Theo tạp chí Flight International, vào thời điểm năm 2014, không quân Ukraine có trong biên chế khoảng 400 máy bay chiến đấu, nhưng trong năm đầu tiên của cuộc xung đột tại Donbass, họ đã mất gần một nửa số phi cơ. Cụ thể vào thời điểm một năm sau, chỉ còn 222 máy bay các loại trong biên chế không quân Ukraine, một phần tổn thất có thể được quy cho chiến tranh, phần còn lại do sự rối loạn và sơ suất của quân đội Ukraine. Máy bay chiến đấu của Ukraine không chỉ "thất lạc" ở Donbass, mà còn đơn giản là bị rơi và bị bắt. Bên cạnh đó, số liệu thống kê 400 phi cơ chỉ là trên giấy. Theo tạp chí của Anh, trên thực tế, rất nhiều máy bay cánh cố định và trực thăng của không quân Ukraine trong tình trạng gần như "phế liệu", không thể sử dụng trong chiến sự và đã bị xóa sổ. Nhưng dù cho lý do thực sự là gì đi nữa, không có quân đội nào khác kể cả Syria hay Iraq phải hứng chịu tổn thất nặng nề như vậy trong các cuộc xung đột hiện đại. Trên thực tế, 178 máy bay cánh cố định và trực thăng mà không quân Ukraine đã mất chiếm 1/3 tổng số phi cơ phục vụ trên toàn thế giới bị sụt giảm trong năm 2014. Flight International khẳng định rằng không quân Ukraine chịu tổn thất đáng kể nhất do mất Crimea. Trên bán đảo có một số căn cứ quân sự của họ và rất nhiều máy bay đã bị Nga chiếm giữ. Sau khi nhận một số vào biên chế, Nga đã trả lại một phần cho Ukraine nhưng giới chức quân sự Nga tuyên bố rằng nhiều chiếc ở trong tình trạng tồi tệ đến mức chúng nên bị loại bỏ hơn là sửa chữa. Không quân Ukraine cũng chịu tổn thất trên bầu trời Donbass. Flight International đã ước tính rằng trong cuộc chiến tranh miền Đông, quân ly khai đã bắn hạ hơn 20 máy bay Ukraine bằng tên lửa đất đối không. Ngoài ra, ít nhất một máy bay của Ukraine đã bị chiến đấu cơ MiG-29 của Nga bắn hạ. Theo báo cáo, phi công lái MiG-29 đã phóng tên lửa khi máy bay Ukraine đang ở trong không phận Nga. Ấn phẩm Anh còn khẳng định rằng có rất nhiều thương vong trong những vụ tổn thất của máy bay quân sự của Ukraine. Các nhà báo không đưa ra số liệu thống kê chính xác về nạn nhân. Nhưng họ rất tự tin tuyên bố rằng "khi dân quân bắn hạ một trong những máy bay vận tải Il-76 của Ukraine bằng tên lửa, 49 người đã chết". Phi đội chiến đấu cơ chịu thiệt hại lớn nhất, hiện tại mặc dù tích cực sửa chữa, "gọi tái ngũ" nhiều máy bay trong tình trạng niêm cất bảo quản nhưng không quân Ukraine chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ. Lực lượng chiến đấu của không quân Ukraine hiện chỉ có 21 tiêm kích hạng nhẹ MiG-29, 35 tiêm kích hạng nặng Su-27, 12 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và 13 cường kích tầm thấp Su-25. Bên cạnh đó, Ukraine vẫn còn một số máy bay huấn luyện L-39 có thể làm nhiệm vụ chiến đấu cùng với cường kích cánh cụp cánh xòe Su-22 đang được bảo quản, nhưng có vẻ Kiev chưa muốn khôi phục chúng. So sánh sức mạnh của không quân Ukraine với Nga mới thấy rõ sự chênh lệch là rất lớn. Nhận thức điều này, chính quyền Ukraine đã lên kế hoạch nâng cấp lực lượng tác chiến trên không. Nhưng khó khăn về tài chính cùng tiềm lực khoa học kỹ thuật suy giảm khiến quân đội Ukraine gặp phải rất nhiều trở ngại trong việc hiện thực hóa mong ước của mình.

