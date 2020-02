Ước tính đoàn xe chở tăng - thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria lên tới cả trăm chiếc. Những chiếc xe tăng M60T và xe thiết giáp ACV-15 được chở trên các xe tải hạng nặng để tiến vào Syria Tấn công vào quân đội Syria và triển khai nhiều vũ khí hạng nặng tiến vào lãnh thổ Syria được coi là giọt nước tràn ly khiến Damascus có hành động cứng rắn Dưới sự chỉ điểm của các lính đặc nhiệm Tiger, pháo binh chủ lực Syria đã quyết định cho tên lửa đạn đạo Tochka-U tấn công Hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm thẳng vào đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M5 hôm 9-2 vừa qua đã gây ra những thiệt hại nặng nề Những chiếc xe tăng hạng nặng M60T trúng tên lửa cháy đen Do có trọng lượng với kết cấu nhẹ hơn xe tăng nên có những chiếc xe thiết giáp ACV-15 bị trúng tên lửa nát vụn bắn tung tóe Được biết ACV-15 đang là dòng xe thiết giáp được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng rộng rãi tại Syria ACV-15 là dòng xe chiến đấu bộ binh do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và biên chế cho quân đội từ năm 1992 ACV-15 có trọng lượng tổng thể khoảng 14 tấn, dài 5,56m, rộng 2,9m, cao 2,97m. Xe được bọc giáp thép thông thường với cấp độ bảo vệ toàn thân chống đạn 7,62mm, riêng giáp trước có thể chống được đạn xuyên giáp 14,5x114mm Kết cấu của ACV-15 giống với các dòng xe thiết giáp phương Tây với khoang động cơ nằm trước, tiếp đó là khoang lái xe và trưởng xe rồi mới tới khoang chở quân với cửa đổ bộ nằm sau đuôi dùng hệ thống thủy lực nâng hạ Xe có khả năng chở 9 binh sĩ với đầy đủ vũ khí trang bị. Dọc thân xe có 5 lỗ châu mai để binh sĩ có thể ngắm bắn từ bên trong. Xe được bố trí cửa đổ quân phía sau để tạo sự an toàn cho binh sĩ ACV-15 trang bị động cơ diesel 6V537T công suất 300 mã lực kết hợp hộp số tự động Allison X-200-4 5 cấp cho phép di chuyển trên nhiều loại địa hình, tốc độ tối đa đạt được là 65km/h, dự trữ hành trình 490km Ngoài ra ACV-15 có khả năng lội nước tốt với việc sử dụng bánh xích quay tạo lực đẩy cho phép nó di chuyển tốt trên mặt nước tốc độ 6,3km/h Ngoài phiên bản ACV-15 dùng súng 12,7mm, FNSS còn phát triển và sản xuất phiên bản xe chiến đấu bộ binh với tháp pháo gắn pháo tự động M242 25mm cùng đại liên đồng trục 7,62mm Tuy được đánh giá là dòng xe bọc thép đa năng và khá tốt trên chiến trường, nhưng tại Syria đây lại là dòng xe chịu nhiều thiệt hại nhất Đã có hàng chục chiếc bị bắn hạ và loại khỏi vòng chiến ngay lập tức bởi họa lực chống tăng Một số chiếc khác thì bị trúng mìn lật ngửa bụng Nhưng thảm thương nhất vẫn là vụ trúng tên lửa đạn đạo của quân đội Syria vừa rồi Với đầu đạn nặng nửa tấn của tên lửa Tochka-U, gần như kết cấu của xe bọc thép ACV-15 bị phá hủy hoàn toàn Một số chiếc khác tuy không bị phá nát nhưng cũng hư hỏng trầm trọng, khả năng khôi phục để đưa lại tham chiến sẽ rất tốn kém thời gian và công sức Ngay sau cuộc tấn công, Thổ Nhĩ Kỳ đã có tuyên bố trả đũa và có thể tấn công vào quân đội Syria ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Tình hình chiến sự tại quốc gia Trung Đông này tiếp tục căng thẳng

