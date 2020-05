Trang Avia-pro mới đây cho biết, máy bay chiến đấu Su-57 của Nga đã vượt qua các căn cứ không quân của quân đội Mỹ đóng ở miền Bắc Iraq nhưng không bị phát hiện. Vụ việc xảy ra trong lần xuất hiện cuối cùng của Su-57 ở Syria cách đây 2 năm. Theo một nguồn tin, chiếc chiến đấu cơ đã đi theo con đường riêng và không được vận chuyển trên máy bay vận tải An-124. Giới chuyên gia quân sự quốc tế chú ý đến tình tiết khi đó Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép máy bay chiến đấu Nga hoạt động trong không phận của mình. Chính vì lý do này, các tiêm kích Su-57 chỉ có thể đến căn cứ không quân Hmeimim qua không phận Iraq từ phía Bắc, sau đó tiến vào lãnh thổ Syria ngay phía trên các căn cứ quân sự của Mỹ. Với lộ trình được vạch ra của tiêm kích tàng hình Su-57, chiếc chiến đấu cơ thế hệ năm này đã bay qua hành lang với ít nhất 3 căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq và 3 căn cứ khác tại Syria. "Cho đến gần đây Su-57 vẫn bị Mỹ chế giễu, tuyên bố rằng chúng không thể gọi là tiêm kích tàng hình, nhưng thực tế là máy bay chiến đấu Nga đã vượt qua hàng ngàn km ngay trên các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria". "Điều đó rõ ràng cho thấy rằng chúng ta thực sự đang nói về một chiếc máy bay tàng hình, phương tiện đã bay qua trước mũi Washington mà không bị phát hiện", ghi chú của chuyên gia quân sự Nga. Theo một số báo cáo, năm 2020 Nga cũng có kế hoạch đưa Su-57 quay lại Syria cho giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, lần này là để thực hiện các cuộc tuần tra trên không. Mới đây nhất đã có một vụ oanh kích vào vị trí của phiến quân tại tỉnh Idlib, nhưng radar của cả Syria lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều không nhìn thấy phương tiện đã tiến hành vụ oanh tạc, dẫn tới nhận định đó có thể là "tác phẩm" của Su-57. Trước thông tin từ phía Nga, có vẻ như Mỹ đã cảm thấy bị trêu tức, dẫn đến tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu F-35 của nước này đã được phát hiện bên cạnh cơ sở quân sự lớn nhất của Nga ở Syria. Mỹ đã tuyên bố ý định sử dụng tiêm kích tàng hình F-35 để tiến hành những cuộc tấn công vào trong lãnh thổ Syria, thông qua việc sử dụng căn cứ quân sự ở Jordan. Theo trang The Drive, F-35 của Mỹ đã nhiều lần bay qua miền Nam Syria nhưng chưa bao giờ bị phát hiện, điều này cho thấy cả hệ thống phòng không Nga lẫn Syria đều chưa thể kiểm soát không phận ở khu vực này. Cần phải lưu ý rằng trước khi Mỹ công bố những bức ảnh máy bay chiến đấu F-35 được phát hiện trên lãnh thổ Syria, vị trí của chúng không phải ở phía Nam mà ở tại miền Đông. Chẳng thể loại trừ khả năng không quân Mỹ sẽ thiết lập quyền kiểm soát miền Nam Syria, nơi các hệ thống phòng không chưa cung cấp đủ khả năng bảo vệ. "Vào đầu năm nay, Mỹ đã gửi 2 chiếc F-35A đến một địa điểm không xác định ở Trung Đông, nơi dường như là căn cứ không quân Muwaffak Salti trên đất Jordan, thể hiện khả năng can thiệp nhanh chóng". "Chỉ vài ngày trước, quân đội Mỹ cũng tiết lộ thông tin về chuyến bay của F-35A qua một tiền đồn chiến lược bị cô lập ở miền Nam Syria, nơi đã liên tục bị tấn công bởi lực lượng dân quân do Iran và Nga hỗ trợ trong quá khứ". "Theo nghĩa rộng hơn, gần đây Mỹ đã thử nghiệm khả năng triển khai nhanh chóng các loại máy bay có người lái cũng như không người lái, đặc biệt là máy bay vô hình", báo cáo của The Drive cho hay. Cần phải làm nói thêm rằng, cho đến nay quân đội Nga chưa bao giờ bình luận về thông tin liên quan đến sự xuất hiện của tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ trên không phận Syria. Nhưng các chiến đấu cơ Su-35 của Nga thường cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim và hướng đến mục tiêu chưa xác định ở miền Nam Syria, không loại trừ đó là phản ứng đối với sự xuất hiện của F-35.

