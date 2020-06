US AFRICOM cho biết có bằng chứng về một chiếc Su-24 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân al-Jufra ở Libya. Một chiếc MiG-29 khác cũng được ghi nhận hoạt động ở vùng lân cận thành phố Sirte của Libya. "Sự tham gia của Nga vào tình hình Libya làm gia tăng bạo lực và trì hoãn một giải pháp chính trị", Tướng Adams Gering - Tư lệnh USAFRICOM bình luận và cáo buộc Nga tiếp tục thúc đẩy chỗ đứng chiến lược trên sườn phía Nam của NATO. Cuối tháng 5, US AFRICOM cho rằng ít nhất 14 chiếc MiG-29 và một số Su-24 đã bay từ Nga đến Syria, số hiệu về nguồn gốc Nga của chúng đã bị xóa bỏ. Những máy bay này sau đó tiến vào Libya, vi phạm trực tiếp lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi biết những máy bay chiến đấu này chưa có ở Libya", Đại tá Chris Karns, phụ trách các vấn đề công cộng của USAFRICOM cho biết. "Rõ ràng chúng đến từ Nga chứ không phải một nước nào khác". "Có một mối lo ngại là những chiếc máy bay Nga này đang được điều khiển bởi những lính đánh thuê PMC không có kinh nghiệm và sẽ không tuân thủ luật pháp quốc tế". "Cụ thể là họ không bị ràng buộc bởi các luật truyền thống về xung đột vũ trang", theo ông Gering nếu điều này là sự thật và trận ném bom xảy ra thì cuộc sống của người dân Libya sẽ đứng trước nguy cơ lớn. "Việc Nga đưa máy bay chiến đấu có người lái vào Libya làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột hiện tại và tăng cường tiềm năng rủi ro cho tất cả người Libya, đặc biệt là thường dân vô tội" phía Mỹ cáo buộc. US AFRICOM còn cho biết thêm, chính phủ Nga ủng hộ các PMC như tập đoàn Wagner đang hoạt động tại 16 quốc gia trên khắp châu Phi. Ước tính có khoảng 2.000 binh sĩ của công ty quân sự tư nhân này đang có mặt tại Libya. Trong diễn biến khác, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế đã đăng tải thêm nhiều bức ảnh cáo buộc rằng Nga tiếp tục đưa máy bay quân sự của mình sang Libya để hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng vũ trang của Nguyên soái Khalifa Haftar. Sự hiện diện của máy bay ném bom Su-24 trong các bức ảnh là không bình thường, cho đến nay Libya không có một máy bay nào cùng loại từng xuất hiện trong biên chế. Tuy nhiên điều đáng chú ý hơn là vệ tinh tìm thấy được cả máy bay ném bom chiến lược Tu-22 tầm xa có khả năng mang vũ khí hạt nhân tại căn cứ không quân Al-Jufra. Căn cứ bức ảnh, có thể thấy sự vận động của máy bay chiến đấu MiG-29, sự xuất hiện của máy bay ném bom Su-24 trên đường băng và máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22 nằm trong hầm trú ẩn. Chiếc Tu-22 trên được xác định là bị bỏ hoang trong tình trạng hư hỏng, tuy nhiên cho đến gần đây báo chí tin rằng tất cả các máy bay ném bom loại này đã bị phá hủy. Trong số những thứ khác, tại căn cứ không quân Libya, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 cũng được nhìn thấy, tuy nhiên do chất lượng của hình ảnh vệ tinh, không thể xác định đó là tổ hợp Pantsir-S1 của Nga hay loại Moskva bán cho UAE. Tình hình chiến sự tại Libya trong thời gian tới dự báo sẽ thêm phần quyết liệt, khi các cường quốc khu vực và thế giới bắt đầu đổ quân cũng như khí tài tới mảnh đất nóng bỏng này để giúp lực lượng vũ trang do mình hậu thuẫn là LNA hoặc GNA.

