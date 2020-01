Những bức ảnh mới nhất được quân đội Ấn Độ công bố vào ngày 11/1 cho thấy phiên bản hải quân của máy bay chiến đấu nội địa Tejas đã lần đầu tiên hạ cánh thành công xuống tàu sân bay của nước này. Theo thông báo, một tiêm kích hạng nhẹ HAL Tejas do Chuẩn Đô đốc Jaideep Maolankar điều khiển đã đáp thành công xuống tàu sân bay INS Vikramadytia của hải quân Ấn Độ. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cũng đưa ra một thông điệp trên phương tiện truyền thông xã hội ngày hôm đó, thể hiện sự tự hào với thành tựu lớn trên. "Sau khi hoàn thành các thử nghiệm rộng rãi tại các cơ sở trên bờ, phiên bản tiêm kích hạm của Tejas vào ngày 11/1/2020 lúc 10h02' đã hoàn thành hạ cánh lần đầu tiên trên tàu sân bay INS Vikramadytia". Đối với Ấn Độ, đây là một cột mốc quan trọng đối với dự án máy bay chiến đấu Tejas phải mất hơn 30 năm để phát triển và đã từng phải hứng chịu khá nhiều lời chỉ trích. Sự kiện trên đánh dấu rằng Ấn Độ ban đầu sở hữu khả năng nghiên cứu và phát triển tiêm kích hạm và trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới hoàn thành phát triển máy bay chiến đấu nội địa cho tàu sân bay. Tiếp theo máy bay sẽ thử nghiệm cất cánh để hoàn thiện khả năng. Tiêm kích nội địa Tejas là sản phẩm của chương trình nghiên cứu chế tạo tiêm kích hạng nhẹ tiên tiến (LCA) do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) chủ trì. Chiếc tiêm kích HAL Tejas thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2001, việc phát triển máy bay được tuyên bố chính thức hoàn thành vào năm 2013. Chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas được kỳ vọng sẽ thay thế dần đội ngũ máy bay tiêm kích "già cỗi" của Ấn Độ gồm MiG-21 Bison, MiG-23, MiG-27, Jaguar và Mirage 2000. Bề ngoài của chiếc HAL Tejas có rất nhiều nét tương đồng với dòng Mirage của Pháp khi nó được trang bị 1 động cơ, cặp cánh tam giác rộng và không có cánh đuôi ngang. Vật liệu composite đặc biệt được sử dụng nhiều trong khung thân máy bay với mục đích để giảm trọng lượng cũng như hấp thụ bớt tín hiệu sóng radar của đối phương. Chiến đấu cơ HAL Tejas có khả năng mang khá nhiều chủng loại vũ khí, chủ yếu là sản phẩm có gốc gác Nga, Israel. Máy bay có 8 điểm treo dưới cánh và thân, mang được tải trọng 4 tấn. Tiêm kích Tejas mang được tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn và nhiều loại bom dẫn đường, tên lửa đối đất chính xác. Ngoài ra máy bay còn có 1 khẩu pháo tự động cỡ 23 mm gắn trong thân. Hệ thống điện tử hàng không của chiếc Tejas là sự pha trộn công nghệ Pháp, Israel và Ấn Độ, trong đó phiên bản Mk 2 dự định sẽ lắp đặt radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) tối tân. Có thể nhận thấy rằng tính năng lý thuyết của tiêm kích hạng nhẹ HAL Tejas là rất ấn tượng, nó được đánh giá có sức cơ động cao, thiết bị điện tử hiện đại và vũ khí uy lực. Tuy nhiên cho tới thời điểm này mới chỉ có một lô nhỏ gồm 12 chiếc Tejas đã được bàn giao cho không quân Ấn Độ, chủ yếu nhằm mục đích thử nghiệm tính năng, chưa thể thay thế MiG-21 Bison như kỳ vọng. Nhưng với diễn biến mới có thể thấy rằng Ấn Độ quyết tâm theo đuổi dự án LCA Tejas đến cùng chứ không bỏ dở giữa chừng như nhiều dự đoán ban đầu. Nếu chứng minh được năng lực, khả năng cao là chiếc Tejas sẽ được chọn làm tiêm kích hạm chủ lực trên tàu sân bay của Ấn Độ do chiếc MiG-29K nhập khẩu từ Nga bị phàn nàn có quá nhiều lỗi. Phiên bản tiêm kích hạm của chiếc Tejas được Ấn Độ kỳ vọng sẽ là đối thủ xứng tầm của J-15 Flying Shark do Trung Quốc chế tạo.

