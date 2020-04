Trong quá khứ, ngành công nghiệp hàng không quân sự Liên Xô/Nga đã cho ra đời nhiều mẫu tiêm kích hạng nhẹ một động cơ cực kỳ ưu việt, điển hình là chiếc MiG-21 huyền thoại. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, các văn phòng thiết kế máy bay Nga lại chỉ tập trung vào phân khúc tiêm kích hạng nặng hai động cơ và hoàn toàn bỏ ngỏ lĩnh vực cũ. Nhìn thấy thị trường tiêm kích hạng nhẹ bị các đối thủ đến từ Mỹ và châu Âu chiếm lĩnh, Nga đã cho ra đời chiếc MiG-35 như một đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên với trọng lượng xấp xỉ F-15C, MiG-35 thực chất đã là tiêm kích hạng nặng. Nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng tương lai về một tiêm kích tàng hình hạng nhẹ với cấu hình một động cơ có chi phí khai thác rẻ, Nga đã có bước thăm dò bằng hình ảnh đồ họa của chiếc tiêm kích tiền tuyến MiG-41. MiG-41 được xác định là chiến đấu cơ thế hệ 5 có trọng lượng nhẹ, nó sẽ thay thế những chiếc MiG-21 và Su-22 trong nhiều lực lượng không quân vốn quen thuộc với máy bay Nga. Tuy nhiên mặc dù được giới thiệu đã lâu nhưng MiG-41 chưa thể thoát ra khỏi khái niệm ý tưởng, dẫn đến nhận định rằng chương trình này sẽ không trở thành hiện thực, điều này đã được khẳng định qua diễn biến mới đây. Hãng thông tấn RIA Novosti sau khi tham khảo dịch vụ báo chí của tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất đã cho biết, công việc thiết kế đang được bắt đầu với mục đích tạo ra nền tảng hàng không chiến thuật hoàn toàn mới. Văn phòng thiết kế MiG đã nhận đơn đặt hàng cho việc nghiên cứu và tính toán khí động học cho một chiếc tiêm kích tiền tuyến đa năng hạng nhẹ với cấu hình hai động cơ. Chi phí cho công việc ước tính khoảng 4 triệu Ruble. So sánh với các sản phẩm tương tự do nước ngoài phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025 thì chiến đấu cơ tương lai của Nga được yêu cầu phải "vượt trội". Dữ kiện này đã được đăng trên cổng thông tin mua sắm công cộng. Theo giải thích của RIA Novosti, trong tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất, các trung tâm kỹ thuật của UAC đang liên tục làm việc trên các mẫu thiết bị mới. "Nền tảng tổ hợp hàng không chiến thuật mới sẽ tạo ra một dự án đầy hứa hẹn cho cục thiết kế Sukhoi và cục thiết kế Mikoyan trong khuôn khổ phòng hàng không quân sự UAC", dịch vụ báo chí của tập đoàn cho biết. Đại tá Viktor Murakhovsky - tổng biên tập tạp chí Kho vũ khí của tổ quốc bình luận rằng "So với các máy bay chiến đấu nước ngoài, tiêm kích MiG-35 khó có thể được gọi là hạng nhẹ, chiếc chiến đấu cơ này đủ sức cạnh tranh với Su-35". "Vì vậy máy bay tiêm kích tiền tuyến thế hệ mới nên có kích thước nằm trong khoảng giữa MiG-35 và Yak-130", Lenta.ru dẫn lời chuyên gia quân sự Murakhovsky cho biết. Như vậy với diễn biến trên có thể thấy rằng Nga vẫn trung thành với thiết kế máy bay chiến đấu hai động cơ, có lẽ sau một thời gian dài bỏ qua cấu hình một động cơ thì họ không còn đủ tự tin để phát triển sản phẩm theo hướng này. Nếu công việc thiết kế thuận lợi, có lẽ hình dạng của máy bay chiến đấu tiền tuyến thế hệ mới do Nga thiết kế sẽ chính thức được ra mắt trong tương lai không xa, nó có lẽ vẫn mang tên MiG-41 nhưng là một cấu hình khác hoàn toàn.

