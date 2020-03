Tàu ngầm hạt nhân USS Toledo lớp Los Angeles của Mỹ đã thực hiện màn phá băng đầy ngoạn mục ở Bắc Băng Dương trong khuôn khổ cuộc tập trận Ice Exercise diễn ra hai năm một lần Cuộc tập trận kéo dài 3 tuần nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng hoạt động của lực lượng tàu ngầm Mỹ ở Bắc Cực. Trong đoạn video mới công bố, tàu ngầm lớp Los Angeles đã phá vỡ một dải băng bao phủ biển Beaufort, phía Bắc Alaska, trước khi trồi lên bề mặt. Ước tính, lớp băng có độ dày tới 40cm “Bắc Cực là hành lang chiến lược tiềm năng giữa Ấn Độ-Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ để mở rộng cạnh tranh. Lực lượng tàu ngầm phải duy trì sự sẵn sàng thông qua tập luyện trong điền kiện ở Bắc Cực để đảm bảo có thể bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và duy trì sự cân bằng quyền lực tại Ấn Độ - Thái Bình Dương và châu Âu. ICEX 2020 tạo cơ hội cho lực lượng tàu ngầm thể hiện khả năng chiến đấu và sự sẵn sàng thực hiện các hoạt động trong môi trường Bắc Cực đầy thách thức”, Phó Đô đốc Daryl Caudle, chỉ huy trưởng Lực lượng tàu ngầm Mỹ cho biết USS Toledo là một trong hai tàu ngầm tham gia cuộc tập trận Ice Exercise. Tàu ngầm còn lại là USS Connecticut Hải quân Mỹ cho biết, các tàu ngầm lớp Los Angeles này sẽ thực hiện nhiều đợt di chuyển tại Bắc Cực, thu thập dữ liệu khoa học và tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện khác Các tàu ngầm lớp Los Angeles được sản xuất thời Chiến tranh Lạnh, tiến độ trung bình 3-5 tàu một năm, cao hơn hẳn so với thời bình hiện nay (2 tàu ngầm lớp Virginia /một năm) Hải quân Mỹ duy trì tốc độ sản xuất này cho tới năm 1992. Tổng cộng có đến 62 chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles được chế tạo, đưa nó trở thành lớp tàu ngầm được chế tạo nhiều nhất trên thế giới Trong hơn 20 năm tàu ngầm lớp Los Angeles được chế tạo, các hệ thống của chúng – bao gồm hệ thống đẩy, mũi tàu, hệ thống sonar kéo dây và thậm chí vật liệu chế tạo thân tàu – đều được nâng cấp để cập nhật công nghệ mới nhất Với chiều dài 110m và lượng giãn nước khi lặn là 6.927 tấn, tàu ngầm lớp Los Angeles được thiết kế dài hơn 20% và có lượng giãn nước lớn hơn 50% so với các tàu ngầm tiền nhiệm – lớp Sturgeon Chúng cũng được cho là có tốc độ nhanh hơn nhiều: trong khi tàu ngầm lớp Sturgeon có thể đạt tốc độ 26 hải lý/h khi lặn thì tàu ngầm lớp Angeles có thể đạt tốc độ 37 hải lý/h Các tàu ngầm lớp Los Angeles được đóng từ thép HY-80, có khả năng lặn sâu 290m. Một số nguồn tin cho biết, trong trường hợp khẩn cấp, chúng có thể lặn tới độ sâu tối đa 450m Tàu ngầm lớp Los Angeles có thiết kế thân tàu hình giọt nước. Thiết kế này lần đầu tiên được giới thiệu trên tàu ngầm lớp Skipjack Để đáp ứng nhiệm vụ tấn công nhanh dưới nước, tàu ngầm lớp Los Angeles được trang bị bộ định vị thủy âm (sonar) khẩu độ rộng BQQ-5D/E Đây là hệ thống định vị thủy âm kỹ thuật số được thiết kế dạng hình cầu bố trí ở trước mũi tàu ngầm cùng một mảng gắn ở thân tàu. Hệ thống có khả năng hoạt động ở cả hai chế độ chủ động và thụ động Tàu ngầm lớp Los Angeles còn được trang bị hệ thống định vị thủy âm cao tần BQS-15 để tìm kiếm các mục tiêu ở những khu vực bị đóng băng cũng như định tầm sonar Hệ thống ghi âm WLR-9 dùng để phát hiện các hoạt động tìm kiếm mục tiêu bằng sonar, cũng như hoạt động của ngư lôi dẫn hướng âm thanh của đối phương Lớp tàu ngầm này còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử toàn diện WLR-8V cùng hệ thống mồi bẫy điện tử WLR-10 Bên cạnh đó còn có hệ thống phát hiện mìn và tránh va chạm MIDAS. Hệ thống này được hỗ trợ bởi hệ thống trinh sát mìn tầm gần NMRS Để tìm kiếm các mục tiêu trên mặt nước, tàu ngầm Los Angeles được trang bị radar BPS-15. Radar được kết hợp với một bộ vi xử lý video cùng màn hình cảm ứng giúp việc kiểm soát mục tiêu dễ dàng hơn Các tàu ngầm Los Angeles nâng cấp sau này được trang bị hệ thống định vị thủy âm tiên tiến AN/BQQ-10 (V4) Trái tim của tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles là hệ thống kiểm soát chiến đấu AN/BYG-1 do Tập đoàn Raytheon sản xuất. Thêm vào đó, tàu còn được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh hai chiều phục vụ các hoạt động chiến thuật cũng như nạp dữ liệu mục tiêu cho tên lửa Tomahawk Vũ khí của tàu ngầm lớp này bao gồm 4 ống phóng ngư lôi hạng nặng Mk 48 ADCAP cỡ 533 mm, nó có khả năng phóng cả tên lửa hành trình chống hạm UGM-84 Harpoon hay thả thủy lôi Mk 60 và Mk 67 Ngoài ra phần mũi tàu còn có 12 ống phóng thẳng đứng, cho phép triển khai tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk Block 3 với tầm bắn lên tới 3.100 km Với dàn vũ khí như trên, khi cần thiết thì tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles còn đảm nhiệm được cả vai trò của tàu ngầm chiến lược nếu nó lắp đầu đạn hạt nhân cho tên lửa Tomahawk Bên cạnh đó, tàu ngầm Los Angeles còn mang theo được thiết bị lặn mini để phục vụ công tác luồn sâu, thả biệt kích người nhái trong vùng biển đối phương đang kiểm soát Hiện Mỹ đang duy trì trong biên chế tới 62 tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles, đây được coi là lớp tàu ngầm xương sống của Hải quân Mỹ

