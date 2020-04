UAE là bên hỗ trợ chính cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA), trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại ủng hộ Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) trong cuộc nội chiến tại đất nước Bắc Phi này. Đã ghi nhận nhiều vụ đụng độ trên chiến trường Libya giữa lực lượng vũ trang đồng minh với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, điều này khiến hai bên phải tìm mọi cách để tiêu diệt đối phương. Theo Al Masdar News, tổ hợp tên lửa phòng không này được UAE mua từ một công ty quốc phòng của Israel và sau đó vận chuyển trực tiếp đến Ai Cập. Các sĩ quan của LNA đang học cách vận hành hệ thống ở đó. Mục đích của hợp đồng mua vũ khí trên nhằm hỗ trợ cuộc tấn công của LNA vào thủ đô Tripoli, khi lực lượng này chịu tổn thất nặng bởi các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu LNA có sử dụng vũ khí của Israel hay không, việc lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya và đồng minh GNA của họ dùng máy bay không người lái trên chiến trường đã được chứng minh rõ ràng. Tháng 7/2019, LNA đã bắn hạ 2 UAV Orbiter-3 do Israel chế tạo gần thị trấn al-Aziziyah, phía Nam của thủ đô Tripoli. Sau đó Jerusalem Post tiết lộ rằng chiếc UAV trên là do Thổ Nhĩ Kỳ tặng lại cho lực lượng GNA. Đầu tháng 4/2020, LNA còn phát hiện ra những phần còn lại của một UAV cảm tử Harop gần làng Hamada ở miền Đông Libya. Vũ khí này được sản xuất bởi tập đoàn IAI của Israel và xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại chưa thể xác định thông tin UAE đã mua tổ hợp tên lửa phòng không tối tân của Israel để đưa tới chiến trường Libya, khi chưa có bất cứ hình ảnh nào chứng minh. Tuy vậy thực tế trên chiến trường đã ghi nhận sự chống trả có hiệu quả của liên quân UAE - LNA trong việc chống lại máy bay không người lái vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong sáu tháng qua, ít nhất 24 máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không của LNA (hoặc do binh sĩ UAE trực tiếp bắn rơi). Ngoài ra trong lúc này cũng có dự đoán về chủng loại vũ khí phòng không mà Israel vừa bán cho UAE, theo nhận định thì đó có thể là các tổ hợp Iron Dome hoặc SPYDER-SR. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, có ý kiến khác lại cho rằng chẳng có lý do gì để UAE phải mua tên lửa phòng không Israel để cung cấp lại cho đồng minh LNA của mình. Lý do là bởi quân đội UAE từ lâu đã đưa sang quốc gia Bắc Phi này nhiều tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất. Vũ khí của UAE rất dễ nhận biết vì chúng sử dụng khung gầm xe tải việt dã MAN SX45. Pantsir-S1 thậm chí còn được nhận định là vũ khí chống lại máy bay không người lái hiệu quả hơn hẳn Iron Dome hay SPYDER-SR,nhất là khi chẳng phải mất công đào tạo thêm nhân lực vận hành cũng như đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí mới.

UAE là bên hỗ trợ chính cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA), trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại ủng hộ Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) trong cuộc nội chiến tại đất nước Bắc Phi này. Đã ghi nhận nhiều vụ đụng độ trên chiến trường Libya giữa lực lượng vũ trang đồng minh với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, điều này khiến hai bên phải tìm mọi cách để tiêu diệt đối phương. Theo Al Masdar News, tổ hợp tên lửa phòng không này được UAE mua từ một công ty quốc phòng của Israel và sau đó vận chuyển trực tiếp đến Ai Cập. Các sĩ quan của LNA đang học cách vận hành hệ thống ở đó. Mục đích của hợp đồng mua vũ khí trên nhằm hỗ trợ cuộc tấn công của LNA vào thủ đô Tripoli, khi lực lượng này chịu tổn thất nặng bởi các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian gần đây. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu LNA có sử dụng vũ khí của Israel hay không, việc lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya và đồng minh GNA của họ dùng máy bay không người lái trên chiến trường đã được chứng minh rõ ràng. Tháng 7/2019, LNA đã bắn hạ 2 UAV Orbiter-3 do Israel chế tạo gần thị trấn al-Aziziyah, phía Nam của thủ đô Tripoli. Sau đó Jerusalem Post tiết lộ rằng chiếc UAV trên là do Thổ Nhĩ Kỳ tặng lại cho lực lượng GNA. Đầu tháng 4/2020, LNA còn phát hiện ra những phần còn lại của một UAV cảm tử Harop gần làng Hamada ở miền Đông Libya. Vũ khí này được sản xuất bởi tập đoàn IAI của Israel và xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện tại chưa thể xác định thông tin UAE đã mua tổ hợp tên lửa phòng không tối tân của Israel để đưa tới chiến trường Libya, khi chưa có bất cứ hình ảnh nào chứng minh. Tuy vậy thực tế trên chiến trường đã ghi nhận sự chống trả có hiệu quả của liên quân UAE - LNA trong việc chống lại máy bay không người lái vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong sáu tháng qua, ít nhất 24 máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không của LNA (hoặc do binh sĩ UAE trực tiếp bắn rơi). Ngoài ra trong lúc này cũng có dự đoán về chủng loại vũ khí phòng không mà Israel vừa bán cho UAE, theo nhận định thì đó có thể là các tổ hợp Iron Dome hoặc SPYDER-SR. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, có ý kiến khác lại cho rằng chẳng có lý do gì để UAE phải mua tên lửa phòng không Israel để cung cấp lại cho đồng minh LNA của mình. Lý do là bởi quân đội UAE từ lâu đã đưa sang quốc gia Bắc Phi này nhiều tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 do Nga sản xuất. Vũ khí của UAE rất dễ nhận biết vì chúng sử dụng khung gầm xe tải việt dã MAN SX45. Pantsir-S1 thậm chí còn được nhận định là vũ khí chống lại máy bay không người lái hiệu quả hơn hẳn Iron Dome hay SPYDER-SR, nhất là khi chẳng phải mất công đào tạo thêm nhân lực vận hành cũng như đảm bảo kỹ thuật cho vũ khí mới.