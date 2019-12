Vào đầu tháng 11/2019, những hình ảnh đầu tiên về chiếc tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 trong đợt sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được truyền thông Nga đăng tải. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Alexei Krivoruchko nói với các nhà báo rằng, máy bay sẽ được bàn giao cho không quân Nga vào cuối năm 2019 sau khi nó hoàn thành các bài thử nghiệm. Nhà máy chế tạo hàng không Komsomolsk on Amur (KNAAPO) ở vùng Viễn Đông đang hoàn thành các công việc cần thiết nhằm đánh giá chất lượng máy bay trước khi bàn giao. Tuy nhiên sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi các hàng thông tấn cho biết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất của Nga Su-57 đã bị rơi ở lãnh thổ Khabarovsk. Theo trang Avia, chiếc tiêm kích tàng hình trên bị rơi cách sân bay Dzemgi khoảng 110 km, trong khi phi công trên khoang lái đã kích hoạt thành công ghế phóng. Theo dữ liệu do Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cung cấp, tiêm kích Su-57 đã bị rơi vào một khu rừng taiga, có thông tin cho rằng đây chính là chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên chuẩn bị vào biên chế không quân Nga cuối năm nay. Bên cạnh đó, còn có thông tin khác cho biết chiếc Su-57 này đang thử nghiệm động cơ thế hệ mới nhất Izdeliye 30, điều này hoàn toàn trùng khớp với thời gian của các thử nghiệm được chỉ ra trước đây trên trang web Mua sắm nhà nước. Các tình huống của vụ tai nạn vẫn chưa được tiết lộ chính thức, chỉ biết rằng máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn, hộp đen của chiếc chiến đấu cơ vẫn đang được tìm kiếm tích cực. Tuy nhiên một sự cố cấp cao có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng khi bắt đầu sản xuất hàng loạt đối với phương tiện chiến đấu này, chưa kể đến việc sẽ gây ra nhiều nghi ngờ hơn cho người mua nước ngoài. Cần nói thêm rằng theo hợp đồng đã ký trước đó, không quân Nga sẽ nhận được khoảng 80 máy bay chiến đấu Su-57, chúng được quảng cáo sẽ vượt trội hơn tất cả các tiêm kích tàng hình nước ngoài hiện có. Sau vụ tai nạn trên, dự kiến toàn bộ các mẫu thử nghiệm Sukhoi T-50 sẽ bị ngừng bay cũng như dây chuyền lắp ráp Su-57 phải tạm ngừng để chờ kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn tới sự cố nghiêm trọng này. Như vậy triển vọng để không quân Nga được nhận chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên vào cuối năm 2019 đã chính thức tiêu tan, thậm chí công việc chưa chắc đã được hoàn thành trong năm 2020. Thông qua sự việc trên có thể thấy rằng Nga còn rất nhiều việc phải làm trong cuộc đua sản xuất tiêm kích thế hệ 5 với Mỹ, thậm chí họ còn tụt hậu so với cả Trung Quốc. Trong thời gian tới, các khách hàng tiềm năng của Su-57 rất có thể sẽ quay sang "chốt" hợp đồng mua F-35 của Mỹ khi chiếc chiến đấu cơ này đang được sản xuất với số lượng rất lớn và tốc độ giao hàng nhanh.

Vào đầu tháng 11/2019, những hình ảnh đầu tiên về chiếc tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-57 trong đợt sản xuất hàng loạt đầu tiên đã được truyền thông Nga đăng tải. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, ông Alexei Krivoruchko nói với các nhà báo rằng, máy bay sẽ được bàn giao cho không quân Nga vào cuối năm 2019 sau khi nó hoàn thành các bài thử nghiệm. Nhà máy chế tạo hàng không Komsomolsk on Amur (KNAAPO) ở vùng Viễn Đông đang hoàn thành các công việc cần thiết nhằm đánh giá chất lượng máy bay trước khi bàn giao. Tuy nhiên sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi các hàng thông tấn cho biết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất của Nga Su-57 đã bị rơi ở lãnh thổ Khabarovsk. Theo trang Avia, chiếc tiêm kích tàng hình trên bị rơi cách sân bay Dzemgi khoảng 110 km, trong khi phi công trên khoang lái đã kích hoạt thành công ghế phóng. Theo dữ liệu do Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cung cấp, tiêm kích Su-57 đã bị rơi vào một khu rừng taiga, có thông tin cho rằng đây chính là chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên chuẩn bị vào biên chế không quân Nga cuối năm nay. Bên cạnh đó, còn có thông tin khác cho biết chiếc Su-57 này đang thử nghiệm động cơ thế hệ mới nhất Izdeliye 30, điều này hoàn toàn trùng khớp với thời gian của các thử nghiệm được chỉ ra trước đây trên trang web Mua sắm nhà nước. Các tình huống của vụ tai nạn vẫn chưa được tiết lộ chính thức, chỉ biết rằng máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn, hộp đen của chiếc chiến đấu cơ vẫn đang được tìm kiếm tích cực. Tuy nhiên một sự cố cấp cao có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng khi bắt đầu sản xuất hàng loạt đối với phương tiện chiến đấu này, chưa kể đến việc sẽ gây ra nhiều nghi ngờ hơn cho người mua nước ngoài. Cần nói thêm rằng theo hợp đồng đã ký trước đó, không quân Nga sẽ nhận được khoảng 80 máy bay chiến đấu Su-57, chúng được quảng cáo sẽ vượt trội hơn tất cả các tiêm kích tàng hình nước ngoài hiện có. Sau vụ tai nạn trên, dự kiến toàn bộ các mẫu thử nghiệm Sukhoi T-50 sẽ bị ngừng bay cũng như dây chuyền lắp ráp Su-57 phải tạm ngừng để chờ kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn tới sự cố nghiêm trọng này. Như vậy triển vọng để không quân Nga được nhận chiếc Su-57 sản xuất hàng loạt đầu tiên vào cuối năm 2019 đã chính thức tiêu tan, thậm chí công việc chưa chắc đã được hoàn thành trong năm 2020. Thông qua sự việc trên có thể thấy rằng Nga còn rất nhiều việc phải làm trong cuộc đua sản xuất tiêm kích thế hệ 5 với Mỹ, thậm chí họ còn tụt hậu so với cả Trung Quốc. Trong thời gian tới, các khách hàng tiềm năng của Su-57 rất có thể sẽ quay sang "chốt" hợp đồng mua F-35 của Mỹ khi chiếc chiến đấu cơ này đang được sản xuất với số lượng rất lớn và tốc độ giao hàng nhanh.