Tổng thống Ai Cập mới đây đã tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở quốc gia láng giềng Libya, đối thủ chính của Cairo được xác định là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng vũ trang GNA. Giới chức quân sự Ai Cập khẳng định, nếu các vũ khí hiện đại của họ được sử dụng thì sẽ dẫn tới sự thất bại hoàn toàn và nhanh chóng của lực lượng GNA và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng 1 - 2 tuần. "Nếu Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi quyết định đưa quân vào Libya, quốc hội sẽ hỗ trợ ông", Tướng Yahya al-Kidwani - thành viên của Ủy ban quốc phòng quốc hội Ai Cập khẳng định. Tướng Al-Kidwani tin rằng tình hình khu vực có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho tất cả mọi người. Theo ông, Tổng thống Ai Cập đã gửi thông điệp tới những thế lực đang cố làm suy yếu an ninh của nước láng giềng Libya. "Cairo phải chứng minh mình sẽ không ngồi yên trước bất kỳ nguy cơ nào đối với an ninh quốc gia". Tướng Al-Kidwani nhấn mạnh: "Ai Cập có cơ hội tự bảo vệ mình và đã sẵn sàng để chống lại mọi mối đe dọa". Theo đánh giá, Ai Cập sẽ chủ yếu cung cấp hỏa lực yểm trợ đường không cho LNA. Không quân Ai Cập gần như chắc chắn sẽ sử dụng trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator mua từ Nga cho những trận không kích. Ai Cập trước đó đã ký hợp đồng mua tới 46 trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator do Nga sản xuất và hiện tại họ đã nhận tổng cộng 12 máy bay, lô hàng 3 chiếc đầu tiên được giao vào giữa năm 2017. Đáng tiếc là sau đó ít lâu, các nguồn tin nội bộ từ trong quân đội Ai Cập cho biết, mặc dù mới vận hành nhưng phi đội trực thăng Ka-52 Alligator đã phát sinh quá nhiều lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Cụ thể, Ka-52 bị phát hiện gặp vấn đề lớn với động cơ, hệ thống dẫn đường... chúng bị nhận xét không đáng tin cậy và có thể dẫn tới tai nạn khi hoạt động ban đêm hoặc bay trong điều kiện phức tạp. Ngoài ra trực thăng tấn công Ka-52 "Cá sấu Mỹ" còn bị Ai Cập phàn nàn về hiệu suất động cơ khi hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao ở sa mạc. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, bộ phận này có dấu hiệu giảm công suất và thậm chí không thể làm việc được, buộc phi công phải hạ cánh nhanh chóng nếu không muốn máy bay bị rơi. Trước tình thế trên, Ai Cập đã hủy bỏ việc tiếp nhận nốt số lượng trực thăng Ka-52 còn lại và quay sang đặt mua loại AH-64D Longbow do Mỹ sản xuất để thay thế. Hiện tại tàu đổ bộ tấn công Mistral của hải quân Ai Cập đã tiến sát bờ biển Libya, trên bong tàu có cả hai loại trực thăng tấn công Ka-52 Alligator và AH-64D Longbow. Tuy nhiên khó có khả năng Washington sẽ cho phép Cairo sử dụng trực thăng AH-64D cho cuộc chiến này, vì cậy chủ công của Cairo vẫn sẽ là những chiếc Ka-52. Hiện tại chưa rõ những lỗi kỹ thuật trên chiếc Ka-52 đã được khắc phục hay chưa, nếu tình trạng trên vẫn tồn tại thì chưa chắc phương tiện này đã thay đổi được cục diện chiến trường như Cairo từng mong đợi.

Tổng thống Ai Cập mới đây đã tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở quốc gia láng giềng Libya, đối thủ chính của Cairo được xác định là quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng vũ trang GNA. Giới chức quân sự Ai Cập khẳng định, nếu các vũ khí hiện đại của họ được sử dụng thì sẽ dẫn tới sự thất bại hoàn toàn và nhanh chóng của lực lượng GNA và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trong vòng 1 - 2 tuần. "Nếu Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi quyết định đưa quân vào Libya, quốc hội sẽ hỗ trợ ông", Tướng Yahya al-Kidwani - thành viên của Ủy ban quốc phòng quốc hội Ai Cập khẳng định. Tướng Al-Kidwani tin rằng tình hình khu vực có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn cho tất cả mọi người. Theo ông, Tổng thống Ai Cập đã gửi thông điệp tới những thế lực đang cố làm suy yếu an ninh của nước láng giềng Libya. "Cairo phải chứng minh mình sẽ không ngồi yên trước bất kỳ nguy cơ nào đối với an ninh quốc gia". Tướng Al-Kidwani nhấn mạnh: "Ai Cập có cơ hội tự bảo vệ mình và đã sẵn sàng để chống lại mọi mối đe dọa". Theo đánh giá, Ai Cập sẽ chủ yếu cung cấp hỏa lực yểm trợ đường không cho LNA. Không quân Ai Cập gần như chắc chắn sẽ sử dụng trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator mua từ Nga cho những trận không kích. Ai Cập trước đó đã ký hợp đồng mua tới 46 trực thăng vũ trang Ka-52 Alligator do Nga sản xuất và hiện tại họ đã nhận tổng cộng 12 máy bay, lô hàng 3 chiếc đầu tiên được giao vào giữa năm 2017. Đáng tiếc là sau đó ít lâu, các nguồn tin nội bộ từ trong quân đội Ai Cập cho biết, mặc dù mới vận hành nhưng phi đội trực thăng Ka-52 Alligator đã phát sinh quá nhiều lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Cụ thể, Ka-52 bị phát hiện gặp vấn đề lớn với động cơ, hệ thống dẫn đường... chúng bị nhận xét không đáng tin cậy và có thể dẫn tới tai nạn khi hoạt động ban đêm hoặc bay trong điều kiện phức tạp. Ngoài ra trực thăng tấn công Ka-52 "Cá sấu Mỹ" còn bị Ai Cập phàn nàn về hiệu suất động cơ khi hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao ở sa mạc. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, bộ phận này có dấu hiệu giảm công suất và thậm chí không thể làm việc được, buộc phi công phải hạ cánh nhanh chóng nếu không muốn máy bay bị rơi. Trước tình thế trên, Ai Cập đã hủy bỏ việc tiếp nhận nốt số lượng trực thăng Ka-52 còn lại và quay sang đặt mua loại AH-64D Longbow do Mỹ sản xuất để thay thế. Hiện tại tàu đổ bộ tấn công Mistral của hải quân Ai Cập đã tiến sát bờ biển Libya, trên bong tàu có cả hai loại trực thăng tấn công Ka-52 Alligator và AH-64D Longbow. Tuy nhiên khó có khả năng Washington sẽ cho phép Cairo sử dụng trực thăng AH-64D cho cuộc chiến này, vì cậy chủ công của Cairo vẫn sẽ là những chiếc Ka-52. Hiện tại chưa rõ những lỗi kỹ thuật trên chiếc Ka-52 đã được khắc phục hay chưa, nếu tình trạng trên vẫn tồn tại thì chưa chắc phương tiện này đã thay đổi được cục diện chiến trường như Cairo từng mong đợi.