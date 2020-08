Căng thẳng xung quanh eo biển Đài Loan tiếp tục gia tăng khi mới đây xuất hiện thêm các khí tài hạng nặng của quân đội Trung Quốc tập trung gần khu vực này. Ảnh vệ tinh gần đây được tạp chí quân sự Kanwa Asian Defence ở Canada công bố cho thấy quân đội Trung Quốc (PLA) triển khai nhiều xe thiết giáp lội nước ZTD-05 thuộc dòng Type 05 cho các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông đóng tại nhiều thành phố duyên hải dọc eo biển Đài Loan. Các thiết giáp ZTD-05 mới có sơn ngụy trang màu xanh lá cây thay vì màu xanh lam, cho thấy chúng có thể thuộc về lực lượng lục quân. ZTD-05 vốn được phát triển cho thủy quân lục chiến Trung Quốc, chuyên sử dụng trong các chiến dịch đổ bộ chớp nhoáng. Các chuyên gia của tạp chí quân sự Kanwa Asian Defence nhận định động thái này là dấu hiệu cho thấy lục quân PLA muốn đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ dài hạn "thống nhất đảo Đài Loan". Một nguồn tin quân sự thân cận với PLA cho biết, các lữ đoàn đổ bộ của Trung Quốc được thành lập trên cơ sở sư đoàn bộ binh cơ giới đổ bộ đầu tiên của tập đoàn quân 71. Trong đợt cải tổ quân đội được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động năm 2017, sư đoàn này được tách thành ba lữ đoàn hiệp đồng binh chủng đổ bộ. Lục quân Trung Quốc có tổng cộng 13 tập đoàn quân và nhiều sư đoàn lục quân đã được chia thành các lữ đoàn hiệp đồng binh chủng quy mô nhỏ hơn trong đợt cải tổ. "Lục quân PLA muốn đóng vai trò chủ động trong nỗ lực thu hồi Đài Loan do họ đã sở hữu các hệ thống vũ khí đủ mạnh để tấn công hòn đảo mà không cần lực lượng tên lửa hỗ trợ", Andrei Chang, tổng biên tập tạp chí Kanwa Asian Defence, nhận định. Ra đời từ năm 2006, được thiết kế, lắp ráp và sản xuất bởi Tập đoàn quốc phòng Norinco của Trung Quốc, xe tăng lội nước ZTD-05 cùng với ZBD-05 hiện giờ đang là loại phương tiện chiến đấu lội nước quan trọng của Hải quân đánh bộ Trung Quốc Được trang bị cho lực lượng Hải quân đánh bộ Trung Quốc cũng như lục quân, xe tăng lội nước ZTD-05 này không những làm nhiệm vụ chở quân, nó còn làm nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho bộ binh đánh sâu vào đất liền. Hiện nay loại xe tăng lội nước này của Trung Quốc vẫn đang được quảng bá để tích cực xuất khẩu đi các nước khác. ZTD-05 có trọng lượng khoảng 26 tấn, dài 9,5m gồm cả pháo chính, kíp chiến đấu 4 người. Hỏa lực của xe thiết giáp ZTD-05 tương đối hiện đại với pháo rãnh xoắn 105mm có khả năng bắn tên lửa chống tăng qua nòng pháo chính và các loại đạn xuyên thép khác. Pháo 105mm này được quảng cáo là có thể khai hỏa mục tiêu ngay cả khi đang bơi, có được điều này là do nó được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực có máy tính đường đạn. ZTD-05 trang bị động cơ công suất 1.475hp cho tốc độ tối đa trên đường bằng 65km/h, tốc độ khi di chuyển trên mặt nước lên tới 30km/h. Chuyên gia quân sự Hong Kong Tống Trung Bình nhận định, quân đội Trung Quốc trong 7 thập niên qua đã không ngừng thúc đẩy các đơn vị lục quân điều chỉnh chiến lược huấn luyện và chiến đấu để đáp ứng mục tiêu cao nhất là thu hồi đảo Đài Loan. "Trong nhiệm vụ thống nhất Đài Loan, lục quân Trung Quốc hiểu rằng tác chiến đổ bộ chiếm đảo quan trọng hơn rất nhiều so với chiến đấu trên bộ, nhưng quân số lực lượng thủy quân lục chiến hiện nay chưa đủ để đáp ứng yêu cầu đó", ông Tống Trung Bình nói. "Bởi vậy, việc lục quân Trung Quốc, với nhân lực và vũ khí đổ bộ hùng hậu, thay đổi để đóng vai trò chủ động hơn trong tác chiến đổ bộ là lẽ tự nhiên". Trung Quốc đại lục luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan leo thang sau khi lãnh đạo Thái Anh Văn nhậm chức năm 2016 và từ chối công nhận chính sách "một Trung Quốc". Quân đội Trung Quốc gần đây nhiều lần tổ chức diễn tập quanh đảo Đài Loan với các khí tài hiện đại nhất, đồng thời tiến hành nhiều chuyến bay áp sát, buộc lực lượng phòng vệ hòn đảo phải điều tiêm kích ngăn cản.

