Không quân Ukraine (UAF) từng là lực lượng có quy mô hàng đầu thế giới những năm hậu Xô Viết, tuy nhiên trong gần 3 thập kỷ qua, sức mạnh của họ đã lao dốc thảm hại. Hiện tại trong biên chế UAF chỉ còn vài chục chiến đấu cơ tương đối đáng gờm như MiG-29 và Su-27 chế tạo từ thời Liên Xô, tuy nhiên Kiev lại lên kế hoạch sớm loại bỏ chúng. Theo chương trình hiện đại hóa không quân trong giai đoạn 2021 - 2035, Ukraine dự kiến loại bỏ hoàn toàn MiG-29, Su-27, Su-24, Su-25 do Liên Xô sản xuất để sử dụng máy bay chiến đấu "hiện đại". Nhưng theo trang Reporter của Nga, thực chất "chiến đấu cơ hiện đại" mà Ukraine định mua sắm lại là một chiếc "máy bay bà già" đến từ Brazil, đó là Embraer A-29 Super Tucano. Được biết đầu tháng 8/2019, một phái đoàn của không quân Ukraine do Tư lệnh - Đại tướng Sergei Drozdov dẫn đầu đã đến Sao Paulo và hội đàm với lãnh đạo bộ phận quân sự của công ty Embraer. Tới tháng 10 cùng năm, một nhóm phi công người Ukraine đã học lái máy bay tấn công của Brazil ở Bồ Đào Nha, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ dự định mua chiếc chiến đấu cơ này. A-29 Super Tucano là máy bay tấn công cánh quạt hạng nhẹ, được thiết kế và chế tạo bởi công ty Embraer của Brazil. Hiện nó đang phục vụ trong một vài lực lượng không quân trên thế giới. Chiếc phi cơ đã được thử nghiệm nhiều năm ở chiến trường Afghanistan và thu về nhiều đánh giá tích cực liên quan đến hiệu suất trong chiến đấu, nó được nhận xét là một phương tiện hỗ trợ hỏa lực trực tiếp đáng tin cậy. Super Tucano có thể hoạt động ở nhiệt độ cao và địa hình phức tạp, máy bay có chiều dài 11,38 m; sải cánh 11,14 m; trọng lượng cất cánh tối đa 5.400 kg. Bán kính chiến đấu của A-29 là 550 km, tốc độ tối đa 590 km/h, tầm bay 1.333 km, giúp nó hoạt động khá hiệu quả trong môi trường đô thị hoặc các tình huống chiến đấu "cài răng lược". Vũ khí trang bị của A-29 gồm 1 pháo 20 mm lắp dưới thân có thể bắn 650 viên đạn/phút; dưới mỗi cánh có 1 súng máy hạng nặng FN Herstal 12,7 mm và 1 súng máy nòng xoay M134 7,62 mm tốc độ bắn 3.000 viên đạn/phút. A-29 cũng được trang bị rocket không điều khiển 70 mm, tên lửa không đối không AIM-9L Sidewinder, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick và bom dẫn đường chính xác, tổng khối lượng vũ khí là 1,6 tấn. Vũ khí tích hợp và công nghệ quan sát bằng laser của A-29 cho phép máy bay vừa có thể chi viện hỏa lực liên tục cho lực lượng mặt đất, vừa xác định chính xác mục tiêu trong vai trò trinh sát. Mặc dù vậy cần lưu ý rằng A-29 Super Tucano là phương tiện được thiết kế để chiến đấu với những nhóm phiến quân có năng lực phòng không hạn chế chứ không phải lực lượng ly khai miền Đông được trang bị khá mạnh. Không chỉ có vậy, A-29 Super Tucano chẳng thể nào thay thế MiG-29 và Su-27 ở vai trò tiêm kích, trong khi không quân Ukraine luôn xác định Nga mới là đối thủ chính. Do vậy báo chí Nga đánh giá việc sử dụng một dòng chiến đấu cơ như A-29 Super Tucano được coi là nỗi xấu hổ đối với Ukraine, khi họ không thể tự bảo vệ mình khỏi mối đe dọa từ bên ngoài.

