Bộ trưởng Công Thương Nga, ông Denis Manturov mới đây đã cung cấp thông tin rất đáng chú ý, đó là xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân nhất của nước này - chiếc T-14 Armata đã được đưa sang Syria để kiểm tra tính năng. Ông Manturov không cung cấp thêm bất cứ chi tiết nào về việc những chiếc T-14 Armata được gửi đến Syria từ lúc nào, thông qua phương tiện gì và chúng sẽ được triển khai ở đâu. Nhưng đa số ý kiến đều cho rằng T-14 Armata được bí mật gửi theo một chuyến tàu viện trợ vũ khí cho Syria, số lượng phương tiện này có mặt tại quốc gia Arab có thể lên tới 5 đơn vị. Vấn đề thu hút sự quan tâm tiếp theo đó là Nga liệu có cho T-14 tham gia chiến dịch tấn công giải phóng tỉnh Idib hay không, bởi nếu điều này xảy ra thì nguy cơ với Armata sẽ là khá cao, do chắc chắn phiến quân sẽ tập trung hỏa lực vào nó. Diễn biến đáng chú ý đã tới khi vào hôm 1/5, nguồn tin từ phe nổi dậy cho biết một xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga đã bị phá hủy bởi một quả tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM). "Chiếc xe tăng mới nhất, thậm chí chưa được quân đội Nga đưa vào biên chế chính thức đã bị phiến quân đối lập phá hủy trong cuộc phản công", hãng tin Reporter cho biết. Truyền thông địa phương cho rằng có tới 5 xe tăng T-14 Armata đã tham gia chiến dịch tấn công cùng với quân đội Syria, đây là bằng chứng rõ nhất cho thấy chúng thực sự đã được chuyển đến lãnh thổ quốc gia Arab. "Tuy nhiên do một cuộc tấn công khủng bố bất ngờ tại khu vực ranh giới của tỉnh Latakia, ít nhất một chiếc xe tăng T-14 Armata đã bị phá hủy và hai chiếc khác bị hư hại", báo cáo của Reporter nói rõ. Trước đó cũng có báo cáo về việc một trong những xe tăng mới nhất của Nga được triển khai ở Syria có thể đã bị hư hại, mặc dù Moskva chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề trên. Điều cần chú ý nữa đó là trong hầu hết các trường hợp, phiến quân sẽ ghi lại quá trình tiêu diệt xe tăng đối phương, nhưng lần này lại chưa có bất cứ hình ảnh hay video nào được đưa ra, cho nên thông tin trên bị nghi ngờ rất lớn. Bên cạnh đó theo ý kiến của các chuyên gia quân sự Nga, không dễ để phiến quân có thể hạ được một chiếc T-14 Armata, bởi dòng xe tăng này mang trong mình những tinh hoa của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. "T-14 Armata thực sự đã được cải tiến đáng kể về vỏ giáp so với xe tăng Nga thuộc các thế hệ trước, nó còn được trang bị cả hệ thống phòng vệ chủ động chống lại tên lửa chống tăng của đối phương". "Xe tăng cũng có thiết kế mới khiến cho kíp điều khiển ít bị tổn thương. Cụ thể, các công trình sư đã thực hiện một sơ đồ với 'viên nang' dành cho tổ lái nằm ở dưới cùng của thân xe và một tháp pháo không người ngồi trong". "Khẩu pháo 2A82 cỡ 125 mm của T-14 Armata có tầm bắn lên tới 4,7 km khi dùng đạn nổ mảnh thông thường hay 8 km nếu phóng tên lửa qua nòng, nó sẽ ra đòn ngoài tầm với của các tay súng đối phương", chuyên gia Nga nói rõ. Do đang trong giai đoạn thử nghiệm nên T-14 Armata chỉ cần đánh giá khả năng hoạt động của các thiết bị trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt mà thôi, nếu có sử dụng hỏa lực thì sẽ là khẩu pháo 2A82 khai hỏa từ cự ly an toàn. Việc bắt xe tăng Armata dẫn đầu đội hình xung kích như phiến quân vừa tuyên bố là điều khó xảy ra, bởi lúc này chưa diễn ra chiến dịch công kích quy mô lớn. Tổng hợp những điều trên, khả năng chiếc T-14 thực sự bị phá hủy là rất thấp.

