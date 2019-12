S-500 Prometheus là hệ thống tên lửa phòng không tầm siêu xa thế hệ mới nhất của Nga, sẽ lĩnh trọng trách bảo vệ bầu trời quốc gia này trong vài thập kỷ tới. Được biết, hiện nay S-500 đã cơ bản hoàn thành các bài thử nghiệm và quá trình sản xuất hàng loạt đang diễn ra một cách khẩn trương để bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2020. Các kíp chiến đấu của tổ hợp S-500 cũng đang được đào tạo một cách khẩn trương tại các học viện, nhà trường để khi tiếp nhận vũ khí là có thể đưa ngay vào làm nhiệm vụ trực chiến. Truyền thông Nga tự tin cho rằng S-500 Prometheus là vũ khí độc nhất vô nhị, không có đối thủ trên thế giới và chẳng phương tiện tấn công đường không nào đánh bại được nó. Nhưng đáng ngạc nhiên là mới đây trang Sohu của Trung Quốc đã đăng tải một bài viết, trong đó cho rằng thực chất S-500 chẳng hề đáng sợ như những gì Nga công bố. Tờ báo Trung Quốc nhận định rằng "S-500 là một tổ hợp tên lửa phòng không được cải tiến và hiện đại hóa từ S-400 nhưng không phải là sự thay thế riêng biệt". "S-500 Prometheus gần như hoàn hảo, nhưng không đủ để làm lung lay quyết tâm của không quân Mỹ trong việc phá hủy nó, khi trong kho vũ khí của họ có tiêm kích tàng hình F-35 và nhiều loại tên lửa tiên tiến". "Nếu nói riêng về chức năng chống tên lửa thì S-500 kém hơn nhiều so với các hệ thống mặt đất của Mỹ. Trong khi xét chức năng chống máy bay thì ngay cả F-15 và F-16 cũng có cơ hội qua mặt nó", Sohu nêu rõ. Thực chất nhận định trên của Sohu không phải thiếu cơ sở, bởi với kích thước khổng lồ của quả đạn đánh chặn 77N6 thì tầm xa 600 km vẫn tỏ ra khá khiêm tốn. Không chỉ có vậy, S-500 chưa được trang bị công nghệ đánh chặn động năng mà vẫn phải dựa vào đầu đạn trọng lượng lớn để tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu, cho thấy độ chính xác vẫn có vấn đề cần khắc phục. Do tối ưu hóa cho nhiệm vụ chống tên lửa đạn đạo cho nên năng lực đánh chặn mục tiêu bay thấp như tên lửa hành trình hay tiêm kích lợi dụng địa hình địa vật để xâm nhập trận địa của S-500 không được đánh giá cao. Chính vì lý do này mà trang Sohu cho rằng thậm chí chưa cần đến tiêm kích tàng hình mà chiến đấu cơ thế hệ 4 như F-15 hay F-16 cũng có thể đánh bại S-500 Prometheus. Không chỉ có vậy, năng lực chống chế áp điện tử của S-500 Prometheus cũng chưa được kiểm nghiệm độ tin cậy trong thực tế, chưa có gì bảo đảm nó tránh được các đòn chế áp cực kỳ tinh vi của Mỹ. Tuy nhiên tờ báo Trung Quốc cũng lưu ý rằng năng lực của S-500 chưa được Nga công bố một cách đầy đủ, vì vậy có thể họ còn khiến truyền thông quốc tế phải bất ngờ về năng lực của vũ khí này khi nó chính thức ra mắt.

