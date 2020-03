Theo trang tin Avia.pro, các chiến đấu cơ MiG-23 của lực lượng LNA do tướng Khalifa Haftar đứng đầu đã phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ Mitig. Cho tới nay, Mitig là căn cứ quân sự lớn nhất chứa các UAV, tên lửa của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại Libya. Tuy nhiên, căn cứ này thường xuyên bị lực lượng không quân của LNA tấn công. Hồi đầu tháng 1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kế hoạch đưa quân tới Libya để hỗ trợ chính quyền Đoàn kết dân tộc (GNA) chống lại lực lượng LNA do tướng Haftar đứng đầu. Tuy vậy lực lượng LNA được một số nước ngoài trợ giúp và họ vẫn sử dụng không quân để đánh phá các căn cứ của đối thủ. Thông tin chiến trường cho biết, LNA đã tiêu diệt ít nhất 40 UAV Thổ Nhĩ Kỳ . Trong số 40 UAV này có những chiếc bị LNA phá hủy khi còn đang đỗ trên mặt đất và một số chiếc bị bắn khi cố tình tấn công vào vị trí hoạt động của lực lượng do tướng Haftar chỉ huy. Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 4 tên lửa không đối đất đã được tiêm kích MiG-23 của LNA phóng về phía căn cứ Mitig. Một số nguồn tin cho biết thêm, 2 tên lửa được LNA phóng đã đánh trúng một nhà kho chứa UAV và 2 tên lửa không đối đất còn lại phóng trúng một nhà kho chứa tên lửa và đạn dược. Thương vong về người từ đợt tấn công của MiG-23 lực lượng LNA đã được ghi nhận, nhưng cho tới nay chưa rõ đây là các binh sĩ thuộc GNA hay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Trong tay lực lượng LNA đang có trong tay hàng chục máy bay MiG-23. Mikoyan-Gurevich MiG-23 (tên ký hiệu của NATO: "Flogger") là một loại máy bay tiêm kích cánh cụp cánh xòe, được thiết kế bởi phòng thiết kế Mikoyan-Gurevich của Liên Xô. Mig-23 là máy bay tiêm kích phản lực thế hệ thứ ba cùng với MiG-25 "Foxbat". Việc sản xuất bắt đầu vào năm 1970 và đã có 5.047 chiếc được chế tạo. Máy bay được thiết kế với chiều dài: 16.70 m; sải cánh xòe 13.97 m; chiều cao: 4.82 m. Với tốc độ tối đa Mach 2,35 (hơn 2.800km/h), MiG-23 vẫn được đánh giá là một trong những chiến đấu cơ nhanh nhất trong thế giới. Các phiên bản nâng cấp của MiG-23 có thể triển khai hầu hết các loại vũ khí dành cho chiến đấu cơ của Liên Xô. Hiện nay đa phần MiG-23 đã bị loại biên khỏi không quân các cường quốc, chúng chỉ còn phục vụ một vài quốc gia có tiềm lực quân sự hạn chế như Lybia, Syria....

