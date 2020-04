Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, vào đêm 20/4, rạng sáng ngày 21/4/2020, máy bay quân sự của Israel đã vượt qua thành công hệ thống phòng không S-300PMU-2 Favorit của Syria và cả tổ hợp S-400 Triumf của Nga... Các máy bay này đã đột nhập khu vực trung tâm và phía Bắc của tỉnh Homs, tấn công vào ít nhất 3 khu định cư nơi quân đội Nga đã được phát hiện có mặt trước đó. Điều đáng nói ở đây là có nguồn tin khẳng định trong vụ việc vừa qua, không quân Israel chỉ huy động máy bay chiến đấu F-16I Sufa chứ chưa cần dùng đến tiêm kích tàng hình F-35I Adir. Tốp tiêm kích này đã xâm nhập sâu vào không phận Syria lần đầu tiên trong hai năm qua, trước đó tiêm kích thế hệ 4 của Israel chỉ áp dụng chiến thuật phóng tên lửa hành trình đối đất từ không phận Lebanon. Lý do dẫn đến cuộc tấn công vẫn chưa được biết, tuy nhiên cả lực lượng phòng không Syria và quân đội Nga bị nhận xét đều tỏ ra bất lực trong việc phát hiện từ xa cuộc tấn công của không quân Israel. Chỉ sau khi loạt bom và tên lửa đầu tiên được máy bay Israel trút xuống thì phòng không Syria mới có phản ứng, tuy nhiên vẫn là quá muộn và tiêm kích đối phương đã rút lui an toàn. Báo chí biết rằng các khu định cư Al Sukhna, Al Amiriya và Al Talil đã bị tấn công. Tất cả những vị trí này đều nằm gần thành phố Palmyra, nơi quân đội chính quy của Nga và lính đánh thuê Wagner đã được phát hiện. Ngoài ra có thông tin cho rằng các tiêm kích Israel còn bay qua khu vực nơi S-300 của Syria và S-400 của Nga được triển khai, điều này đặt ra câu hỏi về việc các hệ thống phòng không nói trên. Đối tượng bị tấn công có thể là lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng như đồng minh Hezbolla của họ. Ngoài ra có suy đoán cho rằng máy bay Israel không bị tấn công từ xa là do đã có thỏa thuận với Nga về việc tránh xâm phạm lẫn nhau. Ở chiều ngược lại, truyền thông Syria cho biết các hệ thống phòng không bao gồm Buk-M2E và Pantsir-S1 đã tập trung hỏa lực vào những tên lửa hành trình do tiêm kích Israel bắn đi. Báo cáo từ hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria khẳng định, ít nhất 2 tên lửa phòng không đã được bắn vào máy bay chiến đấu của Israel nhưng không thu về kết quả. Tiêm kích F-16 của Israel bị cáo buộc đã bắn ít nhất 6 tên lửa vào vùng lân cận thành phố Palmyra, lực lượng phòng không Syria tuyên bố ít nhất một nửa trong số đó đã bị bắn hạ nhưng chưa đưa ra hình ảnh chứng minh. Thông tin về thiệt hại cơ sở vật chất cũng như thương vong không được cung cấp chính thức, nhưng đây là lần đầu tiên các tổ hợp Buk-M2E và Pantsir-S1 của Syria bắn tên lửa vào tiêm kích F-16 của Israel. Ngoài ra,một số nhà phân tích còn nêu ý kiến rằng đây là cuộc tấn công không có thông báo với phía Nga, nhằm vào các khu vực có binh lính Nga, đó là lý do tại sao các hệ thống phòng không Syria nhận được lệnh đáp trả.

Truyền thông khu vực Trung Đông cho biết, vào đêm 20/4, rạng sáng ngày 21/4/2020, máy bay quân sự của Israel đã vượt qua thành công hệ thống phòng không S-300PMU-2 Favorit của Syria và cả tổ hợp S-400 Triumf của Nga... Các máy bay này đã đột nhập khu vực trung tâm và phía Bắc của tỉnh Homs, tấn công vào ít nhất 3 khu định cư nơi quân đội Nga đã được phát hiện có mặt trước đó. Điều đáng nói ở đây là có nguồn tin khẳng định trong vụ việc vừa qua, không quân Israel chỉ huy động máy bay chiến đấu F-16I Sufa chứ chưa cần dùng đến tiêm kích tàng hình F-35I Adir. Tốp tiêm kích này đã xâm nhập sâu vào không phận Syria lần đầu tiên trong hai năm qua, trước đó tiêm kích thế hệ 4 của Israel chỉ áp dụng chiến thuật phóng tên lửa hành trình đối đất từ không phận Lebanon. Lý do dẫn đến cuộc tấn công vẫn chưa được biết, tuy nhiên cả lực lượng phòng không Syria và quân đội Nga bị nhận xét đều tỏ ra bất lực trong việc phát hiện từ xa cuộc tấn công của không quân Israel. Chỉ sau khi loạt bom và tên lửa đầu tiên được máy bay Israel trút xuống thì phòng không Syria mới có phản ứng, tuy nhiên vẫn là quá muộn và tiêm kích đối phương đã rút lui an toàn. Báo chí biết rằng các khu định cư Al Sukhna, Al Amiriya và Al Talil đã bị tấn công. Tất cả những vị trí này đều nằm gần thành phố Palmyra, nơi quân đội chính quy của Nga và lính đánh thuê Wagner đã được phát hiện. Ngoài ra có thông tin cho rằng các tiêm kích Israel còn bay qua khu vực nơi S-300 của Syria và S-400 của Nga được triển khai, điều này đặt ra câu hỏi về việc các hệ thống phòng không nói trên. Đối tượng bị tấn công có thể là lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng như đồng minh Hezbolla của họ. Ngoài ra có suy đoán cho rằng máy bay Israel không bị tấn công từ xa là do đã có thỏa thuận với Nga về việc tránh xâm phạm lẫn nhau. Ở chiều ngược lại, truyền thông Syria cho biết các hệ thống phòng không bao gồm Buk-M2E và Pantsir-S1 đã tập trung hỏa lực vào những tên lửa hành trình do tiêm kích Israel bắn đi. Báo cáo từ hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria khẳng định, ít nhất 2 tên lửa phòng không đã được bắn vào máy bay chiến đấu của Israel nhưng không thu về kết quả. Tiêm kích F-16 của Israel bị cáo buộc đã bắn ít nhất 6 tên lửa vào vùng lân cận thành phố Palmyra, lực lượng phòng không Syria tuyên bố ít nhất một nửa trong số đó đã bị bắn hạ nhưng chưa đưa ra hình ảnh chứng minh. Thông tin về thiệt hại cơ sở vật chất cũng như thương vong không được cung cấp chính thức, nhưng đây là lần đầu tiên các tổ hợp Buk-M2E và Pantsir-S1 của Syria bắn tên lửa vào tiêm kích F-16 của Israel. Ngoài ra,một số nhà phân tích còn nêu ý kiến rằng đây là cuộc tấn công không có thông báo với phía Nga, nhằm vào các khu vực có binh lính Nga, đó là lý do tại sao các hệ thống phòng không Syria nhận được lệnh đáp trả.