Không quân Ukraine (UAF) từng là lực lượng có quy mô hàng đầu thế giới những năm hậu Xô Viết, tuy nhiên trong gần 3 thập kỷ qua, sức mạnh của họ đã lao dốc thảm hại. Hiện tại trong biên chế UAF chỉ còn vài chục chiến đấu cơ tương đối đáng gờm như MiG-29 và Su-27 chế tạo từ thời Liên Xô, tuy nhiên Kiev lại lên kế hoạch sớm loại bỏ chúng. Theo chương trình hiện đại hóa không quân trong giai đoạn 2021 - 2035, Ukraine dự kiến loại bỏ hoàn toàn MiG-29, Su-27, Su-24, Su-25 do Liên Xô sản xuất để sử dụng máy bay chiến đấu "hiện đại". Nhưng theo trang Reporter của Nga, thực chất "chiến đấu cơ hiện đại" mà Ukraine định mua sắm lại là một chiếc "máy bay bà già" đến từ Brazil, đó là Embraer A-29 Super Tucano. Được biết đầu tháng 8/2019, một phái đoàn của không quân Ukraine do Tư lệnh - Đại tướng Sergei Drozdov dẫn đầu đã đến Sao Paulo và hội đàm với lãnh đạo bộ phận quân sự của công ty Embraer. Tới tháng 10 cùng năm, một nhóm phi công người Ukraine đã học lái máy bay tấn công của Brazil ở Bồ Đào Nha, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy họ dự định mua chiếc chiến đấu cơ này. A-29 Super Tucano là máy bay tấn công cánh quạt hạng nhẹ, được thiết kế và chế tạo bởi công ty Embraer của Brazil. Hiện nó đang phục vụ trong một vài lực lượng không quân trên thế giới. Chiếc phi cơ đã được thử nghiệm nhiều năm ở chiến trường Afghanistan và thu về nhiều đánh giá tích cực liên quan đến hiệu suất trong chiến đấu, nó được nhận xét là một phương tiện hỗ trợ hỏa lực trực tiếp đáng tin cậy. Super Tucano có thể hoạt động ở nhiệt độ cao và địa hình phức tạp, máy bay có chiều dài 11,38 m; sải cánh 11,14 m; trọng lượng cất cánh tối đa 5.400 kg. Bán kính chiến đấu của A-29 là 550 km, tốc độ tối đa 590 km/h, tầm bay 1.333 km, giúp nó hoạt động khá hiệu quả trong môi trường đô thị hoặc các tình huống chiến đấu "cài răng lược". Vũ khí trang bị của A-29 gồm 1 pháo 20 mm lắp dưới thân có thể bắn 650 viên đạn/phút; dưới mỗi cánh có 1 súng máy hạng nặng FN Herstal 12,7 mm và 1 súng máy nòng xoay M134 7,62 mm tốc độ bắn 3.000 viên đạn/phút. A-29 cũng được trang bị rocket không điều khiển 70 mm, tên lửa không đối không AIM-9L Sidewinder, tên lửa không đối đất AGM-65 Maverick và bom dẫn đường chính xác, tổng khối lượng vũ khí là 1,6 tấn. Vũ khí tích hợp và công nghệ quan sát bằng laser của A-29 cho phép máy bay vừa có thể chi viện hỏa lực liên tục cho lực lượng mặt đất, vừa xác định chính xác mục tiêu trong vai trò trinh sát. Mặc dù vậy cần lưu ý rằng A-29 Super Tucano là phương tiện được thiết kế để chiến đấu với những nhóm phiến quân có năng lực phòng không hạn chế chứ không phải lực lượng ly khai miền Đông được trang bị khá mạnh. Không chỉ có vậy, A-29 Super Tucano chẳng thể nào thay thế MiG-29 và Su-27 ở vai trò tiêm kích, trong khi không quân Ukraine luôn xác định Nga mới là đối thủ chính. Do vậy báo chí Nga đánh giá việc sử dụng một dòng chiến đấu cơ như A-29 Super Tucano được coi là nỗi xấu hổ đối với Ukraine, khi họ không thể tự bảo vệ mình khỏi mối đe dọa từ bên ngoài.