Trong quá khứ, ngành công nghiệp hàng không quân sự Liên Xô/Nga đã cho ra đời nhiều mẫu tiêm kích hạng nhẹ một động cơ cực kỳ ưu việt, điển hình là chiếc MiG-21 huyền thoại. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, các văn phòng thiết kế máy bay Nga lại chỉ tập trung vào phân khúc tiêm kích hạng nặng hai động cơ và hoàn toàn bỏ ngỏ lĩnh vực cũ. Nhìn thấy thị trường tiêm kích hạng nhẹ bị các đối thủ đến từ Mỹ và châu Âu chiếm lĩnh, Nga đã cho ra đời chiếc MiG-35 như một đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên với trọng lượng xấp xỉ F-15C, MiG-35 thực chất đã là tiêm kích hạng nặng. Nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng tương lai về một tiêm kích tàng hình hạng nhẹ với cấu hình một động cơ có chi phí khai thác rẻ, Nga đã có bước thăm dò bằng hình ảnh đồ họa của chiếc tiêm kích tiền tuyến MiG-41. MiG-41 được xác định là chiến đấu cơ thế hệ 5 có trọng lượng nhẹ, nó sẽ thay thế những chiếc MiG-21 và Su-22 trong nhiều lực lượng không quân vốn quen thuộc với máy bay Nga. Tuy nhiên mặc dù được giới thiệu đã lâu nhưng MiG-41 chưa thể thoát ra khỏi khái niệm ý tưởng, dẫn đến nhận định rằng chương trình này sẽ không trở thành hiện thực, điều này đã được khẳng định qua diễn biến mới đây. Hãng thông tấn RIA Novosti sau khi tham khảo dịch vụ báo chí của tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất đã cho biết, công việc thiết kế đang được bắt đầu với mục đích tạo ra nền tảng hàng không chiến thuật hoàn toàn mới. Văn phòng thiết kế MiG đã nhận đơn đặt hàng cho việc nghiên cứu và tính toán khí động học cho một chiếc tiêm kích tiền tuyến đa năng hạng nhẹ với cấu hình hai động cơ. Chi phí cho công việc ước tính khoảng 4 triệu Ruble. So sánh với các sản phẩm tương tự do nước ngoài phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025 thì chiến đấu cơ tương lai của Nga được yêu cầu phải "vượt trội". Dữ kiện này đã được đăng trên cổng thông tin mua sắm công cộng. Theo giải thích của RIA Novosti, trong tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất, các trung tâm kỹ thuật của UAC đang liên tục làm việc trên các mẫu thiết bị mới. "Nền tảng tổ hợp hàng không chiến thuật mới sẽ tạo ra một dự án đầy hứa hẹn cho cục thiết kế Sukhoi và cục thiết kế Mikoyan trong khuôn khổ phòng hàng không quân sự UAC", dịch vụ báo chí của tập đoàn cho biết. Đại tá Viktor Murakhovsky - tổng biên tập tạp chí Kho vũ khí của tổ quốc bình luận rằng "So với các máy bay chiến đấu nước ngoài, tiêm kích MiG-35 khó có thể được gọi là hạng nhẹ, chiếc chiến đấu cơ này đủ sức cạnh tranh với Su-35". "Vì vậy máy bay tiêm kích tiền tuyến thế hệ mới nên có kích thước nằm trong khoảng giữa MiG-35 và Yak-130", Lenta.ru dẫn lời chuyên gia quân sự Murakhovsky cho biết. Như vậy với diễn biến trên có thể thấy rằng Nga vẫn trung thành với thiết kế máy bay chiến đấu hai động cơ, có lẽ sau một thời gian dài bỏ qua cấu hình một động cơ thì họ không còn đủ tự tin để phát triển sản phẩm theo hướng này. Nếu công việc thiết kế thuận lợi, có lẽ hình dạng của máy bay chiến đấu tiền tuyến thế hệ mới do Nga thiết kế sẽ chính thức được ra mắt trong tương lai không xa, nó có lẽ vẫn mang tên MiG-41 nhưng là một cấu hình khác hoàn toàn.