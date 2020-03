Mi-28 là dòng trực thăng tấn công hạng nặng đang được Nga triển khai tại Syria để hủy diệt phiến quân tại đây. Những chiếc trực thăng này đã làm cho phiến quân tại đây kinh hoàng bạt vía. Có những lúc Mi-28 dùng tên lửa chống tăng diệt cả một đoàn xe tăng của khủng bố IS chỉ trong thời gian ngắn. Ngoài pháo và rocket thì vũ khí chủ lực của dòng trực thăng này chính là tên lửa chống tăng 9M120 Ataka. 9M120 Ataka là tên lửa chống tăng dẫn đường với hệ thống điều khiển điện tử, do Viện KBM của Nga thiết kế phát triển trên cơ sở tổ hợp tên lửa Storm. Đây được coi là một trong số ít những loại tên lửa chống tăng mạnh nhất thế giới. Một khi bị loại tên lửa này tấn công từ trên không, xe tăng sẽ khó lòng có cơ hội sống sót. Mỗi chiếc trực thăng tấn công hạng nặng Mi-28 mang được tới 16 quả tên lửa loại này. Chúng được chia ra để treo 2 bên cánh phụ của trực thăng tấn công. Hình ảnh các kỹ thuật viên quân sự đang treo các giá đỡ tên lửa chống tăng 9M120 Ataka cho trực thăng Mi-28. Ống phóng và đạn tên lửa chống tăng 9M120 Ataka-V đặt sẵn trên xe đẩy, chuẩn bị lắp lên trực thăng. 9M120 Ataka là tên lửa chống tăng dẫn đường bằng hệ thống điều khiển vô tuyến điện, do Viện KBM của Nga thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu động và tĩnh. Các mục tiêu đó bao gồm xe tăng hiện đại trang bị giáp phản ứng nổ, xe thiết giáp, tàu thuyền, máy bay và trực thăng bay thấp, bay chậm, các công trình ẩn nấp bọc thép và sinh lực trong công sự và ngoài địa hình trống trải, cũng như nhân lực và hỏa lực của đối phương. 9M120 Ataka có thể lắp nhiều loại đầu đạn: đạn chống tăng kiểu tandem (2 đầu nổ công phá giáp ERA); đạn nhiệt áp dùng để tấn công công trình kiên cố, boongke và đạn đặc biệt có thể hạ được cả trực thăng. Đạn tên lửa được bảo quản trong một ống nhựa gia cố bằng thủy tinh, ống bảo quản này cũng là ống phóng đạn tên lửa. Đạn tên lửa của tổ hợp 9M120 có tốc độ nhanh hơn AT-6 Spiral, với tầm bắn xa hơn một chút so với phiên bản ban đầu. Nó vẫn sử dụng hệ dẫn hướng chỉ huy qua vô tuyến, nhưng tổ hợp 9M120 đã được cải tiến so với 9K114 Shturm. 9M120 có chiều dài 1830 mm, sải cánh 360 mm, đường kính 130 mm, trọng lượng phóng (gồm cả container): 49.2 kg - 48.5 kg, tốc độ 550 m/s, tầm bắn 400 m - 8 km tùy biến thể. 9M120 Ataka được lắp đặt trên trên các loại trực thăng Mi-24V, Mi-28, Mi-8AMTS, Ka-29 và các loại xe chiến đấu khác 9P149 và 9P149M thuộc tổ hợp 9K132 Storm-SM, các tàu tuần tra thuộc dự án Mirage.

