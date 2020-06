Báo chí khu vực và quốc tế cho biết, một chiếc trực thăng của không quân Ấn Độ trong khi tìm cách tiếp cận các vị trí của quân đội Trung Quốc gần khu vực tranh chấp Ladakh đã bị hỏa lực từ dưới mặt đất bắn lên một cách dữ dội. Thông tin ban đầu cho biết hỏa lực xuất phát từ vũ khí tự động cầm tay của bộ binh, mặc dù khoảng cách xa đáng kể nhưng một số viên đạn vẫn trúng vào cánh quạt. Diễn biến trên đã buộc phi hành đoàn của chiếc trực thăng phải hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên sự việc không có gì quá nghiêm trọng và không binh lính Ấn Độ nào bị thương. Phía Ấn Độ sau đó không xác nhận việc trực thăng của họ phải hạ cánh vì trúng đạn của binh línhTrung Quốc mà khẳng định rằng lỗi này là do sự cố kỹ thuật. Tuy rằng chưa có thông tin xác nhận nhưng đa phần ý kiến đều cho rằng chiếc máy bay lên thẳng của Ấn Độ vừa phải hạ cánh là trực thăng vũ trang nội địa LCH. Được biết trực thăng trinh sát - tấn công hạng nhẹ LCH là một sản phẩm của tập đoàn công nghiệp hàng không Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Ấn Độ. LCH thực hiện chuyến bay đầu tiên trong tháng 3/2010, tuy nhiên quá trình thử nghiệm và hoàn thiện bị kéo dài và phải đến gần đây chiếc trực thăng này mới tạm được coi là đã sẵn sàng chiến đấu. Mẫu trực thăng LCH có thiết kế hiện đại với 2 phi công ngồi trước - sau, buồng lái kính với các màn hình hiển thị đa chức năng, phía trước mũi máy bay có thiết bị tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu FLIR. Phi công được trang bị mũ bay tích hợp hệ thống quan sát, có khả năng ngắm bắn bất kể ngày đêm. Ngoài ra, trên LCH còn có tổ hợp tác chiến điện tử hiện đại như cảm biến cảnh báo radar, laser, cảm biến cảnh báo tên lửa. Các thiết bị điện tử trên trực thăng LCH do Ấn Độ hợp tác sản xuất cùng với Israel. Điều này mang lại cho LCH những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay. Về hệ thống vũ khí, trực thăng vũ trang LCH được trang bị 2 cánh phụ bên hông với 2 giá treo mỗi bên, mang theo được nhiều loại vũ khí khác nhau. LCH có thể trang bị 4 thùng phóng rocket không điều khiển 70 hoặc 80 mm, 8 tên lửa không đối không tầm ngắn Mistral hoặc 8 tên lửa chống bức xạ Helina. Trong nhiệm vụ chống tăng, trực thăng LCH sẽ mang theo 8 tên lửa LAHAT do Israel sản xuất, ngoài ra nó cũng có thể mang 4 quả bom rơi tự do loại 250 kg. Chiếc LCH được tích hợp 2 động cơ turboshaft HAL/Turbomeca Shakti do Ấn Độ và Pháp hợp tác sản xuất. Động cơ này có công suất 1.430 mã lực, cho tốc độ tối đa 268 km/h, trần bay 6.500 m, dự trữ hành trình 700 km. Xét về tính năng cơ bản, trực thăng trinh sát - tấn công hạng nhẹ LCD của Ấn Độ tương đương với chiếc Z-19 của Trung Quốc, phương tiện này thu hút sự chú ý quan tâm đặc biệt từ đối phương. Nếu thông tin trực thăng LCH xuất hiện tại biên giới là chính xác thì Trung Quốc sẽ có lý do để lo lắng, bởi LCH phối hợp cùng AH-64E Guardian Apache sẽ tạo ra cặp bài trùng cực kỳ lợi hại.

