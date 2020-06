Một sự việc được báo chí Nga mô tả là hành động gây hấn chưa từng có tại Syria vừa diễn ra, khi xe thiết giáp Mỹ chủ động đâm va vào xe bọc thép Nga. Trang Avia-pro cho biết, hành động gây hấn công khai của binh sĩ Mỹ chống lại Quân đội Nga, cũng như cuộc tấn công vào đoàn xe bọc thép của Nga đã trở thành một thách thức lớn đối với sự ổn định tại khu vực Đông Bắc Syria. Theo các nhà phân tích, bằng hành động quyết liệt của mình, Quân đội Mỹ đang cho thấy họ sẵn sàng tiến lên chiếm giữ các khu vực phía Đông và Đông Bắc của Cộng hòa Ả Rập, đặt chúng dưới sự kiểm soát của mình. Cuộc tấn công vào đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga chẳng những hoàn toàn không thể chấp nhận được, mà còn là bước đi leo thang cực kỳ nguy hiểm vì có thể dẫn đến xung đột không cần thiết. Trang Avia-pro cho rằng hành động của binh sĩ Mỹ có thể khiến binh sĩ Nga không chỉ có thể nổ súng để đánh trả hoặc gọi máy bay quân sự sẵn sàng cho cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Quân đội Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng hành động của binh lính Nga gọi máy bay tấn công vào căn cứ Mỹ là điều khó xảy ra, vì lực lượng quân sự của Mỹ tại Syria và xung quanh khu vực này rất mạnh. Họ có thể nhanh chóng đáp trả cực mạnh nếu lực lượng Nga tấn công phủ đầu căn cứ Mỹ. Hành động va chạm giữa Nga và Mỹ tại Syria phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của chiến trường này. Tuy vậy các bên sẽ kiềm chế để tránh dẫn đến nổ súng, bởi một khi xung đột giữa Nga và Mỹ nổ ra thì sẽ không có bên chiến thắng. Vì vậy các bên thường có hành động "thi gan" khi cho xe chặn đầu hoặc chặn và lao xe vào nhau nhằm khiến cho đối phương né tránh các khu vực nhạy cảm mà ai cũng muốn nắm giữ. Thực tế hành động chèn xe và ép nhau trên các tuyến đường cao tốc tại phía Đông Syria vẫn diễn ra. Trong hình là xe bọc thép Mỹ ép xe bọc thép Nga lao xuống ruộng. Hiện Mỹ chủ yếu sử dụng xe bọc thép Cougar HE cho các lực lượng tuần tra tại Syia. Xe bọc thép Cougar HE được chế tạo bởi công ty quốc phòng nổi tiếng General Dynamics Land System. Xe chính thức đi vào hoạt động trong quân đội Hoa Kỳ từ năm 2002 nhằm dần thay thế cho dòng xe huyền thoại Humvee. Trải qua những lần thực chiến tại Afghanistan, Iraq, xe Cougar HE đã thể hiện xuất sắc vai trò cơ động và bảo vệ sinh mạng cho người lính trên xe. Cougar HE được sản xuất với hai cấu hình 4x4 và 6x6, phổ biến nhất tại chiến trường Syria chính là biến thể Cougar HE 4x4. Thực tế chiến trường cho thấy, xe cơ động tốt trên mọi địa hình, lớp giáp bọc ngoài chống lại hiệu quả các loại đạn bộ binh bắn thẳng và mảnh văng của bom hoặc đạn pháo. Ngoài ra với thiết kế đặc biệt nên xe có thể an toàn trước những vụ nổ tương đương với 14kg TNT dưới bánh hoặc 7kg TNT dưới sàn xe. Xe được thiết kế để có thể trang bị module vũ khí từ hạng nhẹ tới cả súng phóng lựu phóng loạt. Hiện đang có hàng trăm chiếc Cougar HE được sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ và lực lượng đồng minh tại Syria.

