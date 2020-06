Theo tờ báo Trung Quốc, việc Nga sở hữu hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Mỹ, nếu họ quyết định gửi máy bay ném bom chiến lược tới để tiến hành một cuộc tấn công vào Nga. Trang Sohu mô tả S-500 là kho báu thực sự của quân đội Nga, lưu ý rằng Moskva có thể tạo ra lưới lửa phòng không mạnh nhất hành tinh, nhờ khả năng theo dõi và đánh chặn tất cả các vũ khí hiện có. "Tất cả các mục tiêu tấn công đường không của Mỹ sẽ không có cơ hội sống sót khi đối đầu S-500 và Nga sẽ đẩy lùi mọi cuộc tấn công đường không của Mỹ", Sohu nhận xét. Bên cạnh đó, trang Sohu còn cho rằng S-500 là hệ thống phòng không bí ẩn nhất hiện nay, do Nga còn bảo mật dẫn đến thiếu thông tin về các đặc điểm kỹ chiến thuật của vũ khí này. Điều cần lưu ý nhất theo các chuyên gia quân sự chính là hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus thuộc thế hệ tên lửa đất đối không "trực tiếp". Đây là một tổ hợp tên lửa có tầm bắn xa, với khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao lớn, bên cạnh việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng thủ chống tên lửa và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Theo thông tin sơ bộ, S-500 có khả năng tiêu diệt không chỉ tên lửa đạn đạo mà bao gồm cả mục tiêu khí động học như máy bay cánh cố định, trực thăng UAV, tên lửa có cánh. Nga từng hé lộ rằng bán kính tác chiến của S-500 là khoảng 600 km. Radar của S-500 có thể đồng thời phát hiện và tiêu diệt tới 10 mục tiêu đạn đạo siêu thanh bay với tốc độ lên tới 7 km/s với độ cơ động tốt. Về tính chất của vũ khí này, tổ hợp S-500 được nhận định sẽ vượt trội đáng kể so với hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf và đối thủ tiên tiến của Mỹ chính là Patriot. Mặc dù vậy, ở chiều ngược lại các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng S-500 Prometheus cũng như nhiều vũ khí đình đám khác của Nga chỉ mạnh trên giấy và chưa chứng tỏ được gì ngoài thực địa. S-500 bị nhận xét chỉ đơn giản là bản "phóng to" của S-400, hay thực chất là "bình mới rượu cũ", khi công nghệ áp dụng cho nó vẫn là loại lạc hậu và chưa có đột phá. Minh chứng tiêu biểu nhất đó là Nga chưa thể áp dụng công nghệ đánh chặn bằng động năng cho tên lửa của S-500, trong khi Mỹ đã triển khai kỹ thuật này từ rất lâu. Nhược điểm trên dẫn tới việc mặc dù kích thước rất lớn nhưng đạn đánh chặn của S-500 chỉ đạt tầm bắn bằng 25% so với tên lửa SM-3 Block II-B của Mỹ, thậm chí thua cả Arrow-4 mà Israel đang phát triển. Độ chính xác không cao, kích thước cồng kềnh và tốn kém là những gì mà các chuyên gia quân sự Mỹ nhận định về vũ khí thế hệ mới của lực lượng phòng không Nga, trái ngược hẳn với những gì mà Trung Quốc ca ngợi. Nhưng dĩ nhiên năng lực thực tế của S-500 chỉ có thể được chứng minh qua thực chiến, mọi bình luận về nó trong thời điểm này chỉ có ý nghĩa tham khảo mà thôi.

