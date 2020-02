Môi trường hoạt động đặc biệt như lĩnh vực ngoại giao hoặc điệp viên không cho phép người ta công khai mang theo vũ khí, chính vì vậy các nhà sáng chế vũ khí đã chế tạo ra "chiếc vali chết chóc". Đây thực chất là một khẩu súng tiểu liên nhỏ gọn được cất giấu gọn ghẽ trong một chiếc vaili rất đỗi bình thường. Có nhiều loại súng khác nhau có thể nhét vừa chiếc vali nhưng thường người ta vẫn ưa thích khẩu MP5K-A4. MP5K-A4. Trong đó, phiên bản MP5K-A4 được cải tiến từ phiên bản MP5K vốn là phiên bản rút ngắn chiều dài của MP5. Chữ K=Kurz có nghĩa là ngắn trong tiếng Đức. Được phát triển bởi công ty của Đức Heckler-Koch cho hoạt động chống khủng bố, cho các đơn vị an ninh, khi họ cần một loại vũ khí tầm ngắn với hỏa lực mạnh. MP5K-A4có thể dễ dàng che giấu dưới quần áo, trong hộc của một chiếc xe, hoặc trong vali. Súng có thiết kế nhẹ hơn hẳn so với MP5, trọng lượng súng đạt 2kg, chiều dài 325mm, nòng dài 115mm, tốc độ bắn cực cao lên tới 900phát/ phút. Súng sử dụng hộp tiếp đạn 15 hoặc 30 viên. Vì giảm chiều dài súng nên tầm tác chiến chỉ vào khoảng gần 100m. Tuy tầm bắn hiệu quả ngắn hơn so với nguyên bản, những các kỹ sư Đức đã cải tiến để súng có độ giật thấp, từ đó gia tăng độ chính xác. Khi ráp vào chiếc vali được thiết kế chuyên dụng, khẩu súng sẽ được gắn chặt bằng các móc, cơ chế dẫn bắn được kết nối từ cò súng lên tay cầm của vali. Do chỉ có một băng đạn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu nên súng ưu tiên lắp băng đạn 30 viên. Sau khi bắn hết xạ thủ phải mở vali và lấy khẩu súng ra mới có thể lắp băng đạn mới. Phần nòng súng thò ra ngoài, có thể lấy băng dính dán đè lên để che đi bộ phận này. Vỏ đạn khi bắn cũng sẽ nằm gọn trong vali để đảm bảo tính bí mật, tránh lộ vị trí và dấu vết ít nhất là trong khoảng thời gian thi hành nhiệm vụ. Hiện dòng vũ khí này gần như trở thành tiêu chuẩn cho các nhà ngoại giao hoặc điệp viên khi hoạt động trong các quốc gia đang có những biến động lớn.

