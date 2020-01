Hiện nay quân đội Nga đã triển khai số lượng lớn các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới nhất S-400 Triumf của mình để bảo vệ các địa bàn trọng yếu. S-400 được xem như tấm lá chắn bầu trời không thể xuyên thủng, bảo vệ an toàn cho Thủ đô Matxcơva, các thành phố lớn, vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad cũng như các căn cứ trên đất Syria. Giới chức quân sự Nga tự tin khẳng định không một loại máy bay, tên lửa hành trình nào, thậm chí cả tên lửa đạn đạo tầm trung cũng không thể xuyên thủng lá chắn S-400. Trước những lời quảng cáo "có cánh" của Nga về S-400, các khách hàng trên thế giới đã tỏ ý quan tâm sâu sắc đến vũ khí này, hứa hẹn mang lại cho Matxcơva nhiều tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Không chỉ có vậy, các đối thủ của Nga mà đặc biệt là Mỹ cũng dành cho hệ thống phòng không này sự quan tâm đặc biệt, họ tích cực tìm hiểu về nó để đưa ra biện pháp khắc chế. Ví dụ tiêu biểu là máy bay trinh sát điện tử của Mỹ thường xuyên bị phát hiện hoạt động trong các khu vực triển khai tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga tại Syria, điều này gây ra mối lo ngại rất nghiêm trọng. Chưa dừng lại đó, có thông tin cho biết một phái đoàn quân sự Mỹ đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm hiểu về hệ thống phòng không S-400, do Ankara vẫn là thành viên của NATO và họ đang muốn nhận được tiêm kích tàng hình F-35 nên đã dẫn tới quyết định này. Sau đó có thông tin cho rằng Mỹ đã nắm được hầu như toàn bộ tần số sóng radar cũng như phương thức hoạt động của S-400, điều này sẽ giúp họ qua mặt hệ thống vũ khí này trong tương lai. Diễn biến đáng chú ý đã tới, khi trong cuộc tập trận lớn sắp diễn ra của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO ở gần biên giới Nga, Tướng David Goldfein của không quân Mỹ đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ. Cụ thể, viên tướng trên cho biết Mỹ đã tìm cách đột nhập vào hệ thống chỉ huy của các tổ hợp phòng không S-400 Triumf đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới cực Tây của Nga tại vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Theo phía Mỹ, hệ thống phòng thủ của khu vực phòng không Kaliningrad "đầy lỗ hổng như pho mát Thụy Sĩ", không hề vững chắc một cách tuyệt đối như những gì Matxcơva vẫn tự hào tuyên bố. "Hệ thống phòng thủ của Nga đầy lỗ hổng giống như pho mát Thụy Sĩ, chúng tôi biết những điểm yếu này và có thể khai thác chúng, chúng tôi có thể xâm nhập và theo dõi các vật thể trong lãnh thổ Nga", tướng Goldfein cho biết. Mặc dù vậy, giới chức quân sự Nga cho biết chưa có bằng chứng cụ thể rằng Mỹ đã kiểm soát và "bẻ khóa" được hệ thống phòng không S-400 như những gì họ nói. Nga cho rằng việc máy bay trinh sát điện tử Mỹ thu thập dữ liệu sóng điện từ của radar S-400 không phải là điều quan trọng, bởi yếu tố này được thay đổi thường xuyên. Ngoài ra, phiên bản S-400 Nga xuất khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ có rất nhiều khác biệt so với bản nội địa, cho nên kể cả Mỹ có nắm được bí mật ở bản thương mại cũng chẳng thể gây hại cho Matxcơva.

