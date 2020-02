Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai đem quân can thiệp vào chiến trường Syria. Cụ thể họ đem quân để trợ giúp các lực lương đối lập thân nước này tại Idlib. Đây không phải là lần đầu tiên Ankara đem quân tràn vào Syria. Trước đó nước này cũng đem quân vào Syria để đánh người Kurd vào năm 2018, tuy nhiên sau đó họ lại rút phần lớn về nước. Hiện một lượng lớn khí tài trong đó nhiều nhất vẫn là dòng xe thiết giáp chở quân Hizir 4x4 đã được tung vào chiến trường Syria. Giới quan sát nhận định, những chiếc xe bọc thép này ngoài việc chở binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, còn cơ động để chuyên chở các phiến binh đối lập thân nước này tại chiến trường Syria. Việc tăng cường lượng lớn khí tài xảy ra sau khi Ankara tuyên bố có hành động trả đũa trước cuộc tấn côngcủa quân đội Syria vào các vị trí của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố tấn công và phá hủy 101 trong tổng số 115 mục tiêu của SAA ở Idlib Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cảnh báo về căng thẳng leo thang gần đây ở Tây Bắc Syria, thề rằng chính phủ Syria "sẽ phải trả giá đắt" cho hành động của mình. "Chính phủ Syria đã nhận được phản ứng mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Họ sẽ phải trả giá đắt. Tôi sẽ nói về những bước đi tiếp theo của Thổ Nhĩ Kỳ trong phiên họp nghị viện vào ngày mai", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu. Việc điều động lượng lớn xe bọc thép chở theo quân sĩ và các vũ khí hạng nặng tràn vào Syria khiến cho cả Nga và Mỹ lo ngại. Có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ không muốn đứng ngoài cuộc, họ muốn tạo thế chân vạc với Mỹ và Nga tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên dài với Syria, nơi đây vốn có những người Kurd đang đối trọng với Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt nhiều thập kỷ qua, vì vậy không bỏ lỡ cơ hội để can thiệp sâu vào Syria. Giới quan sát nhận định, hàng động của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khiến cho cục diện chiến trường Syria thêm khốc liệt hơn. Trước đó đã có thỏa thuận tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm việc ngừng bắn, tuy nhiên các cuộc tuần tra đang có dấu hiệu ngừng lại do Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường đưa xe bọc thép Hizir để đổ quân vào Syria. Được biết, những chiếc xe bọc thép hiện đại Hizir mới được ra mắt vào năm 2016 và chính thức đi vào biên chế đầu năm 2018. Hizir có trong lượng 16 tấn, chiều dài 5,57 m; Chiều rộng 2,49 m; Chiều cao 2,61 m. Chúng được trang bị động cơ mạnh mẽ cho phép chạy với vận tốc tối đa lên tới 110 km/h. Xe được trang bị cả cửa đổ quân phía sau, ngoài tổ điều khiển 3 người xe còn có khả năng chở theo 9 binh sĩ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai đem quân can thiệp vào chiến trường Syria. Cụ thể họ đem quân để trợ giúp các lực lương đối lập thân nước này tại Idlib. Đây không phải là lần đầu tiên Ankara đem quân tràn vào Syria. Trước đó nước này cũng đem quân vào Syria để đánh người Kurd vào năm 2018, tuy nhiên sau đó họ lại rút phần lớn về nước. Hiện một lượng lớn khí tài trong đó nhiều nhất vẫn là dòng xe thiết giáp chở quân Hizir 4x4 đã được tung vào chiến trường Syria. Giới quan sát nhận định, những chiếc xe bọc thép này ngoài việc chở binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, còn cơ động để chuyên chở các phiến binh đối lập thân nước này tại chiến trường Syria. Việc tăng cường lượng lớn khí tài xảy ra sau khi Ankara tuyên bố có hành động trả đũa trước cuộc tấn công của quân đội Syria vào các vị trí của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib Thổ Nhĩ Kỳ cũng tuyên bố tấn công và phá hủy 101 trong tổng số 115 mục tiêu của SAA ở Idlib Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cảnh báo về căng thẳng leo thang gần đây ở Tây Bắc Syria, thề rằng chính phủ Syria "sẽ phải trả giá đắt" cho hành động của mình. "Chính phủ Syria đã nhận được phản ứng mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó. Họ sẽ phải trả giá đắt. Tôi sẽ nói về những bước đi tiếp theo của Thổ Nhĩ Kỳ trong phiên họp nghị viện vào ngày mai", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu. Việc điều động lượng lớn xe bọc thép chở theo quân sĩ và các vũ khí hạng nặng tràn vào Syria khiến cho cả Nga và Mỹ lo ngại. Có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ không muốn đứng ngoài cuộc, họ muốn tạo thế chân vạc với Mỹ và Nga tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ có đường biên dài với Syria, nơi đây vốn có những người Kurd đang đối trọng với Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt nhiều thập kỷ qua, vì vậy không bỏ lỡ cơ hội để can thiệp sâu vào Syria. Giới quan sát nhận định, hàng động của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khiến cho cục diện chiến trường Syria thêm khốc liệt hơn. Trước đó đã có thỏa thuận tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo đảm việc ngừng bắn, tuy nhiên các cuộc tuần tra đang có dấu hiệu ngừng lại do Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường đưa xe bọc thép Hizir để đổ quân vào Syria. Được biết, những chiếc xe bọc thép hiện đại Hizir mới được ra mắt vào năm 2016 và chính thức đi vào biên chế đầu năm 2018. Hizir có trong lượng 16 tấn, chiều dài 5,57 m; Chiều rộng 2,49 m; Chiều cao 2,61 m. Chúng được trang bị động cơ mạnh mẽ cho phép chạy với vận tốc tối đa lên tới 110 km/h. Xe được trang bị cả cửa đổ quân phía sau, ngoài tổ điều khiển 3 người xe còn có khả năng chở theo 9 binh sĩ.