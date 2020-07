Trong khoảng thời gian diễn ra căng thẳng tại đường biên giới tranh chấp, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã điều động về đây một lượng lớn binh sĩ cũng như phương tiện tác chiến. Đáng chú ý nhất bên phía quân đội Ấn Độ là sự xuất hiện của những xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 Bhishma do nước này sản xuất theo giấy phép của Nga. T-90 được nhận xét có sức mạnh vượt trội so với những xe tăng hạng nhẹ ZTQ-15 mà Trung Quốc triển khai ở bên kia đường biên, khi nó vượt trội cả về hỏa lực, vỏ giáp cũng như sức cơ động. Mặc dù vậy, hai bên vẫn tỏ ra khá kiềm chế và kiên quyết không sử dụng đến vũ khí nóng nhằm tránh để cuộc xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện mất kiểm soát. Nhưng thật bất ngờ mới đây trang Sohu của Trung Quốc lại cho rằng các xe tăng T-90 của Ấn Độ đã thể hiện "sự vô dụng" của chúng trong cuộc xung đột vũ trang này. Cụ thể tờ báo Trung Quốc tuyên bố mặc dù chưa xảy ra trận giao tranh nào trên thực địa nhưng quân đội Ấn Độ đã bị mất tới... 18 chiếc T-90, đây rõ ràng là thiệt hại cực lớn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là bởi những xe tăng T-90 được Ấn Độ bố trí dọc đường biên giới tranh chấp tồn tại một điểm yếu chí tử, đó chính là độ tin cậy của thiết bị điện tử. Những cơn mưa lớn diễn ra gần đây khiến các linh kiện điện tử lắp đặt trên xe tăng T-90 bị hỏng hóc rất nhiều và những cỗ chiến xa này cần phải được sơ tán vì không phù hợp để tiếp tục tham gia hoạt động tại đây. Điểm yếu trên cũng phần nào được thể hiện qua giải đấu Tank Biathlon diễn ra tại Nga, khi các xe tăng T-72B3 sử dụng cùng thiết bị điện tử như T-90 sau khi vượt qua hào ngập nước đã bắn rất thiếu chính xác vì khí tài điện tử bị ẩm ướt. Phía Trung Quốc thậm chí còn cho rằng trên thực tế thiệt hại của Ấn Độ còn lớn hơn nhiều, tổng số xe tăng T-90 cần phải sửa chữa lên tới con số 32 với 18 chiếc hỏng nặng. "Theo ghi nhận tại thực địa, những trận mưa lớn gần đây ở thung lũng Gallevan đã gây ra lũ quét, khiến mực nước dâng cao và binh sĩ Ấn Độ ở phía trong công sự trở thành nạn nhân của trận lụt". "Các binh sĩ có thể dễ dàng sơ tán, nhưng một số vũ khí hạng nặng như xe tăng không thể nhanh chóng di dời. Điều này dẫn đến việc có nhiều chiếc T-90 đã bị hư hại trước khi chúng kịp tham gia trận chiến". "Lý do chủ yếu của tình trạng trên là sau trận lụt, các linh kiện điện tử, đường dây điện và nhiều khí tài khác trên xe tăng tỏ ra không còn an toàn và đáng tin cậy". "Xe tăng T-90 sẽ chẳng thể chiến đấu khi thiếu những thiết bị điện tử nói trên. Điều này có thể được gọi là một mất mát nghiêm trọng", trang Sohu của Trung Quốc cho biết. Hiện tại khu vực tranh chấp đúng là đang mưa rất to, lũ lụt cũng đã được ghi nhận, nhưng phía Ấn Độ không bình luận bất cứ điều gì về những thông tin vừa được báo chí Trung Quốc đăng tải.

Trong khoảng thời gian diễn ra căng thẳng tại đường biên giới tranh chấp, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã điều động về đây một lượng lớn binh sĩ cũng như phương tiện tác chiến. Đáng chú ý nhất bên phía quân đội Ấn Độ là sự xuất hiện của những xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 Bhishma do nước này sản xuất theo giấy phép của Nga. T-90 được nhận xét có sức mạnh vượt trội so với những xe tăng hạng nhẹ ZTQ-15 mà Trung Quốc triển khai ở bên kia đường biên, khi nó vượt trội cả về hỏa lực, vỏ giáp cũng như sức cơ động. Mặc dù vậy, hai bên vẫn tỏ ra khá kiềm chế và kiên quyết không sử dụng đến vũ khí nóng nhằm tránh để cuộc xung đột bùng phát thành chiến tranh toàn diện mất kiểm soát. Nhưng thật bất ngờ mới đây trang Sohu của Trung Quốc lại cho rằng các xe tăng T-90 của Ấn Độ đã thể hiện "sự vô dụng" của chúng trong cuộc xung đột vũ trang này. Cụ thể tờ báo Trung Quốc tuyên bố mặc dù chưa xảy ra trận giao tranh nào trên thực địa nhưng quân đội Ấn Độ đã bị mất tới... 18 chiếc T-90, đây rõ ràng là thiệt hại cực lớn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là bởi những xe tăng T-90 được Ấn Độ bố trí dọc đường biên giới tranh chấp tồn tại một điểm yếu chí tử, đó chính là độ tin cậy của thiết bị điện tử. Những cơn mưa lớn diễn ra gần đây khiến các linh kiện điện tử lắp đặt trên xe tăng T-90 bị hỏng hóc rất nhiều và những cỗ chiến xa này cần phải được sơ tán vì không phù hợp để tiếp tục tham gia hoạt động tại đây. Điểm yếu trên cũng phần nào được thể hiện qua giải đấu Tank Biathlon diễn ra tại Nga, khi các xe tăng T-72B3 sử dụng cùng thiết bị điện tử như T-90 sau khi vượt qua hào ngập nước đã bắn rất thiếu chính xác vì khí tài điện tử bị ẩm ướt. Phía Trung Quốc thậm chí còn cho rằng trên thực tế thiệt hại của Ấn Độ còn lớn hơn nhiều, tổng số xe tăng T-90 cần phải sửa chữa lên tới con số 32 với 18 chiếc hỏng nặng. "Theo ghi nhận tại thực địa, những trận mưa lớn gần đây ở thung lũng Gallevan đã gây ra lũ quét, khiến mực nước dâng cao và binh sĩ Ấn Độ ở phía trong công sự trở thành nạn nhân của trận lụt". "Các binh sĩ có thể dễ dàng sơ tán, nhưng một số vũ khí hạng nặng như xe tăng không thể nhanh chóng di dời. Điều này dẫn đến việc có nhiều chiếc T-90 đã bị hư hại trước khi chúng kịp tham gia trận chiến". "Lý do chủ yếu của tình trạng trên là sau trận lụt, các linh kiện điện tử, đường dây điện và nhiều khí tài khác trên xe tăng tỏ ra không còn an toàn và đáng tin cậy". "Xe tăng T-90 sẽ chẳng thể chiến đấu khi thiếu những thiết bị điện tử nói trên. Điều này có thể được gọi là một mất mát nghiêm trọng", trang Sohu của Trung Quốc cho biết. Hiện tại khu vực tranh chấp đúng là đang mưa rất to, lũ lụt cũng đã được ghi nhận, nhưng phía Ấn Độ không bình luận bất cứ điều gì về những thông tin vừa được báo chí Trung Quốc đăng tải.