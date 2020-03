Trong khi đa phần các tiêm kích chỉ mang khối lượng vũ khí dao động từ 6,5-8 tấn thì F-15EX lại có thể mang tới 14 tấn vũ khí. Đây là con số rất đáng nể cho một chiếc tiêm kích. Để so sánh, khối lượng vũ khí này vượt máy bay ném bom chiến lược H-6K của Trung Quốc và gần tiệm cận với oanh tạc cơ Tu-95MS vốn có khả năng mang theo 15 tấn vũ khí. Số tên lửa tối đa F-15EX có thể mang lên tới 24 quả, một con số rất lớn Số tên lửa này nhiều gấp đôi so với máy bay cùng loại của Nga, Trung Quốc có khả năng mang trong một lần xuất kích. Chiến đấu cơ này mang được nhiều tên lửa là do bộ giá đỡ đặc biệt kiểu chia tầng, đây là phát minh mới của hãng chế tạo vũ khí Boeing, Mỹ. Các giá phóng chia tầng này cho phép F-15EX mang được số tên lửa cực lớn trong khi không bị ảnh hưởng quá nhiều tới tính năng khí động học của máy bay. Mặt khác cũng không phủ nhận việc "độ" động cơ F100-229 F135 khiến cho lực đẩy tăng lên đáng kể. Hai động cơ cực khỏe này giúp F-15EX đạt vận tốc Mach 2,54 bất kể việc chiến đấu cơ này có kích thước khá đồ sộ. Tốc độ leo cao của máy bay đạt 250m/s, trần bay 18,5km trong khi tầm bay đạt tới 3900km. Sẽ là thiếu sót khi không đề cập tới hệ thống điện tử cực kỳ hiện đại do áp dụng một số tính năng của chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 như màn hình điều khiển lớn giúp cho việc điều khiển của phi công được trực quan hơn. Máy bay cũng được trang bị radar mạng pha chủ động với độ nhạy cực cao giúp chúng dễ dàng phát hiện và khóa bắn mục tiêu. Hệ thống tác chiến điện tử trên F-15EX được kỳ vọng sẽ chiến thắng các loại tên lửa phòng không mới và tương tác tốt với các hệ thống cảm biến khác của quân đội Mỹ nhằm tối đa hóa khả năng sống sót. Giới chức quân sự Hoa Kỳ tự tin cho biết, tiêm kích F-15EX Strike Eagle on Steroids là chiến đấu cơ thế hệ 4,5 tốt nhất thế giới, nó vượt trội khi đặt cạnh chiếc Su-35S của Nga. Điểm cuối cùng là tuy mang trong mình những thiết kế mang tính đột phát nhưng giá thành của F-15EX ở mức khoảng 85 triệu USD và sẽ xuống thấp khi số lượng đặt hàng lớn. Mỹ đã đặt hàng lô đầu tiên và dự tính sẽ trang bị mới loại máy bay này song song với F-35. Ngoài Mỹ còn có Đức và Nhật Bản đang quan tâm đến biến thể F-15EX cực mạnh này.

