Theo Global Fire Power, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ có quân số khoảng 412.691 người, đứng thứ 14 thế giới về quân số và đứng thứ 9 thế giới về sức mạnh. Lực lượng dự bị khoảng 378.000 người. Ankara thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự với thời gian nhập ngũ 6-12 tháng tùy trình độ học vấn. Họ đang sở hữu một lực lượng xe tăng hùng hậu với 3.200 chiếc, chủ yếu là nhập khẩu từ Đức và Mỹ, bao gồm Leopard 1/2 của Đức, M60 Patton và M48 của Mỹ. Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ đang vận hành khoảng 354 xe tăng Leopard 2, 397 xe tăng Leopard 1. Đã có khoảng hơn 100 chiếc Leopard 2 đã được Đức nâng cấp lên chuẩn hiện đại cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng cộng Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì khoảng gần 1000 chiếc M60 với nhiều biến thể khác nhau. Một số lượng lớn xe tăng M60 đã được nâng cấp lên chuẩn M60T với sức mạnh vượt trội nguyên bản. Ankara cũng đang phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực bản địa mang tên Altay, được biết loại xe tăng này được phát triển dựa trên nền tảng xe tăng K2 của Hàn Quốc. Một số lượng ít xe tăng loại này đã được chế tạo để thử nghiệm, dự kiến chúng sẽ được đưa vào biên chế vào năm 2021. Lực lượng mặt đất Thổ Nhĩ Kỳ còn có khoảng 9.500 xe bọc thép các loại, phần lớn do công nghiệp quốc phòng trong nước sản xuất, cùng một số xe nhập khẩu từ Mỹ và Nga. Lực lượng pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 1.120 pháo tự hành, 1.200 pháo kéo xe, 350 hệ thống rocket phóng loạt. Hiện loại pháo phản lực phóng loạt T-122 đang được sử dụng tại Syria chính là biến thể phát triển dựa trên pháo phản lực BM-21 Liên Xô. Đặc biệt Ankara đã nhập khẩu hệ thống rocket phóng loạt tầm xa T-300 Kasirga, phiên bản xuất khẩu của hệ thống WS-1 do Trung Quốc sản xuất. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là quốc gia NATO đầu tiên nhập khẩu hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga. Dù nhận sự phản đối dữ dội của Mỹ, tuy nhiên Ankara vẫn kiên quyết với bước đi của mình. Họ đã nhận được hai tổ hợp S-400 cùng với 120 đạn tên lửa đánh chặn. Ngoài ra họ vẫn đang sở hữu lượng lớn hệ thống tên lửa đánh chặn MIM-23 Hawk do Mỹ sản xuất, thậm chí Ankara còn điều chúng tới phía Bắc Syria. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là lực lượng có sức mạnh hàng đầu khu vực Tây Á và Đông Nam châu Âu. Xương sống của lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ là 245 tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất Chủ yếu trong số này là phiên bản F-16C/D Block 52 với khả năng tác chiến mạnh mẽ, đây cũng chính là loại máy bay đã bắn hạ Su-24 của Nga vào năm 2015 Vẫn còn khoảng chiếc F-4 Phantom II do Mỹ chế tạo sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công mặt đất. Hiện phần lớn số F-4 này đã được Israel nâng cấp lên chuẩn F-4T với khả năng chiến đấu ngang ngửa tiêm kích thế hệ thứ 4. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ còn sở hữu 87 máy bay vận tải, gồm A400M, CN-235, C-130, máy bay cảnh báo sớm Boeing 373. 207 máy bay tấn công mặt đất, 289 máy bay huấn luyện và một số máy bay vận tải khác. Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong số ít những quốc gia trên thế giới chế tạo được trực thăng tấn công. T-129 ATAK là dòng trực thăng tấn công mạnh mẽ hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italy. Thậm chí loại trực thăng này còn được Military Today bình chọn là một trong 10 trực thăng tấn công tốt nhất thế giới. Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu 194 tàu chiến các loại, gồm 16 tàu hộ vệ tên lửa, 10 tàu hộ tống, 12 tàu ngầm, 34 tàu tuần tra, 11 tàu quét mìn và một số tàu khác. Chiến hạm mạnh nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là tàu hộ vệ tên lửa lớp Barbaros. Nó được thiết kế tại Đức và đóng mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu có lượng choán nước 3.500 tấn và được trang bị hệ thống vũ khí tấn công và phòng thủ mạnh mẽ. Chiến hạm hiện đại nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là tàu hộ tống lớp Ada, tải trọng 2.300 tấn. Đây là một phần của dự án MILGEM nhằm thiết kế, đóng mới loại tàu chiến đa năng có thể hoạt động tác chiến độc lập, hoặc biên đội trong một loạt các nhiệm vụ. Hạm đội tàu ngầm của Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá rất cao, gồm 12 tàu ngầm series Type-209 do Đức chế tạo với một số thay đổi theo yêu cầu của Ankara. Type-209 được đánh giá là một trong những tàu ngầm phi hạt nhân chạy êm nhất thế giới, đồng thời là tàu ngầm bán chạy nhất thế giới. Với sức mạnh quân sự to lớn của mình, Thổ Nhì Kỳ có thể khiến đối thủ bất an nếu muốn đối đầu với nước này.