Một sự việc được báo chí Nga mô tả là hành động gây hấn chưa từng có tại Syria vừa diễn ra, khi xe thiết giáp Mỹ chủ động đâm va vào xe bọc thép Nga. Trang Avia-pro cho biết, hành động gây hấn công khai của binh sĩ Mỹ chống lại Quân đội Nga, cũng như cuộc tấn công vào đoàn xe bọc thép của Nga đã trở thành một thách thức lớn đối với sự ổn định tại khu vực Đông Bắc Syria. Theo các nhà phân tích, bằng hành động quyết liệt của mình, Quân đội Mỹ đang cho thấy họ sẵn sàng tiến lên chiếm giữ các khu vực phía Đông và Đông Bắc của Cộng hòa Ả Rập, đặt chúng dưới sự kiểm soát của mình. Cuộc tấn công vào đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga chẳng những hoàn toàn không thể chấp nhận được, mà còn là bước đi leo thang cực kỳ nguy hiểm vì có thể dẫn đến xung đột không cần thiết. Trang Avia-pro cho rằng hành động của binh sĩ Mỹ có thể khiến binh sĩ Nga không chỉ có thể nổ súng để đánh trả hoặc gọi máy bay quân sự sẵn sàng cho cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Quân đội Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng hành động của binh lính Nga gọi máy bay tấn công vào căn cứ Mỹ là điều khó xảy ra, vì lực lượng quân sự của Mỹ tại Syria và xung quanh khu vực này rất mạnh. Họ có thể nhanh chóng đáp trả cực mạnh nếu lực lượng Nga tấn công phủ đầu căn cứ Mỹ. Hành động va chạm giữa Nga và Mỹ tại Syria phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của chiến trường này. Tuy vậy các bên sẽ kiềm chế để tránh dẫn đến nổ súng, bởi một khi xung đột giữa Nga và Mỹ nổ ra thì sẽ không có bên chiến thắng. Vì vậy các bên thường có hành động "thi gan" khi cho xe chặn đầu hoặc chặn và lao xe vào nhau nhằm khiến cho đối phương né tránh các khu vực nhạy cảm mà ai cũng muốn nắm giữ. Thực tế hành động chèn xe và ép nhau trên các tuyến đường cao tốc tại phía Đông Syria vẫn diễn ra. Trong hình là xe bọc thép Mỹ ép xe bọc thép Nga lao xuống ruộng. Hiện Mỹ chủ yếu sử dụng xe bọc thép Cougar HE cho các lực lượng tuần tra tại Syia. Xe bọc thép Cougar HE được chế tạo bởi công ty quốc phòng nổi tiếng General Dynamics Land System. Xe chính thức đi vào hoạt động trong quân đội Hoa Kỳ từ năm 2002 nhằm dần thay thế cho dòng xe huyền thoại Humvee. Trải qua những lần thực chiến tại Afghanistan, Iraq, xe Cougar HE đã thể hiện xuất sắc vai trò cơ động và bảo vệ sinh mạng cho người lính trên xe. Cougar HE được sản xuất với hai cấu hình 4x4 và 6x6, phổ biến nhất tại chiến trường Syria chính là biến thể Cougar HE 4x4. Thực tế chiến trường cho thấy, xe cơ động tốt trên mọi địa hình, lớp giáp bọc ngoài chống lại hiệu quả các loại đạn bộ binh bắn thẳng và mảnh văng của bom hoặc đạn pháo. Ngoài ra với thiết kế đặc biệt nên xe có thể an toàn trước những vụ nổ tương đương với 14kg TNT dưới bánh hoặc 7kg TNT dưới sàn xe. Xe được thiết kế để có thể trang bị module vũ khí từ hạng nhẹ tới cả súng phóng lựu phóng loạt. Hiện đang có hàng trăm chiếc Cougar HE được sử dụng bởi lực lượng đặc nhiệm Mỹ và lực lượng đồng minh tại Syria.