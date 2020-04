Thừa hưởng kho vũ khí khổng lồ do Liên Xô để lại, nhưng rất tiếc vì cần tiền nên Ukraine không ngần ngại bán tháo chúng. Trong số các loại vũ khí được bán có cả T-64, loại xe tăng quốc bảo từng bị cấm xuất khẩu của Liên Xô. Theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm - SIPRI công bố, trong năm 2013, Ukraine và Cộng hòa Dân chủ Congo đã ký hợp đồng cung cấp 50 xe tăng chiến đấu chủ lực T-64A, tất cả sẽ được nâng cấp lên chuẩn T-64B1M trước khi bàn giao. Giá trị thương vụ trên ước tính 10 triệu USD, tức là quốc gia châu Phi chỉ phải bỏ ra 200.000 USD để sở hữu một chiếc T-64B1M, họ đã nhận đủ số lượng trong năm 2016, đây thực sự là món hời quá lớn. Trong khi các mẫu xe tăng mới thường có giá dao động từ 5-10 triệu USD, ngay cả dòng xe tăng cũ nâng cấp T-72B3 của Nga cũng được cho là có giá lên tới 3 triệu USD/chiếc, như vậy con số 200.000 USD cho một chiếc T-64 nâng cấp lên chuẩn B1M là không thể rẻ hơn. Hiện Ukraine vẫn còn trong kho dự trữ hơn 2000 xe tăng T-64 với các phiên bản. Dù ưu tiên cho quân đội trong cuộc chiến với lực lượng dân quân miền Đông, nhưng Kiev vẫn sẵn lòng bán cho bất kỳ quốc gia nào muốn mua T-64B1M. Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64B1M chính thức ra mắt vào năm 2014, gói nâng cấp được trang bị giáp phản ứng nổ thế hệ mới, cải thiện khả năng hỏa lực, trang bị động cơ mạnh mẽ hơn. Đặc trưng của chiếc MBT này nằm ở tháp pháo hình đĩa rất lạ mắt và dễ nhận biết. Hình dáng rất lạ của tháp pháo T-64B1M có tác dụng làm trượt, từ đó hạn chế khả năng xâm nhập của cả đạn xuyên lõm lẫn đạn xuyên động năng. Xe được che phủ bằng giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Nozh do Ukraine nghiên cứu chế tạo, tính năng của loại giáp này được cho là tương tương với Relikt của Nga và vượt trội Kontakt 5 trên T-72B3. Giáp Nozh cung cấp bảo vệ chống lại các loại đạn xuyên giáp liều kép và làm giảm sức xuyên của đạn xuyên giáp động năng đến 90%. Gói nâng cấp còn được trang bị hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống bảo vệ ê kíp chiến đấu trước tác nhân sinh hóa học NBC. Hỏa lực chính của T-64B1M là khẩu pháo nòng trơn 125 mm được trang bị hệ thống nạp đạn tự động với cơ số 37 viên đạn. Vũ khí phụ bao gồm súng máy đồng trục 7,62mm cơ số 1.250 viên đạn và đại liên phòng không 12,7mm cơ số 300 viên đạn. Pháo chính có tầm bắn hiệu quả 2,5km vào ban ngày và 1,5km vào ban đêm. Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp 6TD công suất 1.000 mã lực giúp xe tăng cơ động tốt trong mọi điều kiện địa hình. Trước đây Ukraine chỉ dùng T-64B1M cho mục đích xuất khẩu, nhưng tình hình chiến trường miền Đông phức tạp nên họ đã biên chế cả chủng loại tăng này bên cạnh T-64BM Bulat. Xét về tổng thể hỏa lực và khả năng cơ động của T-64B1M là gần tương đương với T-64BM Bulat. Cụ thể T-64B1M có lợi thế về động cơ mạnh mẽ hơn trong khi T-64BM Bulat lại có lợi thế về hệ thống điều khiển hỏa lực và có thể bắn tên lửa qua nòng pháo. Do có giá thành sản xuất rẻ hơn T-64BM Bulat cho nên dự kiến Quân đội Ukraine sẽ tiếp nhận số lượng lớn T-64B1M trong tương lai gần đồng thời tiếp tục quảng bá để xuất khẩu. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm với dòng T-72B3 trên thị trường xuất khẩu.

