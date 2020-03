"Thông tin phía Mỹ đưa ra không phản ánh thực tế. Máy bay P-8A Mỹ do thám nhiều vòng ở độ cao nhỏ trong thời gian dài, bất chấp cảnh báo liên tiếp từ phía Trung Quốc. Hành động của phi cơ Mỹ là không thân thiện và thiếu chuyên nghiệp, đe dọa nghiêm trọng an toàn của binh sĩ và khí tài hai bên", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường vừa qua cho biết. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh lên tiếng kể từ khi Washington cáo buộc tàu chiến Trung Quốc chiếu laser vào một trinh sát cơ P-8A Poseidon của Mỹ trên Thái Bình Dương. Quan chức Trung Quốc khẳng định sự việc xảy ra khi các tàu chiến nước này đang tiến hành diễn tập thông thường trên vùng biển quốc tế hôm 17-2. Hải quân Mỹ hôm 28-2 cho biết, chiếc P-8A bị tàu khu trục số hiệu 161 của Trung Quốc chiếu tia laser cấp độ vũ khí khi đang bay trên vùng biển quốc tế cách đảo Guam hơn 600 km về phía Tây. Tia laser này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bị các hệ thống cảm biến của máy bay phát hiện. "Tia laser cấp độ vũ khí có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho phi công, thủy thủ cũng như với các hệ thống trên tàu bè, máy bay. Đây là hành động gây mất an toàn và thiếu chuyên nghiệp", thông cáo của hải quân Mỹ có đoạn viết. Lầu Năm Góc nhiều lần cáo buộc Trung Quốc sử dụng tia laser cản trở hoạt động của máy bay Mỹ. Một trong các sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại Djibouti năm 2018, khi Mỹ tố cáo binh sĩ Trung Quốc chiếu tia laser cường độ cao vào buồng lái vận tải cơ C-130J, khiến các thành viên tổ lái bị tổn thương mắt. Vũ khí laser có khả năng phát chùm tia cường độ cao ở khoảng cách xa, gây mù tạm thời cho phi công nếu bị laser chiếu vào buồng lái của những chiếc máy bay Mỹ trong đó có P-8A. P-8A là máy bay tuần tra trên biển tầm xa thế hệ mới, tác chiến chống ngầm (ASW), chống hạm, tình báo, giám sát và trinh sát của Hải quân Mỹ. P-8A do hãng Boeing nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở nguyên mẫu chiếc máy bay chở khách Boeing 737 nằm trong kế hoạch nghiên cứu MMA (Multi-mission Maritime Aircraft), được triển khai cuối thập niên 90, thế kỷ XX. Loại máy bay này có chiều dài 39 m, cao 12 m, sải cánh 35 m, trọng lượng rỗng 62 tấn, tải trọng bay tối đa 85 tấn. P-8A Poseidon sử dụng 2 động cơ phản lực CFM56-7B27A với lực đẩy 120 kN, hành trình tối đa trên 11.000 km, bán kính tác chiến 4800 km, tốc độ bay tối đa là 900 km/h, tốc độ bay tuần tra thông thường 400 km/h. Với phi hành đoàn 9 người, P-8A được sử dụng trong các nhiệm vụ tác chiến mặt nước và tác chiến chống ngầm tầm xa; trinh sát và giám sát (ISR) thu thập tin tức tình báo từ ven bờ ra các vùng biển xa. Trần bay tối đa của P-8A khoảng 13 km nhưng chủ yếu nó sẽ bay trinh sát ở tầm thấp khoảng 4,57 km. P-8A không có khoang vũ khí trong thân máy bay mà lắp đặt 6 giá treo vũ khí hai bên cánh, có thể mang theo lượng vũ khí hơn 5,5 tấn, bao gồm bom rơi tự do, ngư lôi Mk-54 và tên lửa chống hạm Harpoon. Vũ khí chống ngầm chủ yếu của P-8A là ngư lôi Mk-54. Đây là loại ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ phóng từ trên không hiện đại nhất hiện nay, có thể phóng từ trên hạm, trên máy bay trực thăng, máy bay phản lực với tầm bắn 15km, cự ly tự động tìm kiếm mục tiêu là hơn 900m. Hệ thống động cơ đẩy của nó sử dụng công nghệ điều khiển bằng phần cứng giúp ổn định độ tin cậy và khả năng tăng tốc cao. Thiết bị trinh sát ngầm chủ yếu của P-8A bao gồm hệ thống thăm dò từ tính vỏ tàu ngầm MAD do công ty CAE của Canada chế tạo và radar giám sát biển AN/APY-10 của hãng Raytheon. Đây là loại radar tích hợp đầy đủ các tính năng của radar giám sát biển AN/APS-137 mà Hải quân Mỹ hiện đang sử dụng, bổ sung thêm chức năng kiểm soát không trung và điều khiển vũ khí, cải thiện khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu, kích thước của nó cũng nhỏ hơn AN/APS-137 một chút để phù hợp lắp đặt trên máy bay. Ngoài ra trên máy bay còn lắp đặt các thiết bị kiểm tra, giám sát giống như P-3C, bao gồm thiết bị thăm dò từ tính và hồng ngoại, hệ thống phao sonar, phao nước và pháo sáng. Với kho vũ khí cực mạnh cùng hệ thống điện tử hiện đại, P-8A sẽ là nỗi ác mộng cho hải quân đối phương, đặc biệt với lực lượng tàu ngầm.

