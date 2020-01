Mặc dù Bộ Quốc phòng Nga cho biết giữa họ và Mỹ luôn duy trì đường dây liên lạc để tránh trường hợp đụng độ giữa lực lượng vũ trang hai bên tại Syria, nhưng những gì diễn ra tại thực địa cho thấy sự việc khác hẳn. Mới đây, quân đội Mỹ đã liên tiếp lập các trạm kiểm soát trên đường cao tốc M4 nằm trong vùng đệm hòa bình ở khu vực Đông Bắc Syria do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thỏa thuận. Đáng chú ý hơn chính là việc các trạm kiểm soát của Mỹ án ngữ hướng đi về căn cứ không quân Kamyshli mà Nga vừa được chính quyền Syria cho phép sử dụng. Trước sức ép của binh lính Mỹ và cũng để tránh đụng độ gây thương vong, Nga đã buộc phải chọn giải pháp là đi đường vòng để trở về căn cứ không quân Kamyshli. Tuy nhiên, chính quyền Damacus lại "khích tướng" rằng Nga không nên làm như vậy mà họ cần dùng xe tăng, thậm chí huy động cả trực thăng vũ trang để buộc lính Mỹ cho mình đi qua các trạm kiểm soát trên. Nhưng trong khi Bộ Quốc phòng Nga chưa có phản ứng với đề xuất này thì ở Syria, binh lính Nga đã báo cáo rằng họ bắt đầu bị đe dọa bởi các máy bay trực thăng tấn công của Mỹ. Sáng 24-1, tại khu vực định cư của Tel Khamis, máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ được nhìn thấy đang di chuyển theo hướng đường cao tốc M4, nơi các đoàn xe của quân cảnh Nga thường hoạt động. Các chuyên gia tin rằng theo cách này, Bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Syria có kế hoạch đe dọa binh sĩ Nga bằng cách cử trực thăng của họ đến uy hiếp đoàn xe tuần tra. Hiện tại mặc dù đã có 2 máy bay trực thăng tấn công được nhìn thấy ở phía Đông Bắc Syria, tuy nhiên mục đích cụ thể của quân đội Mỹ tại khu vực này vẫn chưa được biết. Nhưng các chuyên gia Nga lưu ý rằng trong thực tế, máy bay trực thăng Mỹ dường như không thể gây ảnh hưởng tới hoạt động của quân đội Nga, kể cả trường hợp họ tiến hành hoạt động khiêu khích. "Ngay cả khi đó là vấn đề tạo ra sự khiêu khích, máy bay trực thăng tấn công của Mỹ sẽ không thể nào can thiệp vào hoạt động tuần tra của quân đội Nga". "Bất kỳ nỗ lực nào của phi công AH-64 Apache nhằm sử dụng hỏa lực cảnh báo sẽ được coi là mối đe dọa trực tiếp, và binh sĩ Nga được trang bị súng máy cỡ nòng lớn, việc bắn trả sẽ không mất nhiều thời gian", chuyên gia đến từ trang Avia của Nga nói rõ. Mặc dù vậy, phải nhìn nhận rằng trực thăng AH-64 Apache có ưu thế rõ rệt trong cuộc đối đầu này nhờ được trang bị pháo bắn nhanh tích hợp hệ thống quang điện tử tinh vi so với binh sĩ Nga phải ngắm bắn bằng mắt. Bên cạnh đó, các loại tên lửa dẫn đường uy lực lớn mà chiếc AH-64 Apache mang theo sẽ nhanh chóng xóa sổ đơn vị lính Nga nếu phát sinh tình huống giao tranh chứ không như những gì chuyên gia Nga vừa đề cập. Giải pháp được Nga đưa ra để đáp trả rất có khả năng sẽ là điều động trực thăng tấn công Mi-28NM Night Hunter hoặc Ka-52 Alligator đi kèm đoàn xe tuần tra để tạo đối trọng với AH-64 Apache của Mỹ.

