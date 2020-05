Hiện nay những tiêm kích mà truyền thông vẫn gọi bằng cái tên Su-57 thực chất chỉ là mẫu thử nghiệm Sukhoi T-50 mà thôi, chưa có một chiếc Su-57 đích thực nào được sản xuất. Kế hoạch ban đầu của Bộ Quốc phòng Nga đó là sẽ chế tạo lô nhỏ Su-57 với số lượng 16 chiếc để từng bước hoàn thiện thêm, nhưng rồi Tổng thống Vladimir Putin lại quyết định tăng quy mô phi đội Su-57 lên 76 chiếc vào năm 2027. Không quân Nga từng kỳ vọng sẽ nhận được chiếc Su-57 đích thực thuộc lô sản xuất hàng loạt đầu tiên vào cuối năm 2019, tưởng như đây là điều dễ dàng khi dây chuyền lắp ráp của KnAAPO đã hoạt động. Nhưng không may cho họ, ngay trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thì chiếc Su-57 này đã gặp nạn và bị rơi, khiến kế hoạch của không quân Nga bị phá sản. Nhà sản xuất khi đó vẫn tự tin cho rằng đây chỉ là sự cố do sơ sót, họ sẽ nhanh chóng nối lại công việc và đẩy nhanh tiến độ nhằm bàn giao số lượng tiêm kích Su-57 cho không quân Nga đúng thời hạn. Nhưng thực tế 6 tháng đã trôi qua kể từ vụ tai nạn liên quan đến chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm Su-57 được chế tạo hàng loạt duy nhất, trong giai đoạn này, các nhà sản xuất Nga chưa thể cho xuất xưởng thêm chiếc thứ hai. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về việc liệu hợp đồng cung cấp 76 máy bay chiến đấu Su-57 sẽ được thực hiện cho đến năm 2027 có đúng tiến độ đặt ra ban đầu hay không. Ngoài ra còn phải kể đến việc các tổ hợp công nghiệp hàng không Nga sẽ chẳng thể nhận thêm đơn đặt hàng từ các đối tác nước ngoài đối với tiêm kích Su-57 vào giữa thập kỷ này như kỳ vọng ban đầu. Báo chí Nga cho rằng mẫu thử T-50 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên cách đây hơn 10 năm, nhưng do nhiều vấn đề khác nhau, phiên bản đầy đủ của Su-57 vẫn chưa được chấp nhận đưa vào thành phần tác chiến. Các chuyên gia tiết lộ bí mật chính nằm ở chỗ Nga không đủ kinh phí thực hiện dự án trong giai đoạn đầu, dẫn đến phát sinh nhiều sai sót phải chỉnh sửa sau khi chương trình chế tạo được thực hiện. "Cho đến nay, lực lượng không gian - vũ trụ Nga vẫn chưa nhận được một máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 thuộc lô sản xuất hàng loạt nào". "Với kế hoạch cung cấp 76 chiếc Su-57 cho đến năm 2027, dễ dàng tính toán rằng các nhà sản xuất sẽ phải chế tạo 11 - 12 máy bay mỗi năm, tuy nhiên không chiếc nào được tạo ra trong nửa đầu năm nay", chuyên gia quân sự Nga bình luận. Trước đó, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, ông Sergei Chemezov tuyên bố rằng vào năm 2020, việc giao các máy bay chiến đấu Su-57 quy mô lớn cho quân đội sẽ bắt đầu. Nhưng trong tình hình hiện tại, dự kiến vào cuối năm nay, không quân Nga chỉ có thể sở hữu một chiếc Su-57 duy nhất, thậm chí không loại trừ khả năng con số sẽ vẫn là "0". So sánh với số lượng F-35 đã tiến sát con số 1.000 chiếc trong khi Su-57 còn chưa hoàn thiện hết tính năng, đáng kể nhất là thiếu động cơ đạt chuẩn, triển vọng của tiêm kích thế hệ năm do Nga chế tạo là khá u ám.