"Thông tin phía Mỹ đưa ra không phản ánh thực tế. Máy bay P-8A Mỹ do thám nhiều vòng ở độ cao nhỏ trong thời gian dài, bất chấp cảnh báo liên tiếp từ phía Trung Quốc. Hành động của phi cơ Mỹ là không thân thiện và thiếu chuyên nghiệp, đe dọa nghiêm trọng an toàn của binh sĩ và khí tài hai bên", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường vừa qua cho biết. Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh lên tiếng kể từ khi Washington cáo buộc tàu chiến Trung Quốc chiếu laser vào một trinh sát cơ P-8A Poseidon của Mỹ trên Thái Bình Dương. Quan chức Trung Quốc khẳng định sự việc xảy ra khi các tàu chiến nước này đang tiến hành diễn tập thông thường trên vùng biển quốc tế hôm 17-2. Hải quân Mỹ hôm 28-2 cho biết, chiếc P-8A bị tàu khu trục số hiệu 161 của Trung Quốc chiếu tia laser cấp độ vũ khí khi đang bay trên vùng biển quốc tế cách đảo Guam hơn 600 km về phía Tây. Tia laser này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bị các hệ thống cảm biến của máy bay phát hiện. "Tia laser cấp độ vũ khí có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho phi công, thủy thủ cũng như với các hệ thống trên tàu bè, máy bay. Đây là hành động gây mất an toàn và thiếu chuyên nghiệp", thông cáo của hải quân Mỹ có đoạn viết. Lầu Năm Góc nhiều lần cáo buộc Trung Quốc sử dụng tia laser cản trở hoạt động của máy bay Mỹ. Một trong các sự việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại Djibouti năm 2018, khi Mỹ tố cáo binh sĩ Trung Quốc chiếu tia laser cường độ cao vào buồng lái vận tải cơ C-130J, khiến các thành viên tổ lái bị tổn thương mắt. Vũ khí laser có khả năng phát chùm tia cường độ cao ở khoảng cách xa, gây mù tạm thời cho phi công nếu bị laser chiếu vào buồng lái của những chiếc máy bay Mỹ trong đó có P-8A. P-8A là máy bay tuần tra trên biển tầm xa thế hệ mới, tác chiến chống ngầm (ASW), chống hạm, tình báo, giám sát và trinh sát của Hải quân Mỹ. P-8A do hãng Boeing nghiên cứu, chế tạo trên cơ sở nguyên mẫu chiếc máy bay chở khách Boeing 737 nằm trong kế hoạch nghiên cứu MMA (Multi-mission Maritime Aircraft), được triển khai cuối thập niên 90, thế kỷ XX. Loại máy bay này có chiều dài 39 m, cao 12 m, sải cánh 35 m, trọng lượng rỗng 62 tấn, tải trọng bay tối đa 85 tấn. P-8A Poseidon sử dụng 2 động cơ phản lực CFM56-7B27A với lực đẩy 120 kN, hành trình tối đa trên 11.000 km, bán kính tác chiến 4800 km, tốc độ bay tối đa là 900 km/h, tốc độ bay tuần tra thông thường 400 km/h. Với phi hành đoàn 9 người, P-8A được sử dụng trong các nhiệm vụ tác chiến mặt nước và tác chiến chống ngầm tầm xa; trinh sát và giám sát (ISR) thu thập tin tức tình báo từ ven bờ ra các vùng biển xa. Trần bay tối đa của P-8A khoảng 13 km nhưng chủ yếu nó sẽ bay trinh sát ở tầm thấp khoảng 4,57 km. P-8A không có khoang vũ khí trong thân máy bay mà lắp đặt 6 giá treo vũ khí hai bên cánh, có thể mang theo lượng vũ khí hơn 5,5 tấn, bao gồm bom rơi tự do, ngư lôi Mk-54 và tên lửa chống hạm Harpoon. Vũ khí chống ngầm chủ yếu của P-8A là ngư lôi Mk-54. Đây là loại ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ phóng từ trên không hiện đại nhất hiện nay, có thể phóng từ trên hạm, trên máy bay trực thăng, máy bay phản lực với tầm bắn 15km, cự ly tự động tìm kiếm mục tiêu là hơn 900m. Hệ thống động cơ đẩy của nó sử dụng công nghệ điều khiển bằng phần cứng giúp ổn định độ tin cậy và khả năng tăng tốc cao. Thiết bị trinh sát ngầm chủ yếu của P-8A bao gồm hệ thống thăm dò từ tính vỏ tàu ngầm MAD do công ty CAE của Canada chế tạo và radar giám sát biển AN/APY-10 của hãng Raytheon. Đây là loại radar tích hợp đầy đủ các tính năng của radar giám sát biển AN/APS-137 mà Hải quân Mỹ hiện đang sử dụng, bổ sung thêm chức năng kiểm soát không trung và điều khiển vũ khí, cải thiện khả năng theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu, kích thước của nó cũng nhỏ hơn AN/APS-137 một chút để phù hợp lắp đặt trên máy bay. Ngoài ra trên máy bay còn lắp đặt các thiết bị kiểm tra, giám sát giống như P-3C, bao gồm thiết bị thăm dò từ tính và hồng ngoại, hệ thống phao sonar, phao nước và pháo sáng. Với kho vũ khí cực mạnh cùng hệ thống điện tử hiện đại, P-8A sẽ là nỗi ác mộng cho hải quân đối phương, đặc biệt với lực lượng tàu ngầm.