹ trong những lần đối đầu với quân đội Nga tại khu vực Đông Bắc Syria, kể từ khi những cuộc tuần tra được thiết lập. Chiếc xe bọc thép M-ATV bị lật ngửa sau vụ va chạm đã khiến hai lính Mỹ thương vong. Bộ chỉ huy Quân đội Mỹ chưa bình luận về mất mát đầu tiên trong tình huống đối đầu với lực lượng vũ trang Nga trên đất Syria, tuy nhiên điều này có thể trở thành một lý do khác để dân Mỹ phản đối Tổng thống Donald Trump vì sự can thiệp của chính phủ vào các vấn đề tại Syria. Dòng xe thiết giáp M-ATV đang được Mỹ sử dụng tại Syria do tập đoàn Oshkosh Defence phát triển trên cơ sở nền tảng Phương tiện Chiến thuật thay thế hạng trung (MTVR). Oshkosh Defence bắt đầu chế tạo M-ATV từ năm 2009, sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ đặt hàng một mẫu thiết giáp kháng mìn có thể hoạt động tốt ở địa hình hiểm trở với đường sá chất lượng kém ở Afghanistan. M-ATV được trang bị động cơ turbo diesel Caterpillar C7 7.2 lít, có thể đạt tốc độ tối đa 105 km/h với tầm hoạt động khoảng 510 km. Khoang trong của xe có thể chứa tối đa 11 binh sĩ với hai hàng ghế hướng về phía trước và hai hàng ghế quay vào nhau có thể gập lại ở phía sau. Hàng ghế ở giữa xe có thể được chuyển đổi thành giá đỡ cho xạ thủ súng máy. Cấu hình vũ khí của M-ATV có thể thay đổi tùy vào nhiệm vụ, gồm trung liên 7,62 M240, súng phóng lựu 40 mm Mk.19, đại liên 12,7 mm M2, pháo hạng nhẹ 30 mm M230LF. Ngoài ra, xe cũng có thể trang bị được cả tên lửa chống tăng Javelin hoặc TOW. Xe được trang bị hệ thống kháng mìn tích hợp có khả năng làm chệch hướng và hấp thu năng lượng vụ nổ từ các loại bom mìn tự chế cài vệ đường để bảo vệ kíp lái bên trong. M-ATV có tải trọng tối đa lên tới 14,7 tấn, gần bằng với xe bọc thép BTR-82A của Nga với trọng tải 15 tấn. Xe được trang bị động cơ Caterpillar C7 370 mã lực giúp xe có thể cơ động với vận tốc tối đa 105km/h, tầm hoạt động 550km. Ngoài binh sĩ, xe còn có thể chở theo lượng hàng hóa lên tới 2 tấn. Khoảng 10.000 chiếc M-ATV được sản xuất từ năm 2009 tới nay với giá thành hơn 470.000 USD/chiếc. Quân đội Mỹ nhận lô 46 thiết giáp M-ATV đầu tiên vào tháng 7-2009 và hiện đã biên chế hơn 8.700 chiếc M-ATV cho lực lượng lục quân, thủy quân lục chiến, không quân và Bộ Tư lệnh Các chiến dịch đặc biệt Mỹ (SOCOM). Ước tính đang có hàng trăm chiếc M-ATV đang hoạt động tại chiến trường Syria. Ngoài lực lượng Mỹ sử dụng, một số lượng nhỏ xe này còn được viện trợ cho lực lượng SDF, đồng minh của Mỹ tại đây.

Nỗ lực cản trở đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga ở miền Bắc Syria đã kết thúc với hậu quả nặng nề cho quân đội Mỹ, khi một chiếc xe bọc thép của họ bị văng sang bên đường và lật ngửa. Đây là thương vong nghiêm trọng nhất của binh sĩ Mỹ trong những lần đối đầu với quân đội Nga tại khu vực Đông Bắc Syria, kể từ khi những cuộc tuần tra được thiết lập. Chiếc xe bọc thép M-ATV bị lật ngửa sau vụ va chạm đã khiến hai lính Mỹ thương vong. Bộ chỉ huy Quân đội Mỹ chưa bình luận về mất mát đầu tiên trong tình huống đối đầu với lực lượng vũ trang Nga trên đất Syria, tuy nhiên điều này có thể trở thành một lý do khác để dân Mỹ phản đối Tổng thống Donald Trump vì sự can thiệp của chính phủ vào các vấn đề tại Syria. Dòng xe thiết giáp M-ATV đang được Mỹ sử dụng tại Syria do tập đoàn Oshkosh Defence phát triển trên cơ sở nền tảng Phương tiện Chiến thuật thay thế hạng trung (MTVR). Oshkosh Defence bắt đầu chế tạo M-ATV từ năm 2009, sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ đặt hàng một mẫu thiết giáp kháng mìn có thể hoạt động tốt ở địa hình hiểm trở với đường sá chất lượng kém ở Afghanistan. M-ATV được trang bị động cơ turbo diesel Caterpillar C7 7.2 lít, có thể đạt tốc độ tối đa 105 km/h với tầm hoạt động khoảng 510 km. Khoang trong của xe có thể chứa tối đa 11 binh sĩ với hai hàng ghế hướng về phía trước và hai hàng ghế quay vào nhau có thể gập lại ở phía sau. Hàng ghế ở giữa xe có thể được chuyển đổi thành giá đỡ cho xạ thủ súng máy. Cấu hình vũ khí của M-ATV có thể thay đổi tùy vào nhiệm vụ, gồm trung liên 7,62 M240, súng phóng lựu 40 mm Mk.19, đại liên 12,7 mm M2, pháo hạng nhẹ 30 mm M230LF. Ngoài ra, xe cũng có thể trang bị được cả tên lửa chống tăng Javelin hoặc TOW. Xe được trang bị hệ thống kháng mìn tích hợp có khả năng làm chệch hướng và hấp thu năng lượng vụ nổ từ các loại bom mìn tự chế cài vệ đường để bảo vệ kíp lái bên trong. M-ATV có tải trọng tối đa lên tới 14,7 tấn, gần bằng với xe bọc thép BTR-82A của Nga với trọng tải 15 tấn. Xe được trang bị động cơ Caterpillar C7 370 mã lực giúp xe có thể cơ động với vận tốc tối đa 105km/h, tầm hoạt động 550km. Ngoài binh sĩ, xe còn có thể chở theo lượng hàng hóa lên tới 2 tấn. Khoảng 10.000 chiếc M-ATV được sản xuất từ năm 2009 tới nay với giá thành hơn 470.000 USD/chiếc. Quân đội Mỹ nhận lô 46 thiết giáp M-ATV đầu tiên vào tháng 7-2009 và hiện đã biên chế hơn 8.700 chiếc M-ATV cho lực lượng lục quân, thủy quân lục chiến, không quân và Bộ Tư lệnh Các chiến dịch đặc biệt Mỹ (SOCOM). Ước tính đang có hàng trăm chiếc M-ATV đang hoạt động tại chiến trường Syria. Ngoài lực lượng Mỹ sử dụng, một số lượng nhỏ xe này còn được viện trợ cho lực lượng SDF, đồng minh của Mỹ tại đây.