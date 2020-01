Lầu Năm Góc đã đưa ra kết luận sau đánh giá về độ chính xác của pháo GAU-22A 25 mm trên F-35A khi khai hỏa mục tiêu mặt đất là "không thể chấp nhận" và được gắn trên các giá đỡ bị nứt. Đây là điều đáng lo ngại vì F-35A là phiên bản được sản xuất nhiều nhất trong không quân Mỹ và cũng là phiên bản các nước đồng minh đặt mua. Ở biến thể F-35A dành cho Không quân, pháo 25mm được gắn bên trong thân máy bay, đơn vị thử nghiệm xác định các lỗi ảnh hưởng tới độ chính xác là do hiệu chỉnh sai và giá treo súng không đáp ứng thông số kỹ thuật. Pháo 25mm là một loại pháo có lực bắn mạnh, độ rung tương đối lớn, đây có thể là nguyên nhân khiến cho các giá đỡ bị nứt khi khai hỏa liên tục. Khi giá treo nói trên bị nứt, buộc Không quân Mỹ phải hạn chế sử dụng pháo 25 mm. Theo văn phòng chương trình F-35, "đã có những tiến bộ trong việc tích hợp pháo 25mm để cải thiện độ chính xác nhưng chúng chưa được thử nghiệm". Robert Behler, giám đốc kiểm tra và đánh giá hoạt động của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chỉ ra một danh sách dài các vấn đề cần được giải quyết trên F-35 bao gồm 13 hạng mục "phải sửa chữa" và sẽ ảnh hưởng đến an toàn hoặc khả năng chiến đấu. Hiện nhà sản xuất Mỹ đang cố tìm cách khắc phục những lỗi chết người này để F-35A có thể mạnh mẽ trong không chiến tầm gần. Cụm pháo GAU-22A do tập đoàn General Dynamics phát triển, sử dụng phiên bản pháo 4 nòng dựa trên mẫu GAU-12/U từng xuất hiện trên nhiều loại chiến đấu cơ. GAU-22A được bọc lớp vỏ bằng vật liệu composite và có hình dáng đặc biệt, nhằm giảm tối đa diện tích phản xạ radar (RCS), mang lại khả năng tàng hình giới hạn cho loại vũ khí này trước các hệ thống cảnh giới của đối phương. "Việc gắn cụm pháo dưới bụng có thể làm tăng RCS của F-35B, khiến nó dễ bị phát hiện hơn. Tuy nhiên, nhược điểm này có thể được chấp nhận do RCS của chiếc F-35B gắn cụm pháo GAU-22A vẫn nhỏ hơn nhiều so với dòng AV-8B mà nó thay thế, nhất là trong những nhiệm vụ yểm trợ mặt đất tầm gần sau khi hệ thống phòng không đối phương đã bị vô hiệu hóa", chuyên gia hàng không David Cenciotti nhận định. Uy lực mạnh mẽ, tốc độ bắn cao, khả năng chính xác tuyệt vời, pháo GAU-22A 25mm trên tiêm kích F-35 sẽ nhanh chóng tiêu diệt đối thủ khi cận chiến. Khi nhắc đến chiến đấu cơ Mỹ không thể không nhắc đến hỏa thần M61 Vulcan, chúng là vũ khí không chiến tầm gần trên hầu hết các chiến đấu cơ của Mỹ. Tuy nhiên loại pháo này đang trở nên yếu thế trước loại pháo của tiêm kích đối phương, vì thế Mỹ cần giải pháp thay thế và pháo GAU-12A ra đời. Pháo GAU-12A đã được phát triển thành công và lần đầu tiên trang bị trên siêu tiêm kích đa năng F-35. Một số biến thể được gắn chết khẩu pháo này trong thân, trong khi một số biến thể khác lại treo chúng bên ngoài. Kết hợp với bom, tên lửa và rocket, pháo GAU-12A tạo thành bộ vũ khí hoàn hảo trên máy bay này. So với M61 Vulcan, GAU-12A có đường kính nòng lớn hơn, 25mm so với 20mm, đồng nghĩa với việc hỏa lực sẽ mạnh hơn. So với M61 Vulcan, GAU-12A có đường kính nòng lớn hơn, 25mm so với 20mm, đồng nghĩa với việc hỏa lực sẽ mạnh hơn. Mặc dù M-61 Vulcan có thể bắn 6.200 viên/phút, đặc trưng của đạn cỡ 20mm là mất năng lượng nhanh, sức công phá và độ chính xác đều thua loại đạn 25-30mm của Châu Âu và Nga. Đây cũng chính là lý do Mỹ phải tìm giải pháp thay thế là pháo GAU-12A. Pháo M-61 Vulcan có 6 nòng, pháo GAU-12 có 5 nòng, còn pháo GAU-12A chỉ có 4 nòng. GAU-12A chính là biến thể cải tiến sâu rộng của loại pháo GAU-12 Equalizer vốn được trang bị trên tiêm kích AV-8B Harrier II và hung thần AC-130. Pháo sử dụng một động cơ điện 11kw để quay nòng. Việc giảm này khiến trọng lượng pháo nhẹ hơn, tốc độ bắn có giảm xuống đôi chút nhưng bù lại độ chính xác lại tăng lên tới 1,4 lần so với các phiên bản trước đây. Pháo có trọng lượng khoảng 110 kg, tốc độ bắn từ 3.200 đến 4.200 phát/phút. Pháo GAU-12A có thể sử dụng được nhiều loại đạn khác nhau cho phép tấn công mục tiêu một cách hiệu quả. Mỗi khẩu có lượng đạn sẵn sàng khai hỏa là 551 viên. Lượng đạn này được cho là quá đủ cho một chiếc tiêm kích. Với tốc độ bắn cao, lực giật thấp, khả năng chính xác tuyệt vời, GAU-12A được coi là một trong số những loại pháo tốt nhất hiện nay.

