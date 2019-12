Theo thông tin trên trang Avia của Nga, vào ngày 30-12, các máy bay chiến đấu của Israel đã được gửi đến miền Đông Syria để tiến hành một loạt vụ tấn công tên lửa khác tại căn cứ quân sự Iran ở tỉnh Deir ez-Zor Hành động này của Không quân Israel được nhận xét là nhằm hưởng ứng cuộc tấn công trước đó do tiêm kích đa năng F-15E Strike Eagle thuộc Không quân Mỹ thực hiện Phía Mỹ oanh kích căn cứ quân sự Iran trên đất Syria với mục đích trả đũa vụ pháo kích vào căn cứ của họ nằm gần thành phố Kirkuk của Iraq mà Washington cáo buộc Iran đứng sau Tuy nhiên trong khi băng qua không phận Syria theo hướng phía Nam, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã bị máy bay quân sự Nga xuất kích chặn lại Một nguồn tin từ Avia báo cáo rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã được phát hiện ở miền Nam Syria, hơn nữa sau đó dữ liệu này cũng được xác nhận bởi một tài khoản Twitter của quân đội Syria Tuy nhiên không có dấu hiệu trực tiếp nào về việc tiêm kích Nga đã đánh chặn máy bay chiến đấu của Israel, đồng thời cũng chưa có phát ngôn chính thức nào từ bộ quốc phòng hai nước Nhưng sự xuất hiện của tiêm kích Nga ở miền Nam Syria chỉ có thể liên quan đến việc phát hiện một mục tiêu thù địch nào đó trong khu vực này, đặc biệt khi ít nhất máy bay chiến đấu của Israel đã bị chặn ở cùng khu vực trong 3 lần Cần phải làm rõ rằng do các thỏa thuận hiện có giữa Israel và Nga, các hệ thống phòng không của Nga không được sử dụng để chống lại máy bay quân sự của Tel Aviv nếu không phải trường hợp khẩn cấp Tuy nhiên do nhiều lần bỏ qua qua các thỏa thuận như chính Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận mà Tel Aviv có thể lâm vào những rắc rối nghiêm trọng Nga nhiều lần cảnh báo rằng nếu Không quân Israel tiếp tục phớt lờ các cảnh báo thì tình huống đụng độ trên không gây thương vong cho binh lính hai bên là khó tránh khỏi Mặc dù vậy có nhiều ý kiến cho rằng thực chất hành động của Nga chỉ nhằm lấy lòng đồng minh Syria mà thôi, còn Moscow sẽ không làm gì gây hại cho máy bay chiến đấu Israel So sánh lực lượng tại Syria thì toàn bộ quân lực của Nga tại đây chỉ có quy mô quá nhỏ bé so với Israel, sẽ rất bất lợi cho Moscow nếu chọc tức một đối thủ hùng mạnh Ngoài ra Nga có vẻ như còn muốn Israel đẩy mạnh hơn các cuộc không kích vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên đất Syria để buộc họ phải rút hoàn toàn về nước Cục diện chiến trường Syria đang là sự đan xen rất phức tạp giữa lợi ích của các nước lớn, trong tình cảnh này Damacus cần có chính sách thật linh hoạt để không bị biến thành quân cờ trong tay họ

