Một mặt cả Ấn Độ và Trung Quốc tuyên bố triệt thoái quân khỏi biên giới, trong khi đó thực tế cho thấy cả hai quốc gia này đều âm thầm tăng quân, thậm chí Trung Quốc còn bị nghi ngờ triển khai máy bay ném bom chiến lược tới gần biên giới Ấn Độ. Tài khoản Twitter Detresfa ngày 2-8 đăng ảnh vệ tinh chụp sân bay Kashgar thuộc khu tự trị Tây Tạng, cho thấy quân đội Trung Quốc đã triển khai ít nhất 6 máy bay ném bom chiến lược H-6K đến đây. Thời điểm chụp ảnh không được làm rõ, nhưng dường như biên đội máy bay ném bom này hiện diện tại khu vực từ đầu tháng 7. Trong ảnh, 6 chiếc H-6K đậu sát nhau tại khu đỗ của sân bay. Hai chiếc trong số đó được nối với máy thổi khí và máy nạp điện, cho phép chúng khởi động ngay khi có lệnh, đồng thời có dấu hiệu được lắp tên lửa hành trình đối đất KD-63 với tầm bắn 200 km. Gần đó là lực lượng gồm 12 cường kích JH-7 và 4 tiêm kích hạng nặng J-11, tất cả đều nối với thiết bị khởi động và mang vũ khí. Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Ấn Độ chưa bình luận về thông tin này. Sân bay Kashgar nằm ở độ cao gần 1.400 m và cách vùng Ladakh, nơi xảy ra tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc từ đầu tháng 5, khoảng 800 km. Ấn Độ và Trung Quốc nhiều lần tổ chức đàm phán quân sự và ngoại giao sau vụ ẩu đả chết người hôm 15-6-2020, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và nhiều lính Trung Quốc thương vong. Tuy nhiên, hai nước chỉ đạt được đồng thuận về việc rút quân khỏi khu vực thung lũng Galwan. Các nguồn tin Ấn Độ cho biết Trung Quốc chưa rút lực lượng khỏi khu vực hồ Pangong Tso và thung lũng Depsang. Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, lính Trung Quốc đã xâm nhập 8 km vào lãnh thổ nước này tại khu vực thung lũng Depsang. Việc Trung Quốc bị nghi ngờ triển khai các máy bay ném bom chiến lược tới gần biên giới càng làm căng thẳng gia tăng với láng giềng Ấn Độ. H-6K là phiên bản mới và hiện đại nhất của dòng máy bay ném bom H-6 do Trung Quốc sản xuất trên cơ sở cải tiến mẫu máy bay ném bom Tu-16 Liên Xô trước đây. Những chiếc H-6K cải tiến được nâng cấp với động cơ D-30KP-2 mới từ Nga, cho tải trọng lớn hơn, tầm bay xa hơn so với trước đây. Bên cạnh đó nó còn được trang bị lại hệ thống thiết bị điện tử bao gồm cả hệ thống radar mới. H-6K được xem là “xương sống” và là niềm tự hào của lực lượng không quân Trung Quốc, nó không chỉ có thể mang bom thông thường mà còn có thể mang bom thông minh và tên lửa hành trình. Mỗi chiếc H-6K chỉ có thể mang theo 9 tấn vũ khí các loại với tầm bay tác chiến 1.800km và đạt tốc độ hành trình 750km/h. Tuy nhiên so với các máy bay ném bom chiến lược trên thế giới như B-52, B-1, B-2 của Mỹ, Tu-95MS, Tu-22M3, Tu-160M2 của Nga, thì H-6K Trung Quốc hoàn toàn lép vế cả về tầm bay, khả năng tải trọng bom đạn cũng như tốc độ bay. Nổi trội nhất trong số vũ khí mà H-6K được trang bị là tên lửa hành trình CJ-10. Nó có thể mang theo tới 6 quả tên lửa loại này. Tên lửa hành trình CJ-10 có tầm bắn 1.500km, được trang bị một đầu đạn thông thường nặng 500kg, hoặc đầu đạn hạt nhân. Bộ đôi H-6K và CJ-10 được đánh giá sẽ giúp Trung Quốc chiếm phần nào ưu thế trước một số đối thủ tiềm tàng.

