Truyền thông Ấn Độ vào ngày 16-1 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Rajnat Singh đã tham dự lễ chuyển giao pháo tự hành K-9 Vajra-T cỡ 155 mm mới được sản xuất, ông đã đích thân "trải nghiệm" vũ khí trên K9 Varja-T "nội địa" được Ấn Độ chế tạo theo nguyên mẫu K9 Thunder của Hàn Quốc, đây là một trong những pháo tự hành 155 mm bán chạy nhất thế giới. Ngoài Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Na Uy, Estonia... đã mua với số lượng lớn Tháng 4-2017, Ấn Độ và Hàn Quốc đã ký hợp đồng mua sắm 100 pháo tự hành K9 với giá 646 triệu USD, 10 tổ hợp K9 đầu tiên sản xuất tại Hàn Quốc, trong khi 90 hệ thống cuối cùng được lắp ráp tại Ấn Độ Đến tháng 4-2018, Ấn Độ thông báo rằng 10 hệ thống pháo tự hành K9 đầu tiên được Hàn Quốc sản xuất theo hợp đồng đã hoàn thành và sẵn sàng bàn giao Ấn Độ gọi loại pháo tự hành "nội địa" này bằng cái tên Vajra-T. Nhưng trên thực tế, vũ khí thuộc chương trình "Make in India" này thực chất chỉ lắp ráp những linh kiện chính do Hàn Quốc cung cấp, cải tiến bên trong ở mức rất nhỏ Đơn giá cuối cùng của pháo tự hành K9 mà Ấn Độ phải mua là 6,46 triệu USD, đắt hơn nhiều so với phiên bản Hàn Quốc bán cho các nước khác. Lý do là bởi Ấn Độ yêu cầu nội địa hóa trên dây chuyền vốn còn nhiều bất cập Pháo tự hành K9 Varja-T có cỡ nòng pháo chính là 155 mm và chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính (L/52), đây là kích cỡ tiêu chuẩn của vũ khí hiện đại ngày nay Tầm bắn tối đa của đạn thường và đạn tăng tầm lắp động cơ đẩy phản lực lần lượt là 30 km và 40 km, tốc độ bắn tối đa của nó là 6 - 8 phát/phút, hiệu suất như vậy là khá tốt K9 Vajra-T có hệ thống kiểm soát hỏa lực tinh vi, cho phép bắn chính xác với tốc độ nhanh, đặc biệt hơn nó còn có tính năng MSI - bắn nhiều phát đạn với liều phóng và góc ngẩng khác nhau để chạm mục tiêu gần như cùng lúc Tuy nhiên trong sự cố đấu pháo với Triều Tiên, K9 từng bị chỉ trích nặng nề vì trong khoảnh khắc quan trọng nó lại thể hiện độ chính xác kém và thời gian phản ứng chậm Mặc dù vậy từ thời điểm đó đến nay có thông tin cho biết Hàn Quốc đã tiến hành khá nhiều chỉnh sửa và pháo tự hành K9 về cơ bản đã khắc phục hết mọi nhược điểm Với sự bổ sung loạt pháo tự hành K9 Vajra-T hiện đại, Lục quân Ấn Độ đã có trong tay một phương tiện đủ sức đối đầu sòng phẳng với pháo tự hành PLZ-05 cỡ 155 mm của Trung Quốc Hai hệ thống pháo tự hành K9 Thunder/Vajra-T cùng với PLZ-05 được coi là "kẻ tám lạng - người nửa cân" khi có tính năng tương đồng và rất được ưa chuộng trên thị trường vũ khí thế giới Vũ khí nào tốt hơn có lẽ chỉ được trả lời nếu như chúng có màn đối đầu trực tiếp với nhau trên chiến trường

